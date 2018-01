Die Ruhe vor dem Sturm

In der Fußball-Landesklasse Mitte herrscht derzeit noch die Ruhe vor dem Sturm. Einige Vereine haben mit der Vorbereitung noch nicht begonnen, andere am Wochenende bereits die ersten Testspiele bestritten. Die Sebnitzer bestreiten ihr erstes Vorbereitungsspiel am 27. Januar gegen Königswartha, die Wesenitztaler erst am 3. Februar in Meißen. Dennoch gibt es vom SVW die erste personelle Veränderung zu vermelden. Philipp Wagner, der auch schon in Pirna-Copitz und beim Heidenauer SV unter Vertrag stand, hat sich dem SC Borea angeschlossen. Der 26-Jährige spielte bereits bis 2011 für die Dresdner und war erst vor dieser Saison von Empor Possendorf zum SV Wesenitztal gewechselt. Wieder im Kader steht dagegen Robert Knöfel, der seinen Auslandsaufenthalt (Oktober bis Dezember 2017) beendet hat.

Bereits im Einsatz waren der SV Bannewitz und die SG Motor Wilsdruff. Der SVB unterlag beim Landesligazweiten in Großenhain mit 1:3. Torsten Marx (24.) sorgte für die Pausenführung der Hausherren, Paul Szuppa glich nach 63 Minuten aus. Eric Bachmann (70.) und Max Kirsche (84.) sorgten schließlich für den standesgemäßen Erfolg des GFV.

Die Wilsdruffer hatten die SG Striesen aus der Landesklasse Ost zu Gast (2:2). Franz Hellwig (2.) und Conny Braune (62.) trugen sich in die Torschützenliste der Gastgeber ein, für die Dresdner trafen Nico Seidel (6.) und Max Möller (50.) ins Schwarze.

Liga-Kontrahent FV Gröditz 1911 sorgte für einen personellen Paukenschlag. Obwohl mit 22 Punkten als Tabellensechster in die Winterpause gegangen, gaben die Röderstädter einen Trainerwechsel bekannt. Rico Kaiser übernimmt das Amt von Michael Schuster. Kaiser spielte früher u. a. für Stahl Riesa und saß beim Test der Gröditzer dort nun erstmals auf der Bank (0:1). Das Tor des Tages erzielte Paul Kiontke.

