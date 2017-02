Gut zu wissen Die Sachsen und ihr Arzgebirg Die Sachsen machen mehr Urlaub, zunehmend aber lieber im eigenen Land. Davon profitiert der Landkreis.

Sachsen, die im Urlaub entspannen und sich verwöhnen lassen wollen, zieht es oft ins Erzgebirge. Zum Beispiel nach Altenberg ins Raupennest. Die Bäderlandschaft des Gesundheitszentrums ist beliebt, hier Gruppen-Wassergymnastik. © Egbert Kamprath

Zu Hause ist es eben doch am schönsten. Dieser Eindruck drängt sich auf, wenn man den Zahlen vertraut, die das Unternehmen Post-Reisen zur Reisetätigkeit der Sachsen ermittelt hat. Um seine Angebote besser planen zu können, hat das Unternehmen in einer repräsentativen Online-Umfrage deutschlandweit fast 4 000 Menschen ab 18 Jahren zu ihrem Reiseverhalten befragt. Die SZ stellt die wichtigsten Ergebnisse vor.

Ergebnis 1: Mehr Sachsen urlauben im eigenen Land

Die beliebtesten Urlaubskategorien der Sachsen heißen Strand (49 %), Wander- und Natururlaube (42 %), Städtereisen (38 %) und Wellnesstrips (20 %). Am populärsten ist der Strandurlaub bei Familien, Städtereisen buchen am liebsten junge Menschen und Singles. Bei den Top-Destinationen ergibt sich für Sachsen folgendes Bild: Jeder vierte Strandurlauber sehnt sich nach der Ostseeküste, jeder sechste nach einer Ostseeinsel und jeder zehnte nach den Balearen. Bei den Wander- und Naturfreunden fährt jeder vierte an die Mecklenburgische Seenplatte, jeder sechste in die Sächsische Schweiz. Reisen Sachsen in Städte, belegt Dresden mit 13 Prozent den zweiten Platz, gleich nach Berlin (18 %). Geht es in den Wellnessurlaub, kommt das Erzgebirge mit elf Prozent auf den dritten Platz, hinter der Mecklenburgischen Seenplatte (13 %) und der Ostseeküste (19 %).

Ergebnis 2: Mehr Urlaub, der auch teurer sein darf

Der Umfrage zufolge planen die meisten Sachsen in diesem Jahr einen langen und zwei kurze Urlaube. Ein Drittel der Befragten will sich mehr Urlaub leisten, nur jeder Siebte weniger. Das Budget für einen Urlaub liegt in Sachsen durchschnittlich bei 2 387 Euro und damit 384 Euro unter dem Bundesdurchschnitt. Auffällig ist: Je größer der Heimatort des Reisenden ist, desto höher fällt auch das geplante Urlaubsbudget aus. Das lässt auf Einkommensunterschiede zwischen Stadt und Land schließen. Weniger überrascht, dass junge Menschen und Singles am wenigsten Geld für Reisen zur Verfügung haben, Familien, Senioren und Menschen ohne Kinder dagegen mehr.

Ergebnis 3: Bedürfnis nach Sicherheit beeinflusst die Urlaubswahl

87 Prozent aller befragten Sachsen gaben an, dass ihnen Sicherheit für ihre Reisen sehr wichtig ist. Nur drei Prozent sagten, dass der Sicherheitsaspekt ihnen egal sei. Dagegen spielt Angst vor Terror nur für jeden fünften Sachsen eine Rolle, wenn es um die Wahl des Reiseziels geht. Die Hälfte der Menschen, auf die das zutrifft, wollen in diesem Jahr seltener ins Ausland fahren. Familien haben das größte Sicherheitsbedürfnis, Senioren und Singles weniger.

Ergebnis 4: Heile Welt ist wichtig, um gut entspannen zu können

Geht es um den Wunsch nach einer „heilen Welt“ im Urlaub, um richtig abschalten zu können, unterscheiden sich die Sachsen fast nicht vom Bundesdurchschnitt. Gaben in ganz Deutschland 55 Prozent an, dass ihnen dieser Aspekt im Urlaub sehr wichtig ist, waren es in Sachsen 58 Prozent. Für jeden fünften Befragten ist das unwichtig.

