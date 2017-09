Die Schelle wird zur Rumpelkammer Mit einem witzigen Programm umrahmt der Gewerbeverein den Tanz in den Herbst. Aber bei dem fehlen die Harthaer Händler.

Kathrin Kreyser (links) sorgt für einen schmackhaften Einstieg in den Tanz in den Herbst. © Dietmar Thomas

Mit Tanzdarbietungen und einem kleinen Programm des Vorstands gestaltet der Gewerbeverein Waldheim den „Tanz in den Herbst“. Für den haben die Organisatoren die Schelle mit bunten Herbstblumenge-stecken, künstlichen wilden Weinranken und anderen Herbstdekorationen geschmückt. „Die Veranstaltung findet in diesem Jahr zum dritten Mal in eigener Regie statt“, sagt Ina Pugell, stellvertretende Vorsitzende des Waldheimer Gewerbevereins. „Früher hat sich der Kirchenverein um die Organisation gekümmert. Wir haben uns dem angeschlossen.“ In den vergangenen Jahren wurde das Fest außerdem gemeinsam mit dem Harthaer Gewerbeverein veranstaltet. Der ist diesmal nicht dabei. „Einen Grund für die Trennung gibt es nicht“, so Pugell. „Es hat sich einfach so ergeben. Es war keine böse Trennung.“

Dass die Veranstaltung gut angenommen wird, zeigen die vielen Gäste. 120 Karten wurden verkauft, nicht nur an Mitglieder des Vereins. „Die Tanzveranstaltung ist für alle gedacht“, sagt der Vorsitzende des Waldheimer Gewerbevereins Roman Petters. „Es kommen auch Gäste aus anderen Städten und Gemeinden, wie Erlau und Döbeln. Es gibt Stammgäste und manchmal kommen auch schon deren Kinder mit.“ Zu den Stammgästen zählen Andrea und Carsten Tröger aus Waldheim. Das Paar war schon zum dritten Mal dabei. „Es ist schön, dass in Waldheim Mal etwas los ist“, meint Carsten Tröger. Beide freuen sich auf das Tanzen. Sie loben die sehr gute Organisation der Veranstaltung.

Für die Musik sorgt diesmal die Band „Projekt 41“ aus Waldheim. Das Abendprogramm wird nach der DDR-Sendung „Willi Schwabes Rumpelkammer“ gestaltet. Petters verkörpert Willi Schwabe. Doch anstatt historische Filme zu zeigen, stellt er auf witzige Art Handwerker vor.

Die Vorbereitungen für das Fest beginnen alljährlich schon im Januar. Unterstützung erhält der Verein von den Mitarbeitern der „Arche“ Waldheim, dem Faschingsverein, dem Kultur- und Heimatverein sowie den Mitarbeitern der Gaststätte Schelle.

