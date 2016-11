Die Schlamm-Feuerwehr Zehn Wehrmitglieder aus Oßling wühlten acht Stunden im Dreck, um den Feuerlöschteich vom Morast zu befreien.

Neun Kameraden der Ortswehr Oßling und ein Mitglied der Löschgruppe Liebegast opferten ihren freien Sonnabend, um den Feuerwehrteich zu entschlammen. Acht Stunden lang holten sie Unmengen Morast vom Teichgrund - zum größten Teil mit Schaufeln. © Ortsfeuerwehr Oßling

Eine Augenweide war der kleine Teich in Oßling bislang wahrlich nicht. Denn statt klarem Wasser gab es braune Brühe. Doch der schöne Anblick ist zweitrangig. In erster Linie dient das Gewässer der Oßlinger Ortswehr als Löschwasserteich. Allerdings war selbiger seit einigen Jahren total verschlammt. Um Wasser abzupumpen, ist Schlick jedoch kontraproduktiv. Deshalb wühlten zehn Feuerwehrleute am Sonnabend acht Stunden lang im Morast. Sie schaufelten und baggerten jede Menge Schlamm vom Teichgrund. Dabei machte ihnen vor allem auch die Wurzel einer alten Weide zu schaffen, die das Rohr im Abflussbereich zusetzt. Der freiwillige Arbeitseinsatz kam der gebeutelten Oßlinger Gemeindekasse entgegen. Die Verwaltung brauchte sich nur um die Bereitstellung eines Containers zu kümmern. Der Chef der Fahrschule Harmonie, Bodo Kretschmer, der gleichzeitig Ort- und Gemeindewehrleiter ist und Andreas Steglich, Chef des gleichnamigen Fachbetriebes für Baudienstleistungen sponserten den Einsatz eines Mini-Baggers und ein Frühstück für die Schlamm-Wühler. Nun wird der Teich wieder befüllt und kann im Ernstfall problemlos Löschwasser liefern. (SZ/pam)

