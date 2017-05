Die Säcke sollen weg Der Abfallverband möchte überall die Gelbe Tonne einführen. Er hat auch eine Meinung zur Abholung von Biomüll.

Kein schöner Anblick: Die Gelben Säcke für Verpackungsmüll sind Einwohnern und Gästen in Pirna schon lange ein Dorn im Auge. Jetzt kündigt sich eine Lösung an. © Egbert Kamprath

Sächsische Schweiz. Es wird nicht langweilig, sagt der Geschäftsführer des Zweckverbandes Abfallwirtschaft Raimund Otteni. Seit Herbst vergangenen Jahres bietet der ZAOE jedem Nutzer einer Restmülltonne an, zusätzlich eine Biotonne zu stellen. Zur Wahl stehen seitdem Behälter in den Größen von 60, 120 und 240 Litern. Geleert werden die Braunen Tonnen wöchentlich. Das erfolgt gebührenfrei.

Jetzt steht das nächste Thema ins Haus. Hintergrund ist ein Beschluss des Bundesrates, den dieser Mitte Mai fällte. Die Bundeskammer stimmte in Berlin mehrheitlich dem neuen Verpackungsgesetz zu. Der Bundestag hatte das Gesetz bereits am 31. März verabschiedet. Für den ZAOE interessant: Die Kommunen sollen künftig darüber bestimmen dürfen, wann und wie Verpackungsabfälle gesammelt werden. Damit ließe sich das Abholen von Restmüll und Wertstoffen optimal aufeinander abstimmen, heißt es in einer Pressemitteilung des Bundes-Umweltministeriums.

„Unser Ziel ist es, auf Grundlage des neuen Gesetzes die Gelbe Tonne bis auf wenige platzbedingte Ausnahmen 2022 flächendeckend im Verbandsgebiet einzuführen“, sagt Zweckverbandschef Otteni.

Bislang existiert in den Landkreisen Sächsische Schweiz-Ostererzgebirge und Meißen ein Flickenteppich. In einigen Städten und Gemeinden wird bereits seit längerer Zeit in Tonnen gesammelt, in anderen Kommunen müssen die Bürger trotz wiederholter Proteste mit den dünnen Plastiksäcken leben. Zum Beispiel in Pirna und Freital fliegen diese bei starkem Wind an den Sammeltagen häufig durch die Gegend, reißen auf und der Inhalt verschandelt das Straßenbild.

Der Abfallzweckverband konnte den Missstand aber nicht aus eigener Kraft beheben. Er ist schlicht und einfach nicht zuständig. Verantwortlich sind die zehn dualen Systeme Deutschland. Sie organisieren seit 1991 das Einsammeln von Leichtverpackungen, Altglas und Verpackungen aus Papier und Pappe. Aus Angst vor steigenden Kosten wehrten die DSD-Firmen bislang alle Vorstöße ab, die fliegenden Säcke durch feste Tonnen zu ersetzen.

Während das Projekt einer flächendeckend verbreiteten Gelbe Tonne zunächst noch Zukunftsmusik bleibt, zieht der Abfallzweckverband eine positive Bilanz zu seinem seit Herbst 2016 geltenden Angebot, die Biotonne wöchentlich gebührenfrei zu leeren. Der Auftragsstau durch die Flut von Anfragen nach neuen Tonnen ist mittlerweile Geschichte, so Olaf Müller von der Stabsstelle für Konzeption und Grundsatzfragen. In den zurückliegenden Monaten hätten die Kunden des ZAOE erste Erfahrungen mit den anfallenden Mengen gesammelt. In der Folge würden oft größere Tonnen angefordert. Die 120 Liter oder auch nur die Hälfte fassenden Behälter hätten sich in der Praxis in vielen Fällen als zu klein erwiesen. 240-Liter-Tonnen scheinen für Hausbesitzer mit einem größeren Garten das passende Maß zu sein.

Mit einer über vier Jahreszeiten laufenden Sortieranalyse möchte der Abfallverband zudem herausfinden, wie sich der Umgang mit dem Bioabfall weiter optimieren lässt. Eine Frage sei zum Beispiel, wie genau sich der Inhalt der Braunen Tonnen saisonal verändert, so Olaf Müller. Sollten sich beispielsweise zu bestimmten Zeiten größere Mengen an feuchten Küchenabfällen konzentrieren, könnte darüber nachgedacht werden, diese Masse zu vergären und aus den entstehenden Gasen Strom zu erzeugen. Aktuell wird der anfallende Bioabfall an das Humuswerk Freital geliefert und dort kompostiert.

Als nicht gerechtfertigt weist Olaf Müller einzelne Kritiken am gebührenfreien Leeren der Braunen Tonne zurück. So sieht sich ein Besitzer und Vermieter von Mehrfamilienhäusern im Nachteil, weil im Gegensatz zu Eigenheimen kein Grünschnitt anfällt. Für gewöhnlich entsorgen bei größeren Mietshäusern die jeweiligen Hausmeisterdienste Laub, Heckenschnitt und ähnliche Überbleibsel. Die Kosten werden anschließend auf die Mieter umgelegt. Eigenheimbesitzer könnten dagegen den Grünschnitt kostenfrei über die Biotonne abholen lassen.

Müller verweist darauf, dass lediglich das Kippen der Tonne nicht berechnet werde. Die erheblichen Kosten für Transport und Entsorgung würden mit in die Grundgebühr einfließen und damit auch vom Eigenheimbesitzer getragen. Zudem sei die Braune Tonne in erster Linie eingeführt worden, um den Anteil von Küchenabfällen im Restmüll zu reduzieren. Der Anteil an kompostierbaren Stoffen im Restabfall beträgt zwischen 40 Prozent und 50 Prozent. Grünschnitt stehe nicht im Fokus.

Nach Angaben von ZAOE-Chef Raimund Otteni wurde die entsprechende Gebührensatzung der Landesdirektion angezeigt. Die Landesdirektion hat Gebührensatzung und Kalkulation nicht beanstandet. „Meines Erachtens ist die jetzige Lösung deutlich fairer als die kostenfreie Grünschnittabholung zuvor“, so Otteni.

