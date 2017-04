Die schlesischen Weber der Bronzezeit Eine Entdeckung im Tagebau Nochten schließt eine Lücke und stellt neue Fragen. Ein Besuch auf der Grabungsstelle.

zurück Bild 1 von 2 weiter Entdeckung im Sand: Ausgrabungsleiter Peter Schöneburg nimmt den wohl 3 000 Jahre alten Rest einer Pfahlgründung in Augenschein. Gut zu erkennen an den dunklen Stellen im helleren Sand. Die gut sichtbaren Steine dazwischen waren in dem Fundament verbaut. Mindestens eines der nun entdeckten, sogenannten Langhäuser diente zum Weben von Stoffen. © Steffen Bistrosch Entdeckung im Sand: Ausgrabungsleiter Peter Schöneburg nimmt den wohl 3 000 Jahre alten Rest einer Pfahlgründung in Augenschein. Gut zu erkennen an den dunklen Stellen im helleren Sand. Die gut sichtbaren Steine dazwischen waren in dem Fundament verbaut. Mindestens eines der nun entdeckten, sogenannten Langhäuser diente zum Weben von Stoffen.

Grabungstechniker Thomas Linsener und Archäologe Peter Schöneburg diskutieren über die freigelegten Artefakte eines sogenannten Langhauses. Weshalb weicht seine Ausrichtung von der üblichen ab? Die Forscher wollen Fragen wie diese anhand weiterer Funde klären.

Peter Schöneburg ist Chefarchäologe der Ausgrabungen in den Tagebauvorfeldern Reichwalde und Nochten. Wir sitzen in seinem weißen Transporter und rumpeln über die Schotterpisten zum aktuellen Grabungsort. Fündig seien sie eben jetzt geworden, sagt Schöneburg. Hinterlassenschaften früherer bronzezeitlicher Siedlungen. Vermutlich seien es drei unterschiedliche chronologische Phasen gewesen. Mehr könne er zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen. Und recht groß sei der Fundort, auf eineinhalb Hektar verteilen sich die bisher bestätigten Fundstellen.

Wir sind am Ziel. Beim Aussteigen werden wir zunächst der absoluten Ruhe gewahr, die hier herrscht. In der Ferne ist der aufsteigende Dampf aus den Kühltürmen des Kraftwerkes Boxberg zu sehen. Wir passieren einen Bagger. Der ist fürs Grobe, erfahren wir. Weiter durch Sand, Geröll und Totholz. Auf der bereits freigelegten Fläche inmitten eines abgeholzten Streifens liegen Planen und alte Autoreifen neben tief ausgehobenen Gräben und flacheren Gruben. Utensilien zum Abdecken. Schippen liegen da, Maurerkellen, Bürsten, Pinsel, eine Unkrautspritze zum Befeuchten.

Hier, die langen gebaggerten Gräben in Längsrichtung dienen der Projektion, erläutert Schöneburg. Das bedeutet, wenn die Forscher vermuten, dass sich an einer bestimmten Stelle etwas finden lassen könnte, wird hier gezielt gegraben und der Boden auf Spuren früheren Lebens untersucht. Wissen gehört dazu, Können, Intuition und Glück. Das alles hat das erfahrene Team um Ausgrabungsleiter Thomas Linsener offensichtlich. Der Torgauer, unschwer am Akzent zu erkennen, und der Berliner Schöneburg freuen sich über die Fundstelle in der Lausitz am heutigen Tag. „Ich bin echt glücklich“ sagt Linsener. „Super zufrieden!“

Spuren mehrerer Langhäuser sind entdeckt worden. Die Größe des einen ist bemerkenswert. Dreiundzwanzig Meter lang und sechs Meter breit. Wir stehen daneben und schauen auf die ausgegrabenen Löcher und erkennen nur helle und dunkle Stellen im Sand, mit ein paar Steinen dazwischen. Linsener winkt uns einige Meter weiter. Hier sind ähnlich wie auf dem Bau Pfähle in den Boden gepflockt, Schnüre umreißen geometrische Strukturen.

Wir sehen klarer. Das waren Pfosten, da die Längsseiten, hier der Eingang, weitere Öffnungen, Ende. Das Haus war fünfzehn Meter lang und ebenfalls sechs Meter breit. Die Zeit hat kein Holz übrig gelassen, nur die dunklen Stellen im Kies lassen auf die früheren Gebäude schließen. Und Scherben natürlich, Knochen vielleicht oder die besagten Webgewichte. Etliche sind bereits geborgen worden, als Zeitzeugen einer Kultur, deren Mitglieder bereits Produktionsstätten für gebrannten Ton und Stoffe errichtet, gepflegt und längere Zeit genutzt haben.

Vielleicht kommen noch Feuerstellen hinzu. Oder ein Brunnen. Oder mit großem Glück ein Gräberfeld. Solche Dinge ermöglichen dann weitere Rückschlüsse. Auf etwa die Zeit von 1000 vor Christus schätzen die beiden Archäologen die Entstehung der Bauten, wahrscheinlich sei die Besiedlung über mehrere Hundert Jahre erfolgt. Vieles sei noch unklar, die beiden Forscher sind überzeugt, dem Boden noch das eine oder andere Geheimnis entreißen zu können.

Gold und wertvolle Schätze wie in ägyptischen Grabkammern wird es nicht zu entdecken geben, die Lausitz mit ihren mageren Böden und dem rauen Klima brachte solcherart Reichtum ganz sicher nicht hervor. Wald und Wasser und ein karges Leben gab es. Später setzte die Industrialisierung unter anderem mit der Braunkohle ein. Insofern ist die Situation im Tagebauvorfeld eine besondere. Bei dem großangelegten Forschungsprojekt handelt es sich nicht um eine kurzfristige Rettungsgrabung, sondern im Sinne der Forschung um eine einmalige Gelegenheit, in der Fläche gezielt nach der Vergangenheit zu suchen.

Ein bis zwei Jahre sind die Forscher dem Bagger voraus. Was dann nicht gehoben ist, bleibt für die Nachwelt verloren. Als wir wieder in Schöneburgs Transporter sitzen und über die Holperpiste rumpeln, können wir uns kaum vorstellen, dass hier in einigen Jahrzehnten der Grund eines tiefen Sees sein soll. Für eine ewig lange Zeit.

