Aus dem Gerichtssaal Die Sache mit dem netten Onkel Eine 15-Jährige beschuldigt einen Bauarbeiter des sexuellen Missbrauchs – erscheint dann aber nicht im Zeugenstand.

Für ein Gericht meist ein schwer zu klärendes Thema: Vermeintlicher oder tatsächlicher Kindesmissbrauch. © Anne Hübschmann

Geht es vor Gericht um den Missbrauch von Kindern ist die Atmosphäre meist emotional hoch aufgeladen. In dieser Hinsicht stellt die Verhandlung, die am Freitag in Riesa stattfand, eher eine Ausnahme dar. Auf der Anklagebank sitzt ein Bauarbeiter, der von einem 15-jährigen Mädchen beschuldigt wird, sie zu sexuellen Handlungen genötigt zu haben. Die Sache, die sich in einem Dorf bei Großenhain ereignet haben soll, liegt allerdings schon fünf Jahre zurück.

Der Angeklagte soll mit dem Mädchen in einen Wald gefahren sein, seinen Penis entblößt und sie aufgefordert haben, ihn anzufassen. Sie habe das abgelehnt, worauf er sie, ohne sie weiter zu bedrängen, nach Hause zurückbrachte. So gab es die Heranwachsende zumindest bei der Polizei zu Protokoll. Allerdings war sie dort voriges Jahr im Zusammenhang mit einer anderen möglichen Straftat befragt worden und hatte den Vorfall zusätzlich aus ihrer Erinnerung ausgegraben. Zum Gerichtstermin ist das Mädchen aus gesundheitlichen Gründen nicht erschienen. Eine schwierige Situation, denn sie sollte eigentlich als Hauptbelastungszeugin vernommen werden.

Der Angeklagte war oft zu Besuch

Der 54-jährige Angeklagte bestreitet, je mit der Kleinen im Auto unterwegs gewesen zu sein, geschweige denn, sie zu sexuellen Handlungen aufgefordert zu haben. Er war im Jahr 2012 auf einer Straßenbaustelle vor dem Grundstück der betroffenen Familie tätig und freundete sich dort mit der Großmutter, den Eltern und auch den Kindern an. Später kam er oft zu Besuch, spielte mit den Kleinen und auch mit anderen Kindern aus dem Dorf. Natürlich sei es vorgekommen, dass er sie angefasst habe – etwa, wenn sie auf dem Trampolin herumhüpften – sagt er aus. Die Kinder seien regelrecht vernarrt in ihn gewesen und wollten auch mal gekitzelt werden.

Aber die Berührungen seien ohne irgendeinen Hintergedanken erfolgt, schließlich habe er selbst drei Kinder großgezogen.

Überraschenderweise stützen Familienmitglieder des Mädchens die Aussage des Mannes. Ihre Enkelin sei in den vergangenen Jahren schwierig geworden, erklärt die Großmutter. Weil sie dem Mädchen nicht alles durchgehen ließ, habe sich das Verhältnis zu ihr rapide verschlechtert. Ähnliche Angaben macht der Vater. Seine Tochter habe sich immer weiter von ihm entfernt und es mit der Wahrheit auch nicht so genau genommen. Dass es in der Familie generell Schwierigkeiten gab, belegt die Tatsache, dass das Mädchen später von einer Pflegefamilie aufgenommen wurde.

Noch mal als Zeugin geladen

Auf alle Fälle, so der Vater, habe sie sich auch nach dem angeblichen Vorfall immer auf den „Onkel“ gefreut. Der kam mit der Zeit immer seltener, woraufhin das Mädchen über Whats App Kontakt zu ihm aufnahm. Richter Herbert Zapf verliest mehrere Seiten dieser Korrespondenz – sie bleibt immer im Rahmen des Erlaubten und enthält keine erotischen Anspielungen. Meist geht es um Familienprobleme, aus denen sich der Angeklagte aber weitgehend heraushält.

Einmal erklärt die Heranwachsende, sie sei schwanger, um das wenige Tage später wieder zurückzunehmen. Hat der Missbrauch also nur in der Fantasie des Mädchens stattgefunden? Zumindest eine Nachbarin widerspricht dieser Auffassung. Jemand aus dem Dorf habe sie darauf aufmerksam gemacht, dass sich der Angeklagte den Kindern ungebührlich nähere. Als sie daraufhin ihre eigene Tochter befragte, gab diese an, der Bauarbeiter habe sie einmal unterm T-Shirt am Rücken angefasst.

Mehr habe die Kleine nicht sagen wollen und zu weinen begonnen. Daraufhin sprach sie ihre Tochter nie mehr auf das Thema an. Nun ist eine Berührung am Rücken – vielleicht beim Springen auf dem Trampolin – keine sexuelle Handlung, worauf der Anwalt des Angeklagten auch nachdrücklich hinweist. Möglicherweise sei die ganze Affäre durch die Gerüchteküche im Dorf überhaupt erst entstanden.

An diesem Punkt unterbricht Richter Herbert Zapf die Verhandlung. Ohne eine Befragung des Mädchens könne er sich kein Bild von den tatsächlichen Geschehnissen machen. Die 15-Jährige wird für einen Fortsetzungstermin nochmals als Zeugin geladen.

zur Startseite