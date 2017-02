Die schärfste Liebeserklärung Mittelscharf ist der beliebteste Senf aus Bautzen. Die Senfstuben starten dazu jetzt eine besondere Aktion.

Manfred Lüdtke ist schon ganz gespannt, wer die schärfste Liebeserklärung an den Mittelscharfen aus Bautzen schreibt. © Uwe Soeder

Er ist pikant, würzig oder scharf, und es gibt ihn mittlerweile mit den verschiedensten Beimischungen – der Senf. Der Mittelscharfe aus Bautzen ist aber wohl der bekannteste. Und auch der beliebteste. Aber warum? Das will jetzt das Team der Bautzener Senfstuben wissen und hat einen Wettbewerb ausgeschrieben. „Wer schreibt die schärfste Liebeserklärung an den Mittelscharfen aus Bautzen“, ist dabei die Frage. Bei der Antwort ist vor allem Einfallsreichtum gefragt. Denn die kreativsten Worte werden belohnt – die Gewinnerin oder den Gewinner erwartet Abendbrot im Senfrestaurant in der Schloßstraße, kündigt Gastronom Manfred Lüdtke an. Er ist schon sehr gespannt auf die scharfen Liebeserklärungen. Einsendschluss ist der 15. März.

Die Bautzener Senfstube feiert Anfang März ihr zehnjähriges Bestehen. Seit 2007 bietet sie Gerichte rund um den Bautz´ner Senf und seine Produktbrüder an. In dieser Woche hat sie allerdings geschlossen. Denn vor dem Jubiläum wird noch renoviert. (szo)

Die Liebeserklärungen können per E-Mail an info@senf-stube.de gemailt, auf der Facebook-Seite www.facebook.com/senfstube gepostet oder per Post an die Bautzener Senfstube, Schloßstraße 3, 02625 Bautzen gesendet werden.

www.senf-stube.de

