Die Sandwich-Platten sind erst der Anfang In Großenhain wird bald Teflon verarbeitet. Allerdings nicht für die Pfannenbeschichtung, sondern für die Industrie.

Mitarbeiter der Oldenburger Firma Kirchner Stahlbau GmbH bauen mit Hilfe von Hubsteiger und Arbeitsbühne die Sandwich-Wände an das Hallengerüst. Mit solchen Sandwich-Teilen wird auch das Hallendach gedeckt. © Klaus-Dieter Brühl

Gut vorangegangen sind die Bauarbeiten am neuen Produktionsgebäude der Seerhausener Kunststoffverarbeitungsfirma PTFE Competence Center GmbH auf dem Großenhainer Industrie- und Gewerbegebiet Flugplatz. Bereits fertiggestellt ist das 40 mal 50 Meter messende Ringfundament, ebenso die stählerne Rohbauhalle mit einer Höhe von sieben Metern. Zurzeit wird diese neben dem Boge-Werk deutlich sichtbare Stahlkonstruktion mit wärmeisolierenden Sandwich-Platten verkleidet.

Die gesamten Stahlbauarbeiten hat die Kirchner Stahlbau GmbH aus Wardenburg übernommen, für die Tiefbau- und Fundamentarbeiten ist die Firma Frauenrath Bauunternehmen GmbH aus Bretnig-Hauswalde zuständig. Bis zum Frühjahr 2017 soll das 2000 Quadratmeter große Produktionsgebäude fertig sein – daneben entsteht ein 550 Quadratmeter umfassendes in konventioneller Bauweise erstelltes modernes Bürogebäude. Die PTFE Verwaltungs GmbH plant in Großenhain Investitionen in Höhe von drei Millionen Euro. Nach Abschluss der Bauarbeiten wird der vollständige Umzug der Produktionsgesellschaft PTFE Competence Center GmbH nach Großenhain erfolgen. (SZ/kdb)

