Die Rückkehr der Weltmeister Fünf Weltcups und einen neuen alten Bob hat es gedauert bis zum ersten Saisonsieg für Francesco Friedrich. Gezweifelt hat er nicht, sondern den Sieg sogar angekündigt.

Der Daumen ist wieder oben, das entspannte Lächeln zurück. Francesco Friedrich (links) und Thorsten Margis haben die Bestätigung: Sie können noch gewinnen. © dpa/Expa/Johann Groder

Ganz schön große Worte sind das: Sorgenkind, Materialproblem, Sotschi-Situation. Francesco Friedrich muss man damit nicht kommen. Große Worte sind seine Sache von jeher nicht und Schwierigkeiten lächelt der Bobpilot aus Pirna sowieso weg, zumindest öffentlich.

Das hat er auch in den vergangenen Wochen so gehandhabt. Trotzdem wäre man sehr gern dabei gewesen, wenn er und Heimtrainer Gerd Leopold den Ernst der Lage besprechen. Oder wenn Friedrich mit Hannes Wallner telefoniert. Der Bobbauer aus Österreich hat ihm schließlich diese ganz schön großen Worte, die zuletzt häufiger zu vernehmen sind, eingebrockt.

Fragt man den einen wie den anderen, winken sie ab. Und auch ihre Aussagen unterscheiden sich nur im Dialekt. Probleme kennen die beiden offenbar nicht, Olympia ist vergleichsweise noch weit weg, und seit diesem Samstag sind all die kritischen Fragen ohnehin hinfällig.

Mit dem neuen Zweierbob, den Wallner nach dem katastrophalen Saisonauftakt in Nordamerika mit den Plätzen 9, 9 und 13 innerhalb einer Woche hingestellt hat, ist Friedrich in der Vorwoche in Winterberg bereits Zweiter geworden. Und nun in Innsbruck, der fünften Weltcup-Station und gleichzeitig die Europameisterschaft, hat sich der Weltmeister zurückgemeldet.

Und wie! 0,27 Sekunden beträgt am Ende der Vorsprung auf die Zweitplatzierten – auch dank der Top-Startzeiten und damit dank Anschieber Thorsten Margis. „Ein Befreiungsschlag, das kann man schon so sagen“, betont Friedrich danach.

Das Verblüffendste daran: Friedrich, der Mann leiser Töne, hat genau diese Machtdemonstration angekündigt. „Wenn wir in Winterberg und Innsbruck nicht gewinnen und das mit ordentlichem Vorsprung, erst dann müssen wir uns Gedanken machen“, meinte der 27-Jährige, als er nach der Rückkehr aus Nordamerika wieder zu Hause in Pirna ist, während gut 600 Kilometer weiter südlich in der Garage von Wallner der neue, dem Vorjahresmodell nachgebaute Bob noch nicht mal fertig war. Man kann das eine Kampfansage nennen, Mut der Verzweiflung oder eben eine realistische Einschätzung.

Denn in Winterberg hätte es mit dem Sieg fast geklappt – wenn die Wetterkapriolen nicht gewesen wären. Doch damit nicht genug. Noch vor dem Rennen in Innsbruck haut der fünffache Weltmeister den nächsten Spruch raus, sogar vor Fernsehkameras. Die Materialfrage sei so gut wie beantwortet und er deshalb optimistisch, die anderen ein bisschen an der Nase rumführen zu können.

Solche forschen Töne sind ungewohnt, aber bewusst gewählt. Bis zu den olympischen Zweier-Rennen am 18. und 19. Februar sind es zwar noch neun Wochen, neben der Materialschlacht ist aber auch die psychologische Kriegsführung längst voll im Gange. Wenn der Zweier-Dominator, der zudem im Februar 2017 erstmals auch mit dem Vierer Weltmeister geworden ist, einen Sieg verspricht, den dann tatsächlich einfährt und danach ankündigt, genau zu wissen, wie und wann er das Optimum erreicht – das lässt für Olympia umso mehr hoffen. Oder für die Konkurrenz nichts Gutes erwarten.

Jetzt in Innsbruck, kurz nach Überfahren der Ziellinie samt Vollbremsung vor den Fotografen, hält sich Friedrich allerdings wieder zurück. Analysieren müsse man das Rennen, sagt er im Live-Interview mit dem ZDF. Zufrieden ist er mit der Platzierung, nicht aber mit seiner Fahrweise angesichts kleineren Fehler. „Der Abstand ist ganz gut, aber wir müssen genau hinschauen“, sagt Friedrich, nun wieder ganz in seinem Element: abwartend, verhalten, die Erwartungen dämpfend.

Schließlich gibt es auch noch den Vierer. Beim Rennen am Sonntag macht er in der Bahn erneut einige Fehler und auch seine Mannschaft ist am Start nicht die Beste. Das reicht unterm Strich zum dritten Platz, 0,20 Sekunden hinter den Kollegen vom Team Lochner, das ebenfalls im Wallner-Bob unterwegs ist, aber vor Team Walther, das FES-Schlitten fährt und Fünfter wird.

Weihnachten ist für Friedrich nun noch entspannter, und auch die ersten Rennen des neuen Jahres dürften seine sein: erst die Heimbahn in Altenberg, danach St. Moritz und Königssee, wo er Weltmeister wurde. Dann wartet Olympia, der Höhepunkt des Projekts Pyeongchang. Darauf ist alles ausgerichtet.

Zum Glück hat die Konkurrenz nicht Friedrichs Grinsen gesehen nach der Trainingswoche auf der Olympiabahn im Oktober. Das nämlich ist seine eigentliche, die natürliche Art einer Kampfansage.

zur Startseite