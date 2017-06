Die Schatzjäger Seit fast 50 Jahren kümmert sich eine Carabinieri-Dienststelle in Rom um den Schutz des italienischen Kulturgutes.

Die Carabinieri-Sondertruppe wacht über Italiens Schätze. © picture alliance / abaca

Vor dem Pantheon in Rom spannt ein riesiger Drache bedrohlich seine Flügel, die Zunge ragt zum Angriff bereit aus seinem Maul. Das antike Bauwerk im Herzen der italienischen Hauptstadt, das schon immer als Kunstkammer genutzt wurde, ist das Symbol für Italiens kulturelles Erbe. Unter anderem findet sich hier das Grab Raffaels. Auf dem goldenen Logo der „Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale“ (CTPC) wacht der Drache vor dem Pantheon über die Schätze des Landes.

Wie ein Drache wirkt Fabrizio Parrulli, der Comandante dieser Spezialeinheit der italienischen Carabinieri, nicht gerade. Aber beschützen kann er. Die Carabinieri-Dienststelle zum Schutz des Kulturgutes wurde in Italien bereits 1969 gegründet, ein Jahr bevor die UNESCO alle Mitgliedsstaaten aufforderte, spezielle Dienste zum Schutz des kulturellen Erbes ihrer Nationen einzuführen. Die Italiener gelten weltweit als Experten, was das Aufspüren von gestohlenen Kulturgütern und die Beobachtung des illegalen Kulturhandels angeht. Parulli leitet die CTPC seit einem Jahr.

„Unter den 300 Carabinieri, die in 15 Einheiten im ganzen Land arbeiten, bringen viele eine Ausbildung mit, die für diese Arbeit wichtig ist, zum Beispiel haben wir hier viele Kunsthistoriker oder Archäologen“, sagt Parrulli, der selbst Jura studiert hat. Was aber alle eine, sei die große Leidenschaft für die Kunstwerke, um die es hier geht.

In dem riesigen Lager der Carabinieri im römischen Stadtteil Trastevere stehen sie: Giacometti-Statuen, Warhol-Gemälde, Dinosaurierzähne und Bodenmosaike. Eine Mischung aus Museum und Trödelladen, auch beschlagnahmte Fälschungen werden hier aufbewahrt.

„Im vergangenen Jahr haben wir Werke im Gesamtwert von mehr als 53 Millionen Euro aufgestöbert“, sagt Parrulli. Um den wirtschaftlichen Wert dieser Funde gehe es aber im Grunde nicht. Er gibt ein Beispiel: 17 Gemälde, darunter „Die Dame von Licnidi“ von Peter Paul Rubens, waren im November 2015 bei einem spektakulären Raub aus dem Castelvecchio di Verona gestohlen worden. Im Dezember 2016 konnten sie in Kiew aufgespürt und wieder nach Italien gebracht werden.

Und auch auf den jüngsten großen Erfolg seiner Arbeit ist Parrulli stolz. Am 19. Januar traf die Büste des Kaiser Tiberius, von 14 bis 37 nach Christus Herrscher über das Römische Reich, wieder in Rom ein. Sein in Marmor geschlagenes Abbild war während des Zweiten Weltkrieges aus einem Museum in Minturno entwendet worden – entdeckt wurde es in New York. Dank der Kooperation mit der US-Zollbehörde konnte ein Verkauf unterbunden und das Objekt beschlagnahmt werden.

Doch der Comandante blickt eigentlich viel lieber in die Zukunft. „Der schönste Fund ist immer der, den wir morgen machen“, sagt er. Das Herz der Arbeit der Carabinieri ist eine Datenbank, in der mehr als 1 200 000 Werke gelistet sind. Die tägliche Arbeit besteht vor allem darin, die Online-Märkte, auch die im Darknet, nach möglichen illegalen Kaufangeboten zu durchforsten.

60 Carabinieri sind außerdem Teil einer speziell ausgebildeten Einsatztruppe unter der Aufsicht der UNESCO. Die „Kultur-Blauhelme“, wie sie auch genannt werden, sollen in Krisengebieten oder nach Naturkatastrophen für den Schutz von Kulturgütern sorgen. Die Truppe ist seit dem 24. August in den italienischen Erdbebenregionen in Lazion, Umbrien und den Marken im Einsatz. „Mehr als 18 000 Werke haben wir aus den zerstörten Orten gerettet aus Kirchen, Museen und Privathäusern“, so Parrulli. Noch immer sind jeden Tag ein oder zwei Teams vor Ort.

