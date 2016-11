Die S-Bahn kommt jetzt öfter Die Züge der Linie S 1 rollen ab April im Viertelstundentakt. Vorerst aber nur zu bestimmten Zeiten.

Ab 1. April werden doppelt so viele S-Bahnen pro Stunde am Bischofsplatz halten wie bisher. Auch die Zahl der Fahrgäste soll sich verdoppeln, so die Hoffnung der Bahn. © René Meinig

Kalter Bahnsteig, Wind, und der Zug ist gerade weg. Niemand wartet gern. Wer die S-Bahn nutzt, muss das ab April auch weniger. Zwischen 5.30 und 8.30 Uhr sowie 15 und 18 Uhr werden die roten Doppelstockzüge der Linie S1 im Viertelstundentakt zwischen Dresden und Meißen rollen. Darauf haben sich der Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) und die Deutsche Bahn am Donnerstag geeinigt.

Bislang fahren die Bahnen auf dieser Linie noch alle 30 Minuten. Der VVO erhofft sich mit dem dichteren Takt nicht nur kürzere Wartezeiten, sondern auch Fahrgäste, die bislang nicht mit der S-Bahn zur Arbeit oder zur Schule gefahren sind. „Wir haben zusammen mit Wissenschaftlern der TU Dresden untersucht, zu welchen Zeiten mehr Züge gebraucht werden“, sagt VVO-Sprecher Christian Schlemper. Dabei hätten sich die beiden Zeiträume im Berufsverkehr herauskristallisiert.

Für die zwei zusätzlichen Fahrten pro Richtung und Stunde werden zwei Waggons je Zug eingesetzt. Sowohl Loks als auch Wagen müssen aber nicht neu gekauft werden, sagt Schlemper. Die Deutsche Bahn habe in den letzten Jahren einige Strecken im Freistaat an Mitbewerber verloren. Deshalb seien nun Fahrzeuge übrig. „Normalerweise wären sie aus Sachsen abgezogen worden, aber jetzt finden sie auf unserer Strecke Verwendung“, so der Sprecher. Schrittweise sollen die Waggons auf das Ausstattungsniveau der jetzigen S-Bahnen gebracht werden. Techniker rüsten sie mit Klapptischen und Überwachungskameras aus. Um die ganz alten Waggons, die an Feiertagen zur Verstärkung angehängt werden, handelt es sich aber nicht. Die Kabinen seien klimatisiert.

Der Deal zwischen VVO und Bahn muss am 30. November noch von der Zweckverbandsversammlung bestätigt werden. Dort sitzen dann auch Vertreter der Landeshauptstadt Dresden am Tisch. Schlemper ist zuversichtlich, dass der neue Takt nicht abgelehnt wird. „Wir sind auf einem sehr guten Weg“, sagt er. Denn finanziell sei alles abgesichert.

Vor vier Wochen noch war nicht klar, ob die S-Bahnen überhaupt häufiger fahren dürfen. Zwar haben die Züge seit diesem Jahr zwei separate Gleise und müssen somit nicht mehr auf die Vorfahrt der Fernzüge warten. Außerdem hat der Bischofsplatz einen Haltepunkt bekommen. Doch bislang war unklar, woher das Geld für den dichteren Takt kommen soll. „Wir mussten genau abwägen, was sinnvoll ist und was wir uns leisten können“, sagt Schlemper. Eine genaue Summe will er nicht nennen. Aber fest stehe, dass das zusätzliche Angebot Mehrkosten im niedrigen, mehrstelligen Millionenbereich bedeutet. Insgesamt sind im VVO-Haushalt rund 99 Millionen Euro für den Eisenbahnverkehr im gesamten Netz vorgesehen. Mit diesem Geld wird der neue Takt auch bewältigt.

Falls der Verkehrsverbund ab dem kommenden Jahr mehr Geld von Bund und Land bekommen sollte, wäre eine Ausweitung des Viertelstundentakts auf den ganzen Tag möglich. „Wenn tatsächlich mehr Geld da ist und der Bedarf auch“, betont Schlemper. Der Vertrag mit der Deutschen Bahn läuft zunächst bis 2027.

Aus Sicht der Stadt ist der dichtere S-Bahn-Takt dringend nötig, damit mehr Menschen vom Auto auf den Zug umsteigen – auch, um die Abgassituation in den Griff zu bekommen. Immerhin fahren derzeit fast 14 500 Menschen täglich mit der S1 – rund 20 Prozent mehr als noch vor sechs Jahren. Und allein für den Haltepunkt Bischofsplatz erwartet die Bahn, dass sich die Zahl der Ein- und Aussteiger von 1 500 auf 3 000 verdoppelt, sollte der neue Takt kommen.

