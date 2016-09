Die Sache mit dem Gleichgewicht Migrantinnen lernen in Prohlis das Fahrradfahren. Eine mitunter schmerzhafte Angelegenheit.

Frau auf Fahrrad: ein Anblick, der in der algerischen Heimat von Fatima Beladjilali zu einem Menschenauflauf führen würde. © René Meinig

Noch ist Fatima Beladjilali etwas unsicher auf dem Fahrrad unterwegs. Was wenig verwunderlich ist, immerhin sitzt die 35-jährige Algerierin erst seit fünf Tagen im Sattel. Gemeinsam mit 31 anderen Frauen lernt sie das Radfahren auf dem Verkehrsübungsplatz an der Mügelner Straße in einem Kurs für Migrantinnen.

Ihre Mitschülerin Marwa Salloum, eine 24-jährige Soziologiestudentin aus Damaskus, hofft, endlich auch mal schnell mit dem Rad vom Wohnheim in Prohlis an die Elbe fahren zu können, um Freunde zu treffen. Bevor es aber so weit ist, steht sie erst mal mit circa zehn anderen Frauen in einer Reihe hinter Polizeioberkommissar Uwe Brückner. Die meisten tragen Kopftuch und Helm. Nachdem Brückner eine kurze Instruktion gibt, strecken sie den linken Arm aus, der Zug setzt sich in Bewegung und biegt ab. Was aussieht wie eine Polonaise aus dem Partykeller, dient der Verkehrserziehung: Der Polizist übt mit den Frauen das richtige Verhalten im Straßenverkehr. Wenig später wiederholen sie das Geübte auf Rädern.

Bereits zum fünften Mal veranstaltet der Ausländerrat das Fahrrad-Training mit der Verkehrswacht und der Polizeidirektion Dresden. „Es ist ein schmerzhafter Weg zum Fahrradfahren“, sagt Antje Großmann vom Ausländerrat. Die Teilnehmerinnen sind zwischen 16 und 50 Jahre alt. Während die Jüngeren schnell das Gleichgewicht auf dem Rad gefunden haben, tun sich die Älteren dabei oft schwer, Stürze bleiben nicht aus. Rund die Hälfte der Frauen sitzt zum ersten Mal auf einem Fahrrad. In ihrer Heimat Syrien, Afghanistan, Iran oder Algerien ist Fahrrad fahren für Frauen zwar nicht verboten, aber gesellschaftlich nicht erwünscht.

Umso eifriger nutzen sie die Chance, es zu lernen. Marwa Salloum würde am liebsten noch länger auf dem Platz üben. Fahrrad fahren ist für sie „auch eine Form der Integration“. Täglich eineinhalb Stunden lernen die Frauen bei Polizeihauptmeister Steffen Wündrich die Regeln der Straßenverkehrsordnung. Mit denen haben ja auch nicht wenige der Radfahrer ihre Probleme, die die Regeln seit ihrer Kindheit kennen sollten. Damit die Frauen auf der Straße weiterüben können, bekommen sie zum Abschluss ein gespendetes, gebrauchtes Rad. Sollte trotz des Sicherheitstrainings doch etwas passieren, hat der Ausländerrat noch Helme besorgt. Möglichst große, damit die teils kunstvoll gebundenen Kopftücher ausreichend Platz haben.

zur Startseite