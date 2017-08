Die Rückkehr einer Legende Mit ehrgeizigen Zielen: Beim SV Traktor Mochau wird wieder eigenständig Fußball gespielt.

Zwei, die die Idee hatten, den Fußball in Mochau wieder eigenständig auferstehen zu lassen und seither dieses Ziel erfolgreich forcieren: Vereinspräsident Christian Fischer (links) und Torjäger Alexander Glauch. © André Braun

In Mochau wird wieder Fußball gespielt. Nicht wie von 1950 bis zur Wende als BSG Traktor Zschackwitz oder in den vergangenen beiden Serien als Spielgemeinschaft erst mit dem SV Rüsseina und dann mit dem Döbelner SC II, sondern wie von 1990 bis 2015 als SV Traktor Mochau. Und das erscheint doch bemerkenswert in Zeiten, in denen viele Dorfvereine oder auch zweite Mannschaften wegen Personalmangels das Handtuch werfen müssen.

„Wir standen, nachdem einige Leute aufgehört hatten, 2015 vor dem Punkt 0“, erzählt der Vereinsvorsitzende Christian Fischer. „Von der Zusammenarbeit mit dem SV Rüsseina und dem Döbelner SC II hatten wir uns dann gegenseitig etwas erhofft, was am Ende aber nicht so geklappt hat, wie wir uns das vorgestellt hatten. Wir sind zwar nicht im Zank auseinander, aber gerade zwischen Dorf- und Stadtverein ticken die Uhren doch etwas anders.“

Und so gab es Anfang des Jahres die ersten Ideen, wieder etwas Eigenständiges auf die Beine zu stellen. Speziell Fischers Vater Reinhardt, seit vielen Jahren Vorstandsmitglied, brachte die Mochauer auf diesen Gedanken. Der wurde dann im Kreis der Fußball-Kumpels aus den verschiedensten Vereinen, die seit 2010 unter dem Namen „Freitag Abend United“ aktiv sind, fortgeführt.

„Wir fragten uns, ob es nicht möglich sei, die ganzen Jungs zusammenzuholen“, so Fischer und so war im Januar/Februar bereits der Grundgedanke geboren, an dem nun auch Toni Koitsch, Max Wolf oder Alexander Glauch arbeiteten. Fischer: „Es wurden Gespräche mit den Leuten gesucht aus Freundekreis, die beim Fußball einfach Spaß haben wollen mit Freunden und wir denken, dass aus Spaß auch Erfolg werden kann.“

Und neben zahlreichen Spielern, die teilweise wie Max Wolf (Landesklasse) und Toni Koitsch (Kreisoberliga) höherklassige Erfahrung gesammelt haben, konnten die Mochauer mittlerweile auch die Trainerfrage klären. So hat mittlerweile ein Dreigestirn die sportliche Leitung der Mannschaft in der Kreisliga B übernommen. An dessen Spitze steht Tino Schnitzer (bisher ESV Lok Döbeln), der vom bisherigen Jugendtrainer Olaf Sonntag und dem ehemaligen Bezirks- und Landesligaspieler des Döbelner SC, Tilo Beuchler, unterstützt wird.

„Wenn wir etwas auf die Beine stellen mit Mochau, dann wollen wir das mit Plan machen“, sagt Fischer und verrät: „Das gesteckte Ziel für die Kreisliga B ist schon, oben mitzuspielen und in den nächsten Jahren Kreisliga A-Niveau zu erreichen.“ Und er ist, wie auch Alexander Glauch, dem der Mochauer Fußball praktisch in die Wiege gelegt wurde, optimistisch, dass dieses Vorhaben aufgehen wird. „Drumherum funktioniert alles, es geht familiär zu, alle packen mit an von den Alten Herren bis zur Jugend“, sagt Fischer und fügt an: „Man steht auch als Vereinschef nicht alleine da und es macht Spaß. Auch weil man Aufgaben verteilen kann, die von allen mit viel Freude abgearbeitet werden.“

Und so zieht wieder mehr Leben auf dem Mochauer Richard-Kerber-Sportplatz ein, wo man förmlich spürt, dass alle topp motiviert sind und auf Jahre hinaus etwas aufbauen wollen.

zur Startseite