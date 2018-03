„Die sächsische Justiz kann ein Signal aussenden“

Michael Richter ist noch einmal zurückgekehrt zu seinem ehemaligen Wohnhaus an der Dresdner Straße. Auf dem Parkplatz davor wurde sein Auto von Mitgliedern der Gruppe Freital in die Luft gesprengt.

Richter war auch als einer der ersten vor Ort, nachdem im September 2015 die Fensterscheibe des Linken-Büros an der Dresdner Straße zerstört wurde.

So sah Michael Richters Auto nach dem Sprengstoffanschlag im Juli 2015 aus.

Freital. Michael Richter muss nicht lang überlegen. „Genau hier stand das Auto“, sagt der 42-jährige Ex-Linken-Stadtrat und zeigt auf einen Parkplatz, auf dem heute ein grauer Golf steht. Seiner war damals Grün und nach dem Anschlag in der Nacht vom 26. Juli auf den 27. Juli 2015 nicht mehr zu gebrauchen. Der Innenraum zerstört, die Scheiben geborsten. Was Richter damals nur ahnen konnte: Hinter der Tat, direkt vor seinem Wohnhaus an der Dresdner Straße, steckten sieben Männer und eine Frau. Sie hatten es sich zum Ziel gemacht, Flüchtlinge und politische Gegner systematisch zu attackieren und einzuschüchtern. Am Mittwoch endet der Prozess gegen die sogenannte Gruppe Freital.

Richter ist im vergangenen Dezember aus Freital weggezogen – auch, weil er es leid war, als Linker Zielscheibe von Drohungen zu sein, wie er sagt. Er hat sich von seiner neuen Heimat in Südbayern auf den Weg gemacht, weil er beim letzten Verhandlungstag im Prozess gegen die Gruppe Freital am vergangenen Dienstag dabei sein wollte. Von den Worten der Angeklagten sei er enttäuscht gewesen. „Das waren letzte Worte, die nicht weltbewegend waren“, sagt er. Allein die Angeklagte Maria K. habe so etwas wie Reue erkennen lassen. Er habe sich mehr erhofft. „Dass man sich bei den Opfern entschuldigt, bei mir, bei den Asylbewerbern.“

Karte: Tatorte und Treffpunkte der Gruppe Freital

Ortswechsel. Richter steht vor dem Abgeordnetenbüro der Linken an der Dresdner Straße. „Es gibt schöne und weniger schöne Erinnerungen daran“, sagt er. Zu den schönen zählt Richter, dass sich in diesem Büro die Organisation für Weltoffenheit und Toleranz formiert und sich für Flüchtlinge eingesetzt hat. Zu den weniger schönen zählt er einen Sprengstoffanschlag am 20. September 2015, bei dem das Schaufenster zerstört wurde. Nur wenige Wochen danach fand sich eine „To-Do“-Liste an der Scheibe – mit den Namen etlicher Flüchtlingsunterstützer, auch Richter stand drauf. „Das war ein Aufruf, uns etwas anzutun.“ Im Oktober 2015 wurde in das Büro eingebrochen, Schränke wurden durchwühlt, ein Tisch auf die Straße gestellt. „Geklaut wurde nichts“, sagt Richter. „Es ging nur darum, uns einzuschüchtern.“ Man könne ja politisch anderer Meinung sein. „Aber das war einfach nur surreal damals.“

„Gewalt direkt gegen Personen.“

Nur 300 Meter von dem Linken-Büro entfernt befindet sich die ehemalige Flüchtlingswohnung in der Bahnhofstraße 26. Die Räume stehen mittlerweile leer. Doch die Spuren der Tat vom 19. September 2015 sind noch deutlich zu erkennen. Michael Richter greift von außen an die Sandstein-Einfassung eines Fensters im Erdgeschoss. „Das Fenster wurde gesprengt“, sagt er und deutet auf eine tiefe Kerbe. Acht Eritreer lebten damals hier. Ein Mitglied der Gruppe Freital und ein weiterer Täter sollen den Sprengstoffkörper von außen auf die Fensterbank der Küche gelegt haben. Nur weil alle Hausbewohner zu dem Zeitpunkt schliefen und sich niemand in der Küche aufhielt, gab es keine Verletzten. „Diese Tat hatte schon noch einmal eine andere Qualität. Nun war klar, dass sich die Gewalt auch direkt gegen Personen richtet“, sagt Richter.

Playlist: Mit Michael Richter in Freital unterwegs

Die nächsten Wochen werden zeigen, dass sich die Gruppe Freital immer mehr radikalisiert. Am 18. Oktober 2015 wird ein linksalternatives Wohnprojekt in Dresden-Mickten angegriffen – mit Sprengstoff-, Buttersäure und Pflastersteinen. Teilweise werden auch gezielt Fenster unter Beschuss genommen, die erleuchtet waren. Am 31. Oktober 2015 zünden Mitglieder der Gruppe Freital drei Sprengsätze an der Flüchtlingswohnung in der Wilsdruffer Straße 127 in Freital. Fenster gehen zu Bruch, ein Syrer wird im Gesicht verletzt. Weitere Bewohner können sich gerade noch rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Im November 2015 kommen die ersten drei Mitglieder der Gruppe Freital in Haft, darunter die Rädelsführer, Timo S. und Patrick F. Im April 2016 folgen weitere fünf Verhaftungen.

Zu welchen Strafen die acht Angeklagten verurteilt werden und ob der Vorwurf, eine terroristische Vereinigung gebildet zu haben, tatsächlich haltbar ist, entscheidet sich am Mittwoch. Michael Richter wird die Urteilsverkündung am Oberlandesgericht von Bayern aus verfolgen. „Ich wünsche mir, dass das Gericht das entsprechende Maß findet“, sagt er. Er könne sich vorstellen, dass der Richter über das von der Bundesanwaltschaft geforderte Maß hinausgehe. Sie fordert für Patrick F. und Timo S. unter anderem wegen Bildung einer terroristischen Vereinigung und versuchten Mordes Freiheitsstrafen von elf Jahren beziehungsweise zehn Jahren und neun Monaten. Für die anderen sechs Angeklagten plädiert sie auf Strafen zwischen neuneinhalb und fünf Jahren. „Das wäre ein Signal, dass die sächsische Justiz da aussenden könnte.“

Richter ist froh, dass er mit den Geschehnissen von damals nicht mehr tagtäglich konfrontiert ist. Dass er nun in Südbayern wohne, weit weg von Freital, tue ihm gut. Das Leben dort bezeichnet er als „gechillt.“ Bei dem dortigen Linken-Kreisverband hat er sich bereits vorgestellt. Er will wieder politisch aktiv werden. Richter ist nun außerdem Mitglied in einem Schützenverein. „Weil das dort dazugehört.“

Richter steht jetzt wieder vor seinem ehemaligen Wohnhaus – dort, wo vor zweieinhalb Jahren sein Auto gesprengt wurde. Er hat Abstand zu der Tat damals gewonnen. „Das Schöne ist, dass ich nicht hierblieben muss. Ich kann wieder weg.“

Chronologie: Die Gruppe Freital

