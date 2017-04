Die Rückkehr des Winters Schneefall und Frost rund um Freital – selbst Meteorologen finden das ungewöhnlich. Gärtner schützen ihre Pflanzen mit simplen Tricks.

Während sich im Osterzgebirge, wie hier in Zinnwald, eine zentimeterdicke Schneedecke bildete, blieb das Weiß in der Freitaler Region am Dienstagmorgen nur auf Beeten und Auto-Windschutzscheiben liegen. Nun soll es aber auch im Tiefland richtig kalt werden. © Frank Baldauf

Die Schneefallgrenze verläuft am Dienstagmorgen einmal horizontal durch Freital. Während es unten im Weißeritztal bei drei Grad Celsius zwar nass und ungemütlich ist, aber kein Weiß vom Himmel kommt, sieht es an den Hängen und Bergen rings um die Stadt schon anders aus: Vor allem auf Beeten und den Windschutzscheiben der Autos bildet sich eine dünne Schneeschicht. Mitte April ist der Winter mit all seinen Zutaten zurückgekehrt. Weil die Meteorologen davon ausgehen, dass er ungewöhnlich lang bleibt, sollten nun vor allem Gärtner und Autofahrer besondere Vorkehrungen treffen.

„Es ist außergewöhnlich kalt“, bestätigt Florian Engelmann, Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst in Leipzig. Der April sei zwar für sein wechselhaftes Wetter bekannt, weil kalte und milde Luftmassen miteinander ringen. Aber die Tiefe der prognostizierten Minustemperaturen und die Andauer des winterlichen Wetters sei durchaus eine Besonderheit.

Verantwortlich für die niedrigen Temperaturen in Freital und Umgebung sind kalte Luftmassen aus Skandinavien und Nordosteuropa. Im Gegensatz zum Atlantik und zur Nordsee ist die Ostsee zu klein, um die Luftmassen aufzuwärmen. Außerdem kommt die Kälte mit ordentlich Power nach Deutschland geblasen, wie Wetterexperte Florian Engelmann erklärt. Am Dienstag registrierte der Wetterdienst maximal sechs bis sieben Grad Celsius im Flachland. Schnee fiel ab 400 Meter Höhe. So lagen an der Wetterwarte in Zinnwald schon am Ostermontag sechs Zentimeter Schnee, am Dienstag verdoppelte sich die Schneedecke auf fast zwölf Zentimeter. „Darunter gab es zwar einzelne Schneeschauer, aber keine geschlossene Schneedecke“, so Engelmann. „Dafür ist der Boden auch schon zu warm.“ Der März sei ja außergewöhnlich mild gewesen.

Winterdienst macht Sommerpause

Vor allem bei kräftigen Schneeschauern, die vereinzelt auch noch am Mittwoch zu erwarten sind, müssen Autofahrer nun besonders vorsichtig sein. „Viele habe schon Sommerreifen aufgezogen und sind nicht mehr auf die winterlichen Straßenverhältnisse eingestellt“, so Engelmann.

Das gilt zum Teil auch für den Freitaler Winterdienst. Wie es aus dem Rathaus heißt, befindet sich die gesamte Mannschaft der Straßenmeisterei bereits im sogenannten Sommerdienst. Die Mitarbeiter schneiden dann zum Beispiel Straßen frei oder flicken Schlaglöcher. „Die Winterdienst-Technik ist zu 80 Prozent abgerüstet. Dennoch ist natürlich im Notfall ein eingeschränkter Winterdienst jederzeit gewährleistet.“ Am Dienstagmorgen war aber noch kein Einsatz nötig. Unterwegs waren hingegen die Streu- und Räumfahrzeuge des Landratsamtes. Der Winterdienst, der vor allem die Überlandstraßen betreut, hält sich noch bis Sonnabend täglich von 5 Uhr bis 22 Uhr bereit.

Die Rückkehr des Winters macht auch den Pflanzen zu schaffen. Die Meteorologen rechnen damit, dass es sowohl am frühen Mittwochmorgen als auch in der Nacht zu Donnerstag zu ungewöhnlich niedrigen Temperaturen kommt, weil der Himmel aufklart. Der Deutsche Wetterdienst prognostiziert am Mittwochmorgen -1 bis -3 Grad Celsius. In der Nacht zu Donnerstag soll es noch ein Stück kälter werden: -2 bis -5 Grad Celsius werden vorausgesagt. „In höher gelegenen Tälern kann es mitunter noch kälter werden“, sagt Engelmann. „Balkonpflanzen sollte man am besten geschützt an die Hauswand stellen.“

Pflanzen bloß nicht ins Innere

Diesen Tipp bestätigt auch Judith Henke, Eigentümerin der Baumschule Lux in Bannewitz. „Kübelpflanzen sollte man auf keinen Fall ins Innere stellen. Die Temperaturschwankungen auf 20 Grad plus und dann wieder zurück sind zu viel Stress für die Pflanzen.“ Wer im Garten bereits Kohlrabi oder ähnliches Gemüse gepflanzt hat, könne über diese einen Eimer stülpen und somit vor Frost schützen.

Henke geht aber nicht davon aus, dass die Minustemperaturen für großen Schaden in Gärten sorgen. Kurioserweise helfe gerade der Regen oder auch der Schnee auf den Pflanzen. „Das wirkt wie ein Frostschutz“, sagt sie. In der eigenen Baumschule muss sie keine besonderen Vorkehrungen wegen der eisigen Temperaturen treffen. Die empfindlichen Balkonblumen sind noch nicht eingetroffen und im Gewächshaus in Sicherheit.

Ebenfalls sicher sind wohl die Brunnen, die die Stadt Freital erst kurz vor Ostern gestartet hat und die nun theoretisch einfrieren könnten. Das Risiko, dass bei kurzzeitigen Wintereinbrüchen Teile durch Frost zerstört werden, sei sehr gering, teilt das Rathaus dazu mit. Der finanzielle Aufwand bei einer nochmaligen Außer- und Wiederinbetriebnahme stehe in keinem Verhältnis dazu. „Die Brunnen bleiben demzufolge in Betrieb.“

Unterdessen könnte die Rückkehr des Winters auch für einen kleinen meteorologischen Rekord sorgen. Die tiefste jemals gemessene Temperatur an einem 20. April in Dresden liegt bei -2,5 Grad Celsius. „Dieser Rekord könnte in der Nacht zu Donnerstag gebrochen werden“, sagt Meteorologe Florian Engelmann.

Deutlich wärmere Temperaturen sind erst einmal nicht in Sicht. Nach einer kurzen milderen Phase am Freitag mit Temperaturen von 10 bis 12 Grad im Flachland wird es am Wochenende wieder kälter. Der Deutsche Wetterdienst rechnet dann mit maximal 10 Grad Celsius im Flachland rings um Freital und Frost im Bergland.

zur Startseite