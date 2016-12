Die Rückkehr des weißen Wunders Petrus überrascht immer wieder – diesmal mit Dezember-Regen. Doch auf einmal gibt’s Neuigkeiten von der Wetterwarte.

Wanderer und Ski-Fahrer freuen sich über die verschneiten Wälder.

Im Kahleberggebiet sind die Pistenbullis unterwegs.

Viel Schnee für Jung und Alt.

Altenberg. Es sah schon nach Wasserspielen im oberen Osterzgebirge aus. Also nicht nur kein Schnee, sondern einfach nass. Innerhalb von zwei Tagen hat die Wetterwarte in Zinnwald 47,2 Liter Regen registriert. „Das ist allerhand“, sagt Wetterbeobachter Lothar Schirrmeister trocken. Und das Tourist-Info-Büro in Altenberg packte Plan B aus, die grüne Winter-Variante, an der nach dem schwachen Auftritt von Frau Holle in der letzten Saison mit Hoteliers und Gaststätten für den erneuten Fall der Fälle gearbeitet wurde.

Doch da meldet sich Lothar Schirrmeister am Donnerstag aus knapp 900 Meter Höhe und lässt es vor Silvester schon mal krachen: „Wir haben uns doch wieder für Wintersportmeisterschaften statt Wasserspielen entschieden.“ Die Wetterlage habe sich sehr positiv entwickelt, sagt er. Die Quecksilbersäule des Thermometers pendelte in den leichten Minusbereich. Es hat geschneit! Elf Zentimeter hoch liegt wieder das Weiß, das sich über Weihnachten so gut wie im Regen aufgelöst hatte. „Und das Angenehmste: Der eklige Wind ist weg“, so Schirrmeister. Denn es stürmte die vergangenen Tage auf dem Erzgebirgskamm ganz ordentlich. Der Wind pfiff mit bis zu 83 Kilometer pro Stunde um die Ecken. „Wir haben jetzt richtig schönes Winterwetter.“

Hier ist was los zurück 1 von 5 weiter Winterparty am Freitag, 30. Dezember, ab 10 Uhr rund um das Hotel Lugsteinhof in Zinnwald mit Laserbiathlon, ab 13 Uhr Schlitten- oder Kutschfahrten, ab 15.30 Uhr Mitmachprogramm für Groß und Klein, 19.15 Uhr Fackelwanderung, anschließend Höhenfeuerwerk. Winter-Opening am 30.Dezember, ab 15 Uhr mit Après-Ski-Party in Altenberg auf der Bayer-Alm (direkt am Skihang) mit Glühwein, Wildschweinbratwurst und Musik von DJ Small. Nachtschlittschuhlaufen ist am 30. Dezember möglich, 18 bis 23 Uhr in der Eishalle Geising. Die nächtliche Sause ist mit Schnick Krause. Durch den Eiskanal können Besucher fegen am 30. Dezember, 14 Uhr, im Gästebob und 15.30 Uhr auf Gummireifen. Das Ice-Tubing ist dann auch noch mal am 31. Dezember, 10 Uhr, auf der Bobbahn möglich. Zu Live-Musik am Feuer mit Madeleine Wolf lädt am 30.Dezember, 20.30 Uhr, das Ahorn Waldhotel Stephanshöhe in Schellerhau an die Hütte „Zur heißen Hexe“ ein.

So soll es den Prognosen zufolge weitergehen. „Ich bin sehr optimistisch, dass der Schnee liegen bleibt“, sagt der Wetterbeobachter. Es soll zwar kaum frische Ware vom Himmel fallen, aber auch nichts so schnell wieder abhanden kommen. Erst zu Jahresbeginn sind weitere Niederschläge zu erwarten, die wahrscheinlich als Schnee fallen. Die Chancen stehen nicht schlecht. Mit etwas Glück bekommen auch die Flachländer weiß zu sehen. Die Stadt Altenberg schickte den Pistenbully auf die Strecke, sodass Skilanglauf im Kahleberggebiet ab dem Loipenparkplatz in Zinnwald möglich ist. Auch der Skilift in Altenberg ist in Betrieb. Und wem all das nicht reicht, für den gibt es noch viel mehr.

