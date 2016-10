Die Sache mit dem stillen Örtchen Die letzte Führung durch die Ausstellung „Öffentlicher Stuhlgang“ ist der Abschluss vieler lustiger Erlebnisse.

Zum letzten Mal in diesem Jahr hat Michael Kreskowsky zum öffentlichen Stuhlgang auf Burg Mildenstein geladen. Auf humorvolle Weise erfuhren die Gäste, wie früher die Notdurft verrichtet wurden. © Dietmar Thomas

Es ist ein Thema, das eigentlich – nein, nicht nur eigentlich, sondern wirklich – jeden beschäftigt. Sei es morgens nach dem Aufstehen, abends vor dem Schlafengehen oder sonst irgendwann: Jeder muss nicht nur einmal auf die Toilette gehen. Üblicherweise ist dieses Thema aber nicht unbedingt Inhalt einer Ausstellung samt Führung in einer Burg. Gewöhnlicherweise wird darüber generell nicht in der Öffentlichkeit geredet.

Doch alles beginnt mit einem ersten Mal. Um über solche Themen das erste Mal zu reden, eignet sich die Ausstellung „Öffentlicher Stuhlgang“ auf der Burg Mildenstein in Leisnig ganz vorzüglich. Denn dort geht es darum, wie Menschen früher, also in der Antike, im Mittelalter, in der Neuzeit und anderen vor unserer Zeit liegenden Epochen, ihr Geschäft verrichtet haben. Wie kommt jemand dazu, dieses Thema für eine Ausstellung zu wählen? Und wie kommt man auf das Thema überhaupt? Diese Fragen kann Michael Kreskowsky, der die Führungen durch die Ausstellung anbietet, am besten beantworten: „Das ist ganz einfach: Jedes Mal, wenn ich Führungen mit Kindern auf Burgen mache, fragen mich einige, was ein Ritter denn machen würde, wenn er mal muss, aber gerade seine Rüstung trägt und in einer Schlacht oder dergleichen ist. Oder wo die ganzen Burgleute ihr Geschäft verrichten; die können ja nicht immer rausrennen.“

Weil diese Fragen wirklich nachvollziehbar sind, begann Kreskowsky gemeinsam mit zwei Kollegen zu forschen – und entdeckte immer wieder neue Überraschungen. So durfte das Schweigegelübde von Mönchen auf dem Abort unterbrochen werden, in französischen Prachtschlössern hat sich die Dienerschaft mal schnell in einer Ecke erleichtert, sodass extra Putztrupps nur für solche Hinterlassenschaften angestellt waren. In der Bibel wird schon geschrieben, dass man sein Geschäft bitte außerhalb des Lagers verrichten soll. Und der Ritter in der Schlacht lässt es einfach laufen.

„Die Ausstellung ist etwas ganz Besonderes. Man kann sie fast als eine Art Tabubruch bezeichnen – denn wann spricht man denn schon mal darüber, wie auf Toilette gegangen wird. Deshalb ist es immer sehr spannend, wie die verschiedenen Gruppen auf die teilweise vulgären Ausdrücke während der Führung reagieren, weil sich die meisten Teilnehmer ja gegenseitig nicht kennen“, so Kreskwosky. Es sei schon mehrmals vorgekommen, dass die Zuschauer so lange gelacht haben, dass die Führung aus Zeitgründen nicht zu Ende gebracht werden konnte. „Aber manchmal werden die Leute auch nicht so richtig warm miteinander. Das hängt von den Besuchern ab.“ Es mache ihm großen Spaß, die Führungen zu leiten, auch weil sie so große Resonanz finden: „Diese Führungen waren meistens merklich besser besucht als die meisten anderen.“

zur Startseite