Die Ruhe vor dem Sturm Ein Dresdner Anwalt hat einen Großteil seiner Freizeit in einWM- Projekt in Riesa gesteckt. Am Sonnabend wird es ernst.

Noch versteht man in der Sachsenarena sein eigenes Wort – aber nicht mehr lange: Am Sonnabend startet dort die Weltmeisterschaft der Superenduro-Fahrer. Frank Hengst vom Motorsportverein MSV Riesa ist Mitorganisator – und verbringt die nächsten Nächte im Wohnmobil direkt neben der Arena. © Sebastian Schultz

Riesa. Oh, oh. Das sieht aber aus hier. Die Sachsenarena ist im Inneren nicht wiederzuerkennen: Wo kürzlich noch die weltbesten Stepptänzer wetteiferten oder Flohmarkt-Kunden nach Schnäppchen suchten, türmen sich jetzt Lehm und Baumstämme auf. Drei Bagger rollen durch das Oval zwischen den Tribünen und verteilen den Matsch möglichst kunstgerecht. Dazwischen ist sogar ein kleiner Radlader im Einsatz, der rückwärts einen riesigen, dreckigen Reifen in Position schiebt.

Frank Hengst steht mittendrin – und beobachtet die letzten Vorbereitungen am Hindernisparcours für die Weltmeisterschaft, die am Sonnabend in Riesa ausgetragen wird: Zum vierten Mal treffen sich dann in der Arena die besten Super-Enduro-Fahrer der Welt, um mit ihren Maschinen über Berge aus Betonröhren, Erde und Baumstämme zu klettern oder ein unfreiwilliges Bad in der Matschgrube zu nehmen. Ohne Frank Hengst aber würde sich die Elite der Endurofahrer wohl irgendwo anders treffen – der Dresdner Anwalt ist Chef des Motorsportvereins Riesa, der den sportlichen Teil des Spektakels stemmt. „Wir wollten mit der WM eine wichtige Veranstaltung nach Riesa holen“, sagt der 48-Jährige, dessen Verein auch schon nationale oder Landesmeisterschaften im Motorsport bei Mügeln oder am Harz ausgerichtet hat. Selbst eine Auflage der Superenduro-WM in Prag hat der Riesaer Verein gestemmt.

Da ist das bevorstehende Rennen in der Arena quasi ein Heimspiel. „Sämtliche Mitglieder helfen dabei mit“, sagt Frank Hengst. Dabei fährt die Hälfte der rund 50 aus halb Sachsen stammenden Mitglieder selbst aktiv Motorradrennen. In Riesa dagegen werden sie als Streckenposten auftreten, per Flaggen Signale an Fahrer geben, gestürzte Motorräder von der Strecke räumen. „So kann man als Fahrer dem Sport auch mal etwas zurückgeben – sonst ist man als Fahrer auch auf ganz viel Unterstützung im Hintergrund angewiesen.“

Der Anwalt selbst fährt seit einem letzten Unfall und einem mehrfachen Handbruch nicht mehr aktiv Supermoto-Rennen. Und privat, im Sommer auf der Straße? „Nein! Ich kauf mir schon aus Selbstschutz-Gründen kein Straßenmotorrad“, sagt der Umland-Dresdner lächelnd. Für zu groß hält er die Gefahr, zu stark am Gasgriff zu drehen. „Wer schnell fahren will, soll das auf der Rennstrecke machen.“

Zu viel Freizeit hat der Anwalt ohnehin nicht. Allein die Vorbereitung aus der Ferne für die WM in Riesa koste rund 200 Stunden Arbeit, dazu kommen vier bis fünf Tage vor dem eigentlichen Rennen, die Frank Hengst in Riesa zubringt, um den Aufbau zu begleiten. Am Sonnabend, wenn es ernst wird, ist sein Verein auch für die Renn-Organisation verantwortlich – von der Anmeldung der Fahrer über die Einweisung bis zur Auswertung der Zeiten. Da sind auch Fremdsprachenkenntnisse gefragt: Denn der Motorsport-Verband schickt auch eine internatale Delegation aus fünf Kommissaren in die Arena – da sind ein Slowake, ein Spanier, ein Belgier, ein Engländer und ein Franzose vertreten. Sie prüfen, ob mit der aufgebauten Strecke, der eingesetzten Technik und mit dem Rennablauf alles korrekt zugeht.

Mit dem Austragungsort Riesa sind die Beteiligten jedenfalls zufrieden. „Sowohl bei der Stadtverwaltung als auch beim Arena-Betreiber FVG werden keine Probleme gemacht, sondern gelöst“, lobt der Anwalt. Da habe man in Leipzig schon andere Erfahrungen gemacht. Zudem sei die Nachfrage bei den Zuschauern fast immer größer als das Platzangebot. Obwohl die Eintrittspreise – ein Standard-Ticket kostet 54 Euro – nicht ganz billig sind. „So ein Rennen bekommt keine Zuschüsse, das muss sich alles selbst tragen“, sagt Frank Hengst. Dafür bekomme man ein Spektakel für die ganze Familie geboten – und die Spannung bleibe bis zur letzten Runde.

Für die Helfer aber bleibt es sogar nach der Siegerehrung spannend: Bis Mitte nächster Woche müssen sie die Halle wieder von unzähligen Tonnen Dreck reinigen. „Wir übergeben die Arena besenrein.“

Superenduro-Rennen am Sonnabend, 6. Januar, ab 18 Uhr.

Am Eingang gibt es bestenfalls Restkarten.

zur Startseite