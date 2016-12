Die Rückkehr des weißen Wunders Petrus nervte über Weihnachten mit Sturm und Dauerregen. Doch zumindest auf dem Kamm des Osterzgebirges ist es jetzt weiß.

So sah es am Donnerstag im Kahleberg-Gebiet in Altenberg aus. Auch wenn die Schneedecke noch nicht wirklich hoch ist, sind die Loipen gespurt. © privat

Es sah schon nach Wasserspielen im oberen Osterzgebirge aus. Also nicht nur kein Schnee, sondern einfach nass. Innerhalb von zwei Tagen hat die Wetterwarte in Zinnwald 47,2 Liter Regen registriert. „Das ist allerhand“, sagt Wetterbeobachter Lothar Schirrmeister trocken. Und das Tourist-Info-Büro in Altenberg packte Plan B aus, die grüne Winter-Variante, an der nach dem schwachen Auftritt von Frau Holle in der letzten Saison mit Hoteliers und Gaststätten für den erneuten Fall der Fälle gearbeitet wurde.

Doch da meldet sich Lothar Schirrmeister am Donnerstag aus knapp 900 Metern Höhe und lässt es vor Silvester schon mal krachen: „Wir haben uns doch wieder für Wintersportmeisterschaften statt Wasserspielen entschieden.“ Die Wetterlage habe sich sehr positiv entwickelt, sagt er. Die Quecksilbersäule des Thermometers pendelte in den leichten Minusbereich. Es hat geschneit! Elf Zentimeter hoch liegt wieder das Weiß, das sich über Weihnachten so gut wie im Regen aufgelöst hatte. „Und das Angenehmste: Der eklige Wind ist weg“, so Schirrmeister. Denn es stürmte die vergangenen Tage auf dem Erzgebirgskamm ganz ordentlich. Der Wind pfiff mit bis zu 83 Kilometern pro Stunde um die Ecken. „Wir haben jetzt richtig schönes Winterwetter.“ So soll es den Prognosen zufolge weitergehen. „Ich bin sehr optimistisch, dass der Schnee liegenbleibt“, sagt der Wetterbeobachter. Es soll zwar kaum frische Ware vom Himmel fallen, aber auch nichts so schnell wieder abhanden kommen.

Hier ist was los zurück 1 von 4 weiter Winterparty am Freitag, 30.Dezember, ab 10Uhr rund um das Hotel Lugsteinhof in Zinnwald mit Laserbiathlon, ab 13Uhr Schlitten- oder Kutschfahrten, ab 15.30Uhr Programm, 19.15Uhr Fackelwanderung, anschließend Höhenfeuerwerk. Winter-Opening am 30.Dezember, ab 15Uhr mit Après-Ski-Party in Altenberg auf der Bayer-Alm (am Skihang) mit Glühwein, Wildschweinbratwurst und Musik. Durch den Altenberger Eiskanal können Besucher am 30. Dezember, 14Uhr, im Gästebob fegen und 15.30Uhr auf Gummireifen. Ice-Tubing auch noch einmal am 31.Dezember, 10Uhr, auf der Bobbahn. Nachtschlittschuhlaufen ist am 30.Dezember, 18 bis 23Uhr, in der Eishalle Geising möglich. Quelle: TIB/Veranstalter

Zu Jahresbeginn sind weitere Niederschläge zu erwarten, die wahrscheinlich als Schnee fallen. Die Chancen stehen nicht schlecht. Mit etwas Glück bekommen selbst die Elbtal-Bewohner weiß zu sehen. Die Stadt Altenberg schickte am Donnerstag jedenfalls schon mal den Pistenbully auf die Strecke, sodass Skilanglauf im Kahleberg-Gebiet ab dem Loipenparkplatz in Zinnwald möglich ist. Auch der Skilift in Altenberg ist in Betrieb.

Einzig der Verkehrsverbund reagiert nicht so schnell. Er teilt mit, dass Silvester und Neujahr keine Wintersport-Express-Züge der Städtebahn Sachsen zwischen Dresden und Altenberg fahren werden. Die regulären Züge der Linie RB 72 verkehren jedoch wie gewohnt im Zwei-Stunden-Takt zwischen Heidenau und Altenberg.

