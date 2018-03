Die Scheu vor dem Sprechen ist verschwunden Bjesadas sind was Besonderes. Da geht es auch mal um Berichterstattung auf allen Kanälen

Geselligkeit kam Sonnabend auf beim Treffen der sorbischen Gesprächskreise Bjesadas aus dem Kreis Bautzen. Dora Gebauer von der Bjesada Zeißig stimmte Lieder auf ihrem Akkordeon an. Foto: Kirschke

Mato Krüger ist sich sicher: „Solche Treffen wie heute sind für uns Ansporn und Motivation für die Zukunft.“ Der Vorsitzende des Sorbischen Evangelischen Vereins sagte dies am Sonnabend im Gemeindehaus Bergen beim Treffen der Bjesadas aus dem Kreis Bautzen. Weit über 30 Sorbisch-Lernende aus den Bjesadas Bergen, Zeißig, Königswartha, Göda und Hochkirch nahmen daran teil. Eingeladen hatten die Bjesada Bergen und der Sorbische Evangelische Verein. Doch was ist Bjesada?

Es ist ein sorbischer Gesprächskreis, der auf die Arbeit in den Kirchengemeinden ausstrahlt. Sie bereichern und wiederbeleben die Gemeindearbeit. Sie leisten wichtige Basisarbeit. Die jetzige Bjesada Bergen mit Lehrerin Brigitte Räßler besteht beispielsweise seit 2000. Von O wie Oktober bis O wie Ostern trifft sie sich wöchentlich mittwochs. Auf Initiative von Ramona Schäfer aus Bluno und Dieter Stoppel aus Klein-Bergen entstand die Gruppe. Sie vereint zwölf Sorbisch-Lernende. Diese kommen aus Bergen, Nardt, Neuwiese, Seidewinkel, Hoyerswerda, Dörgenhausen, Spohla und Wittichenau. „Ich lege Wert auf freies, offenes Sprechen. Ohne ständig Fehler zu korrigieren. Ohne Zeigefinger“, sagt Lehrerin Brigitte Räßler und ergänzt: „Wir gehen überall dort hin, wo Sorbisch gesprochen, gesungen und angewendet wird. Unser Motto, unsere Motivation ist auch: Wenn nicht wir – wer sonst?“ Inzwischen, so die Lehrerin, ist die Scheu vor dem Sorbisch-Sprechen verschwunden. Die Gruppe besucht regelmäßig Kulturveranstaltungen. Jüngst waren dies in Nucknitz das sorbische Jolkafest, in Wittichenau das Programm der Vogelhochzeit durch das Sorbische Nationalensemble, der Sorbische Abend im Zejler-Smoler-Haus in Lohsa und ein Ausflug nach Bautzen. „Dort besuchten wir den Sorbischen Gottesdienst. In der Gaststätte Wjelbik haben wir Sorbisch bestellt und gegessen“, schilderte Christina Fabian aus Neuwiese. „Wir haben auch die Krabat-Ausstellung im Sorbischen Museum besucht.“

Die Bergener Bjesada stellte sich Sonnabend beim Treffen näher vor. Sigrun Nasdala und ihre Mutter Helga Nasdala gingen auf sorbische Sprichwörter näher ein. Diese gelten als sprachliche Fundgrube. Sie enthalten viel Volksweisheit, Bauernregeln, Humor und sorbischen Stolz. Die Teilnehmer des Treffens ordneten selbstständig Sprichwörter sorbisch und deutsch einander zu. Janek Schäfer, Chefredakteur der obersorbischen Tageszeitung Serbske Nowiny Bautzen, ging in seinem Vortrag auf die Organisation MIDAS ein. Gemeint ist die Vereinigung europäischer Tageszeitungen in Minderheiten- und regionalen Sprachen. „20 europäische Minderheiten haben heute Medien, die in ihrer Sprache berichten. Doch nur zehn Minderheiten (etwa die Basken, Katalanen und Sorben) haben heute eine gesamtheitliche Berichterstattung. Das heißt, sie verfügen über Medien wie Fernsehen, Radio, Zeitung und online-Angebote“, erläuterte er. Insgesamt hat MIDAS 27 Mitglieder in elf Ländern Europas und zwölf Sprachen. Der Trend ist, dass neue Mitglieder aus Zentral- und Osteuropa hinzukommen.

Beim Treffen der Bjesadas in Bergen wurde auch der Schwarz-Weiß-Kurzfilm „Zmij“ (Der Drache) von Angela Schuster gezeigt. Nach zwei Jahren intensiver Arbeit entstand er bis 2016 in Hoyerswerda. Sensibel geht er auf die Bedrängnis der sorbischen Alltagssprache während der Nazizeit ein. In Tschechien sowie in der Lausitz beim Neiße-Film-Festival wurde der Film bereits erfolgreich gezeigt. Jüngst beim Filmfestival „Linse“ der Ruhr-Universität Bochum vom 18. bis 23. Januar 2018 gewann er den 1. Preis. Die freiberufliche selbstständige Autorin und Filmemacherin gehört mit zum Verein Kulturfabrik Hoyerswerda e. V.. Anknüpfend an den Film will sie jetzt Zeitzeugen gezielt befragen. Es geht um ältere Sorben, die über die NS-Zeit erzählen können.

Kontakt: Angela Schuster, Telefon: 0173 9067275 oder per e-mail unter schuster.angela@gmx.net.

zur Startseite