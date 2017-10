Die Salzsilos sind voll Die Gemeinde Klingenberg hat ihre Reserven verdoppelt. Kann der Winter kommen?

Der Bauhof in Pretzschendorf hat nun ein neues Salzsilo direkt vor der Haustür, sehr zur Freude von Bauhofleiter Torsten Jander. © SZ/aeh

Gerade wurde an der Wetterwarte Zinnwald-Georgenfeld ein neuer Temperaturrekord im Oktober gemessen, und der Winter scheint noch in weiter Ferne. „Oft aber ist im Oktober mit den ersten Schneetagen zu rechnen“, sagt Wetterbeobachter Norbert Märcz von der Wetterwarte. Die SZ fragte in der Gemeinde Klingenberg nach, wie sie auf den Winter vorbereitet ist.

Wie viele Kilometer Straße muss die Gemeinde im Winter räumen?

Die Gemeinde Klingenberg leistet auf circa 65 Kilometer Winterdienst. Darunter fallen mehr als 52,6 Kilometer Straßen, 9,5 Kilometer Nebenwege, 2,4 Kilometer Fußwege und 500 Meter Haltestellenbereiche. Dazu kommen rund 26 850 Quadratmeter Parkplätze, 1 800 Quadratmeter Haltestellenbereiche, 1 300 Quadratmeter Gebäudezugänge, 500 Quadratmeter Stellplätze und 700 Quadratmeter Fußwege.

Wie sehen die Vorbereitungen auf die kalte Jahreszeit aus?

„Wie jedes Jahr haben wir wieder Salz im Voraus eingekauft“, sagt Bürgermeister Torsten Schreckenbach. 2016 kaufte die Gemeinde ein Salzsilo, das 36 Tonnen fasst, Anfang Oktober kam noch ein Zweites mit gleicher Kapazität dazu. Beide Silos sind gefüllt. „Gleichzeitig bringen einzelne Dienstleistungsunternehmen, die wir für Streckenabschnitte mit dem Winterdienst beauftragt haben, Streusalz selbst mit.“

Wer räumt und streut für die Gemeinde?

„Das ist unterschiedlich. Wir unterscheiden zwischen reinen Streufahrten und Räumfahrten bei Schnee“, sagt der Bürgermeister. Bei reinen Streufahrten ist die Fahrgeschwindigkeit höher, und der Bauhof kann einen großen Teil der Straßen, Wege und Plätze selbst übernehmen. Die Dienstleister werden, wenn notwendig, zum Streuen auf 22 Kilometer Straßen und Wegen und 11 300 Quadratmeter Flächen eingesetzt. „Wenn Schnee hinzukommt, helfen die beauftragten Dienstleistungsunternehmen intensiver mit. Dann erhöht sich die Streckenleistung auf 36,8 Kilometer.“

Wie ist der Winterdienst in Klingenberg organisiert?

Der Winterdienst wird durch den Bauhof organisiert. Je nach Wetterlage beginnt der Dienst früh um 4 Uhr und endet um 20 Uhr. „Wir bemühen uns darum, dass die Hauptstraßen bis spätestens 7 Uhr beräumt sind. Alle weiteren Wege ordnen sich dann unter.“ Bauhofleiter Torsten Jander hält die Fäden in der Hand. „Im letzten Winter haben uns verschiedene Einwohner bei Defiziten im Winterdienst telefonisch oder per E-Mail darauf hingewiesen. Denen sind wir dann schnell nachgegangen. Wir sind insgesamt sehr gut aufgestellt, sodass es keine Probleme geben sollte“, so Schreckenbach.

Wie viele Fahrzeuge stehen dem Winterdienst zur Verfügung?

Insgesamt hat die Gemeinde fünf Dienstleistungsunternehmen eingebunden, die mit eigenen Fahrzeugen arbeiten. Dem Bauhof stehen drei Traktoren und ein Multicar zur Verfügung. Außerdem sind fünf Mitarbeiter mit Auto und Handschippe unterwegs.

Wie hoch ist das Budget für den Winterdienst im Jahr 2017?

Die Gemeinde Klingenberg hat 2017 insgesamt 60 000 Euro eingeplant, die sie für externe Dienstleister ausgeben kann. Davon wurden im ersten Quartal bereits rund 47 000 Euro ausgegeben. Für Salz wurden 20 000 Euro eingeplant, dort hat die Gemeinde noch Reserven.

Reicht das eingeplante Geld für dieses Jahr noch aus?

Wie der Winter letztlich wird und wann der erste Schnee kommt, kann keiner wissen. Die Gemeinde geht aber zunächst davon aus, dass das eingeplante Budget ausreicht. „Wenn nicht, dann müssen wir zusätzliche Mittel zur Verfügung stellen. Uns ist wichtig, dass die Straßen im Winter sicher sind.“

Gibt es dieses Jahr irgendwelche Besonderheiten?

„Wir erarbeiten gerade eine Straßenreinigungs- und Winterdienstsatzung, in der die Abgrenzung der Verantwortung zwischen Straßenanlieger und Gemeinde geregelt werden soll“, so Schreckenbach. Mitunter gab es in den vergangenen Jahren zum Teil unterschiedliche Sichtweisen und Handhabungen, die zu Diskussionen führten, gerade wenn es um das Räumen von Fußwegen geht. „Ich hoffe, dass mit einer einheitlichen Regelung die Abgrenzung des Winterdienstes dann verständlich ist und jeder in seinem Verantwortungsbereich dazu beiträgt, dass die Straßen, Wege und Plätze sicher befahr- und begehbar sind.“

zur Startseite