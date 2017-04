Die Rutsche ist endlich da Das langersehnte Spielgerät in Unterrauschenthal steht. Der Platz in Schönberg galt als Vorzeigebeispiel – zu unrecht?

Noch ist der Spielplatz Unterrauschenthal eine Baustelle. © Dietmar Thomas Noch ist der Spielplatz Unterrauschenthal eine Baustelle.

In Schönberg hängen die Schaukeln zu hoch.

In Schönberg hängen die Schaukeln zu hoch.

Der permanente Druck, den die Anwohner von Unterrauschenthal auf die Stadt Waldheim ausgeübt haben, hat sich gelohnt. Das Ergebnis ist sichtbar. Die neue Rutsche steht seit Anfang der Woche. „Wir haben den Standort besprochen. Am Montag hatten die Bauarbeiten begonnen“, sagte Bürgermeister Steffen Ernst (FDP) auf Anfrage des Döbelner Anzeigers. Er bedauert, dass die Kinder die Rutsche nicht schon während der Osterfeiertage nutzen können. Dies hänge jedoch mit strengen Auflagen zusammen, die beim Einbau zu beachten sind. „Weil die Rutsche mehr als 1,50 Meter lang ist, muss rundherum 40 Zentimeter hoch Fallkies eingebracht werden. Und das auf einer Fläche von acht mal acht Meter“, erläuterte er. Im Vorfeld musste eine Baugrube ausgehoben werden, in der die Fundamente eingebracht wurden. „Der Beton muss auch erst aushärten, bevor der Fallkies aufgeschüttet werden kann“, so Ernst. Nach Ostern seien Restarbeiten notwendig. Und schlussendlich müsse der Tüv das Spielgerät begutachten und grünes Licht geben, ehe die Kinder sich vergnügen können. Im Juli des vergangenen Jahres waren die Spielgeräte auf dem Platz in Unterrauschenthal abgebaut worden. Der Tüv hatte sie bemängelt.

Bei den zurückliegenden Einwohnerversammlungen in Reinsdorf, Meinsberg und Schönberg kam jedes Mal das Thema Spielplatz auf. Ehrlich überrascht zeigte sich Waldheims Bauamtsleiter Michael Wittig am Dienstagabend in Schönberg. Dort wurde massive Kritik am Spielplatz laut – die sei so in der Stadtverwaltung nicht bekannt gewesen. Die anwesenden Mütter sind sich einig: „Der pädagogische Nutzen des Platzes ist jetzt gleich null.“ Die Schaukel sei so hoch angebracht, dass die Kinder nicht alleine hochkommen. „Die Wippe wippt nicht richtig, und die Wiese wird zu selten gemäht“ Für die größeren Kinder würden Klettermöglichkeiten fehlen. Vor der Neugestaltung sei der Spielplatz ein gefragter Treffpunkt im Ort gewesen. Wittig sagte: „Und wir dachten immer, mit dem neuen Spielplatz sind alle zufrieden.“ Das Problem mit der Wippe sei den Vorgaben des Tüv geschuldet. Demzufolge sind bestimmte neue Dämpfungselemente Pflicht. Die würden auch das Wippvergnügen verändern.

Inwieweit Anpassungen an dem Platz möglich sind, solle geprüft werden. Bürgermeister Steffen Ernst verwies aber auch auf das bestehende Spielplatzkonzept. „Die Ausstattung hängt von der Zahl der Nutzer ab. In den Ortsteilen ist die natürlich geringer, als zum Beispiel auf dem Oberwerder. Der Spielplatz dort wird täglich von etwa 30 Kindern benutzt.“ Einst gab es in Waldheim und Umgebung 19 Spielplätze. „Die sind auf 16 reduziert worden. Aber mal ganz ehrlich, keine andere Stadt leistet sich überhaupt so viele Spielplätze“, sagte Michael Wittig.

Die Meinsberger hingegen sind mit den Spielgelegenheiten für ihre Kinder zufrieden. Zumindest fast. „Es fehlt ein Gerät für die Kleinsten“, sagte der stellvertretende Vereinsvorsitzende des Meinsberger Dorfclubs, Kay Wollschläger. Die Einwohner des Ortsteils haben bereits eine konkrete Vorstellung: Eine kleine Wippe soll her. „Wir haben Geld von der Envia bekommen. Davon möchten wir die vorhandenen Spielgeräte ertüchtigen und streichen. Wir haben 700 Euro. Für die Farbe benötigen wir aber etwa nur die Hälfte. Den Rest würden wir gern für die Anschaffung der Wippe verwenden. Der Betrag wird wohl aber nicht ganz reichen. Vielleicht ist es möglich, dass die Stadt uns unterstützt?“, wollte Wollschläger bei der Einwohnerversammlung in Meinsberg von Ernst wissen. Der Bürgermeister hatte einen anderen, weitaus weniger komplizierten Vorschlag: „Kaufen Sie von den 700 Euro das Spielgerät und wir sehen zu, ob wir die Farbe woanders herbekommen.“ Die Verschönerung des Spielplatzes wollen die jungen Väter selbst in die Hand nehmen, so Wollschläger. „Wir haben uns jetzt schon ein schönes Kleinod erschaffen. Das werden wir weiter pflegen“, sagte er.

