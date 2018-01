Die Ruhe vor dem Sturm Die Temperatur steigt. Am Elbufer schmilzt der Schnee. Und nun kommt Friederike.

Eine Ente und mehr als ein Dutzend Möwen genießen das Sonnenbad an der Prießnitzmündung. Das schöne Wetter ist vorerst vorbei, am Donnerstag soll es regnen und ein kräftiger Sturm durchs Elbtal fegen. © Sven Ellger

Viel Wind und Regen sind Gift für den Kunstschnee auf Dresdens Skilanglaufstrecke am Königsufer. Das haben die Verantwortlichen des Skiweltcups gesagt, und dieses Gift droht nun nach einem eher ruhigen Mittwoch am Donnerstag. Denn die Wetterdienste prognostizieren einstimmig Plusgrade und Sturm. So steht auf der Internetseite von Meteorologe Jörg Kachelmann, dass es zur Mittagszeit fast sieben Grad warm werden soll, dazu weht ein kräftiger Wind, und manchmal lässt sich die Sonne blicken.

Thomas Hain vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Leipzig stimmt ihm zu. „Der Donnerstag ist ja nun in aller Munde“, sagt er mit Blick auf das Sturmtief, das an diesem Tag über Deutschland ziehen soll. Es heißt Friederike, die Friedensreiche, so die Übersetzung des althochdeutschen Namens, ist alles andere als friedlich. Sie wird mit viel Regen und heftigen Böen von sich reden machen. „Das Sturmtief zieht über den Norden Deutschlands hinweg“, sagt Hain, „wir geraten aber mit in das Sturmfeld hinein“. Und dieses Feld hat es in sich. „Es kommt sehr, sehr böiger Wind, bis zu Windstärke 9 im Tiefland“, so der DWD-Mitarbeiter. Das bedeutet, der Wind kann mit bis zu 100 Kilometern pro Stunde durch die Stadt jagen. Zum Vergleich: Der Dezembersturm vor fast auf den Tag genau einem Monat erreichte Windstärke 10. Damals kippten mehrere Bäume um, unter anderem in Klotzsche und Kemnitz.

Friederike zieht später nach Osten ab, dann kommt kältere Luft ins Elbtal. „In der Nacht zum Freitag geht die Temperatur auf null Grad zurück“, kündigt Thomas Hain an. Die Schneefallgrenze sinkt auf 400 Meter, vielleicht schneit es also in den Höhenlagen der Stadt. Kalt bleibt es dann auch am Wochenende. „Der Schnee vom Freitag bleibt liegen, aber es kommt dann nicht mehr allzu viel Niederschlag dazu.“

Torsten Püschel, einer der zwei Skiweltcup-Geschäftsführer, macht sich keine Sorgen um den Schnee auf dem Elberadweg. Bis zum Wochenende muss er noch halten, denn am Sonnabend soll auf der Langlaufstrecke der Internationale Sachsen-Cup stattfinden. „Wir gehen derzeit davon aus, dass das klappt“, sagte Püschel am Dienstag, obwohl er vom Sturm und den Plusgraden am Donnerstag weiß. Ist schon viel weggetaut von der künstlichen weißen Pracht zwischen Augustusbrücke und Carolabrücke? Püschels kurze Antwort: „Nö.“

zur Startseite