Die Rückkehr der Queis-Perlen Der Schatz im heute polnischen Fluss schien fast verloren. Doch er lässt sich finden, auch bei einer Meisterschaft.

Das Internationale Perlenfischen lockt seit 2014 zahlreiche Besucher an den Marklissa-Stausee nach Polen. Hier werden aber nicht geschützte Flussperlmuscheln gefischt, sondern nur Schalen von leeren Teichmuscheln. © Janusz Skowronski

In den letzten Jahren sind wieder Flussperlmuscheln in der polnischen Kwisa, also dem Queis, anzutreffen. Und zwar ungefähr beim verschwundenen Örtchen Hagendorf nahe Marklissa (heute Leœna) – genau dort nach der Staumauer, wo früher eine Perlenschleiferei und später die Hagenmühle stand.

Einst waren die Perlen aus der Muschel ein begehrtes Gut in dieser Region. Vor 400 Jahren erhielten Johann Eckstein und Leonhard Stadler, zwei Bergleute aus dem Isergebirge, die kaiserliche Erlaubnis, im Queis nach Perlen zu suchen. Ein Dokument von 1689 belegt, dass Schmuckhändler Samuel Ledel aus Görlitz zwei Queisperlen für je fünf Thaler das Stück erwarb und sie zum doppelten Preis veräußerte. Damals verdiente ein Görlitzer Tuchmachermeister etwa zehn Thaler im ganzen Monat und ein Arbeiter in der Tuchmacherei dasselbe in zwei Monaten. Für zehn Thaler konnte man zum Wertvergleich 180 Liter Rotwein bekommen. Perlensuchen im Süßwasser war eine mühselige Tätigkeit. Sie wachsen sehr langsam. Es gibt Schätzungen, dass bis zu 3 000 europäische Flussperlmuscheln ihr Leben lassen mussten, um eine einzige verwertbare Perle zu finden. So hat es der Mensch weit vor der späteren Wasserverschmutzung durch die Industrie geschafft, diese Muschel in ganz Europa zu dezimieren.

Perlenschleifen war ein Berufszweig, der sich dort ansiedelte, wo genügend Perlen gefunden wurden. Am Queis geschah das unter anderem in Hagendorf, in der Hagenmühle, in der mittels Wasserkraft kleine Schleifsteine angetrieben wurden. Das Können der Glasschleifer aus dem Iser- und Riesengebirge wurde hier genutzt, um Perlen zu gravieren, ziselieren oder zu polieren. Die Hagenmühle gibt es nicht mehr – ihre Reste wurden 1981 vom Hochwasser weggerissen, nachdem die Schleusen der Talsperren Goldentraum und Marklissa weit geöffnet werden mussten, um Schlimmeres für die Leœna zu verhindern.

Neben Überfischung setzten Industrieabwässer den Muscheln zu und ließen sie fast verschwinden. Die Muschel braucht zur Vermehrung als Zwischenwirt die Bachforelle. Da Flussperlmuscheln bis zu 280 Jahre alt werden können, ist deren Vorkommen in der Kwisa vermutlich nie ganz erloschen. Nun gibt es sie hier vermehrt.

Und sie dienen auch einem touristischen Zweck. Im Sommer 2014 wurde ein Internationales Perlenfischen unterhalb des Marklissastausee-Turbinenhauses ins Leben gerufen, was 2017 zum vierten Male stattfindet. Es steht unter der Schirmherrschaft des Lubaner Landrates und der des Bürgermeisters von Leœna. Es soll an längst vergangene Traditionen erinnern und den Artenschutz ins Bewusstsein der Menschen bringen. Teilnehmer kommen auch aus Tschechien. Sie bringen künstliche Perlen aus Jablonec mit, die dann als Preise für die besten Muschelsucher vergeben werden.

Weil die Flussperlmuschel streng geschützt ist, wird nicht nach ihr gefischt. Sammelobjekte sind stattdessen leere Teichmuscheln oder deren Schalen, die vorher von den Organisatoren im Flussbettgrund versteckt worden sind. Der Zuspruch ist groß. Das Thema funktioniert. Auch einen Perlenwanderweg von Leœna bis Œwieradów Zdrój (Bad Flinsberg) gibt es inzwischen. Der konzentriert sich aber eher auf die landschaftlichen „Perlen“.

