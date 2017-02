Die Sachsen können kommen Das Osterzgebirge empfängt die Feriengäste aus dem Freistaat mit perfektem Winterwetter und interessanten Angeboten.

Die Feriengäste aus Brandenburg und Thüringen hatten Glück. Das Osterzgebirge präsentierte sich in den letzten Wochen als perfekte Winterlandschaft. Nun drückt der Zinnwalder Wetterbeobachter Lothar Schirrmeister den Gästen aus dem Freistaat Sachsen die Daumen, dass sie den Winter in vollen Zügen genießen können. Und für die nächsten Tage sieht es zumindest so aus. Denn am Wetter wird sich im Vergleich nicht viel ändern. Am Freitagvormittag lag in Zinnwald eine 50 Zentimeter hohe Schneedecke. Bei minus vier Grad Celsius und dichtem Nebel blies ein Wind mit 54 Kilometern pro Stunde aus südöstlicher Richtung. Größere Schneefälle wird es in den nächsten Tagen nicht geben, nur am Sonnabend rechnet Schirrmeister mit „ein paar Krümeln“. Zudem werden die Tagestemperaturen bis Mitte der Woche ansteigen und über den Nullpunkt klettern. „Es ist nicht weiter mit Frost zu rechnen“, sagt der Wetterbeobachter.

Die Bedingungen für den Wintersport sind nach Auskunft der Tourismusbüros gut. Die Loipen und Skiwanderwege im Osterzgebirge sind präpariert, die Skilifte in Altenberg, Geising, Rehefeld, Schellerhau, Hermsdorf/Erzgebirge und Holzhau werden am Sonnabend und Sonntag fahren. Auch der Snowpark in Hermsdorf/Erzgebirge wird am Wochenende in Betrieb sein, alle Hindernisse sind voll funktionsfähig, heißt es. Zudem wird auch der Altenberger Skibus unterwegs sein und Wintersportler zu den Skigebieten bringen.

In Geising steigt am Sonnabend eine Winterparty am Lift. Los geht es um 15 Uhr mit Musik und Gaudi. (SZ/mb)

