Die Ruhe vor dem Sturm Am Donnerstagnachmittag soll Sturmtief „Friederike“ auch über den Landkreis Bautzen fegen.

© Symbolbild: Thorsten Eckert

Bautzen. Das Sturmtief „Friederike“ hat am Donnerstagvormittag an der Nordseeküste das Festland erreicht und zieht ostwärts. Erwartet werden Windgeschwindigkeiten bis 150 Kilometer pro Stunden. Für die Zeit ab Mittag warnt der Deutsche Wetterdienst für die Oberlausitz vor schweren Böen anfangs aus südwestlicher, später aus westlicher Richtung. Ab 16 Uhr bis in die Nacht zum Freitag muss im Landkreis Bautzen dann mit orkanartigen Böen mit Geschwindigkeiten um 110 km/h aus westlicher Richtung gerechnet werden. Wo es regnet sowie in exponierten Lagen sind Orkanböen um 120 km/h möglich.

Gefahren entstehen besonders durch umstürzende Baume und umherwirbelnde Gegenstände, warnt der Wetterdienst. Der Aufenthalt im Freien sollte am besten vermieden werden. In den betroffenen Gebieten gilt: „Achten Sie besonders auf herabstürzende Äste, Dachziegel oder Gegenstände. Schließen Sie alle Fenster und Türen! Sichern Sie Gegenstände im Freien! Halten Sie insbesondere Abstand von Gebäuden, Bäumen, Gerüsten und Hochspannungsleitungen!“ (szo/gsp)

