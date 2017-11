Fußball-Kreisoberliga Die Ruhe vor dem Sturm Alle fünf Spitzenteams gewinnen am 10. Spieltag ihre Partien. Der Lommatzscher SV 1923 bleibt als einziges Team ohne Niederlage.

Überhaupt keine Veränderungen gab es auf den ersten fünf Tabellenplätzen der Fußball-Kreisoberliga. Spitzenreiter SG Canitz ließ zu Hause gegen Traktor Priestewitz nichts anbrennen (5:1). Die Gäste rutschten auf den letzten Platz im 14er Feld ab. Der mit Canitz punktgleiche Meißner SV (2.) setzte sich beim FV Zabeltitz (8.) mit 3:0 durch. Florian Hartung (14.), Christian Böhme (78.) und Arno Voigt (84.) trafen ins Schwarze, während Enrico Altmann, Kapitän der Gastgeber, in der 82. Minute die Gelb-Rote Karte sah. Nur zwei Zähler hinter dem Spitzenduo lauert weiterhin der Aufsteiger aus Lommatzsch, der noch ohne Niederlage ist. Der Tabellendritte gewann beim LSV Tauscha (7.) mit 3:2 (1:0), obwohl Dirk Thieme beim Stand von 1:1 die Ampelkarte sah (71.). Die LSV-Treffer kamen auf das Konto von Karsten Richter (2) und Daniel Schwärig. Für Tauscha trugen sich Miro Tillner per Foulelfmeter (elftes Saisontor) und Fred Kühne in der Nachspielzeit als Torschützen ins Protokoll ein.

Die SG Kreinitz (4.) behielt gegen den TSV 1862 Radeburg (12.) mit 3:1 (1:1) die Oberhand. Rene Kögler, der zweimal die Torumrahmung traf, bejubelte seinen 19. Saisontreffer – außerdem waren der auffällig agierende Alex Pätzold mit einem verwandelten Foulelfmeter und Jens Zschätzsch in der Nachspielzeit erfolgreich. Tommy Klotsche hatte den TSV nach 19 Minuten in Führung gebracht. In einem bemerkenswert guten Zustand befand sich der Rasenplatz, für den Tom Niese bei der SGK verantwortlich zeichnet. Kompliment!

Den Anschluss an das Führungsquartett wahrte die Großenhainer Reserve (5.) mit dem 2:0-Sieg bei der BSG Stahl Riesa II. Beide Tore fielen nach dem Wechsel und gingen auf das Konto von Kevin Jähnig. Der zweite deutliche Auswärtssieg in Folge gelang Ex-Landesklässler SV Strehla mit dem 4:0 (1:0) bei Fortschritt Meißen-West. Thomas Mayer (2), Tobias Schmidt und Kapitän Felix Naumann markierten die Tore.

