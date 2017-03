Die Schießbude der Liga ist zu Gast Keine Mannschaft kassiert so viele Gegentore wie Kreinitz. Wesenitztal will dies nutzen – im Hinspiel gelang das prächtig.

Szenen vor dem Tor von Eric Droßel (in Grün) sollen bei Wesenitztals anstehendem Heimspiel gegen Kreinitz Seltenheitswert haben – wenn es nach den Gastgebern geht. © A. Weihs

In der Fußball-Landesklasse Mitte stehen am Sonnabend zwei Nachholspiele an. Ab 15 Uhr treffen der FV Blau-Weiß Stahl Freital (6.) und der Hainsberger SV (4.) aufeinander. Zur gleichen Zeit erwartet der SV Wesenitztal (9.) den Tabellenvorletzten SG Kreinitz. Abgesetzt wurde die Begegnung zwischen dem SV Germania Mittweida und dem Hartmannsdorfer SV 05. Sie wird am 12. April ausgespielt. Sieben Spieler und der Trainer der Hartmannsdorfer, Alexander Theuer, waren am vergangenen Sonnabend bei der Anreise zum Punktspiel beim SV Wesenitztal mit einem Ford-Transporter verunglückt. Ein Reifen des Mannschaftsbusses, der vom Trainer gesteuert worden war, war geplatzt. Das Fahrzeug überschlug sich. Der Rest der Mannschaft folgte dahinter in zwei Pkws. Die verletzten Fußballer kamen nach Dresden und Freital in Krankenhäuser. Sechs Spieler konnten noch am Abend entlassen werden, ein Fußballer blieb aufgrund einer ausgekugelten Schulter und einer Lungenquetschung im Krankenhaus. Die Partie zwischen Wesenitztal und Hartmannsdorf wird am 15. April nachgeholt.

Die Freitaler Stahl-Kicker werden im Derby sicher heiß laufen. Der Rückrundenstart mit der 1:2-Niederlage in Hartmannsdorf und dem mageren Heimremis gegen Schlusslicht Meißner SV brennen unter den Nägeln. Zudem haben die Hainsberger vier Zähler mehr auf dem Konto.

Beim Hinspiel, der Saisoneröffnungspartie, trennten sich die alten Rivalen vor mehr als 500 Zuschauer 1:1-Unentschieden. Markus Jens Mai hatte Stahl vor der Pause in Führung gebracht, Markus Weise im zweiten Abschnitt für die Hainsberger ausgeglichen. „Die bisherigen fünf Aufeinandertreffen zwischen beiden Teams in der Landesklasse waren sowohl emotional als auch fußballerisch immer auf hohem Niveau“, blickt Stahl-Präsident Lutz Niebel zurück. „Die Hainsberger werden alles daran setzen, endlich einen Sieg gegen uns zu feiern. Unser Team ist auf dieses Ansinnen vorbereitet. Hoffen wir, dass der sich langsam erholende Naturrasen die bevorstehenden Wetterkapriolen gut übersteht. Angesichts der zu erwartenden Zuschauerzahlen wäre dies entscheidend.“

Mehr als vier Gegentore pro Spiel

Der SV Wesenitztal geht derweil als klarer Favorit in die Heimpartie gegen die SG Kreinitz, zumal bereits das Hinspiel mit 5:2 an die Mannschaft von Trainer Thomas Lauke ging. Hinzu kommt die Tatsache, dass sich die Kreinitzer zuletzt eher als Schießbude präsentierten. Erst kassierte der Neuling eine 0:5-Heimpleite gegen Gröditz, vor einer Woche folgte das 0:7-Debakel beim Hainsberger SV. Keine Mannschaft kassierte mehr Gegentore – 62 in 15 Spielen. Natürlich wird Lauke seine Schützlinge vor einer Unterschätzung des Kontrahenten, der bisher alle Auswärtspartien verlor, warnen.

Zumindest haben die Gäste ihren Torjäger Rene Kögler wieder an Bord, der zuletzt aufgrund einer Gelb-Rot-Sperre pausieren musste. Die SG Motor Wilsdruff nutzt das punktspielfreie Wochenende zu einem Testspiel beim FV Blau-Weiß Zschachwitz aus der Landesklasse Ost. Torhüter Maik Schäfer wird nicht dabei sein. Der 41-Jährige, der in dieser Saison überraschend sein Comeback feierte, weil Stammkeeper Michael Arnold über Monate verletzungsbedingt ausfällt, musste zuletzt im Punktspiel gegen Gröditz (1:0) ausgewechselt werden. „Ich bin unglücklich auf die Schulter gefallen, aber es ist nichts Schlimmes. Bis zum nächsten Pflichtspiel bin ich wieder einsatzbereit.“ Die Frage, ob nach dieser Saison endgültig Schluss ist, beantwortet Schäfer grinsend: „Sie kennen doch den Spruch: Linksaußen und Torhüter haben eine Macke.“ Er ergänzt aber schnell: „Ich habe schon vor, mich ab Sommer wieder ausschließlich als Torwarttrainer bei Motor einzubringen.“

zur Startseite