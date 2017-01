Die Sächsische Schweiz im Blick Malerin Erika Hofmann ist verliebt in ihre Heimat. Das zeigt eine neue Ausstellung im Stadtmuseum in Neustadt.

Schroffe Felsen und grüne Wälder: Erika Hofmann fasziniert die Landschaft in der Sächsischen Schweiz. Ihre Bilder, hier die Schrammsteinaussicht, zeigt sie jetzt in Neustadt. © Dirk Zschiedrich

Wenn Erika Hofmann in der Sächsischen Schweiz auf Wanderschaft geht, dann hat sie ein Utensil immer dabei: den Skizzenblock. Die schnellen Zeichnungen sind die Grundlage für ihre Bilder. Die stellt die Malerin seit dem Wochenende im Stadtmuseum in Neustadt aus. Insgesamt 27 Ölbilder hat Erika Hofmann mit nach Neustadt gebracht. Sie alle zeigen Motive aus ihrer Heimat – was gleichzeitig der Titel der Sonderschau ist.

Die Malerei hat Erika Hofmann bereits in der Kindheit fasziniert. Die ehemalige Kunsterzieherin, die unter anderem in Schönbach, Hertigswalde und an der damaligen Ernst-Thälmann-Oberschule in Sebnitz unterrichtete, malte schon als Kind mit großer Begeisterung. Die Ölmalerei entdeckte sie jedoch erst 1997, als sie den Schulalltag im Alter von 58 Jahren hinter sich ließ und sich in den Ruhestand verabschiedete. Es sind meist Landschaftsmalereien, die Erika Hofmann mit Pinsel und Ölfarben auf der Leinwand festhält. Sie stellt die Natur in den Vordergrund, nicht den Menschen. Ihre Bilder zeigen beispielsweise lichtdurchflutete Waldwege, umgeben von Fichten und Tannen oder blühende Büsche und das glitzernde Wasser der Elbe. Auch ein Blick von der Schrammsteinaussicht hinunter auf die Felsenwelt ist ihr Werk.

Auf ihren Wanderungen durch die Sächsische Schweiz lässt sie sich zu den Motiven inspirieren. Fotoapparat und Skizzenblock gehören dabei zu ihren ständigen Begleitern. Die Fotos und Skizzen sind die Grundlage für die späteren Ölbilder, die meist daheim an der Staffelei entstehen. Die Sebnitzerin orientiert sich bei ihrer Kunst an großen Namen, darunter Ilse Ohnesorge, Hanns Georgi, Albert Kunze und Robert Sterl. Sie zählen zu ihren Vorbildern in Sachen Malerei. Die Sonderausstellung „Heimat“ ist bis zum 5. März im Stadtmuseum in Neustadt zu sehen. Die Bilder sind an Interessenten verkäuflich.

Es ist die erste Schau für das Stadtmuseum in diesem Jahr. Dass es sich dabei um eine Kunstausstellung handelt, hat für Neustadt Tradition. Das Museum läutet das neue Jahr regelmäßig mit einer künstlerischen Ausstellung ein.

Öffnungszeiten: Di.–Do. 9.30–16 Uhr, Fr. 9.30–14 Uhr, Sa. und So. 13–17 Uhr. Mo. ist Ruhetag.

