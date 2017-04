Die Rote Laterne bleibt in Waldheim Mit einem Auswärtssieg hat die HSG Muldental den Vorsprung auf die VfL-Frauen auf drei Punkte erhöht.

In einem umkämpften Spiel unterlagen die Waldheimerinnen (in schwarz) der HSG Muldental mit 13:17. © Dietmar Thomas

Am drittletzten Spieltag kam es in der Bezirksliga Chemnitz zum Lokalderby VfL Waldheim 54 II gegen die HSG Muldental 03. Da dieses Spiel gleichzeitig ein Kellerduell war – es empfing der Tabellenletzte den -vorletzten, barg es durchaus eine gewisse Brisanz. Und die Zuschauer sollen nicht enttäuscht werden.

Von Beginn an entwickelte sich ein hoch emotionales Spiel, denn Derbys besitzen nun mal einen eigenen Charakter. Die erste Halbzeit begann und die VfL-Damen gingen in Führung. Sie legten konsequent Tore nach und spielten sich bis zur 20. Minute einen geringen Vorsprung heraus (5:2). Dabei stand die Defensive sicher. Im Verlauf der ersten Spielhälfte drohte für die Gäste aus Roßwein das Spiel zu kippen, denn sie wurden mit drei Roten Karten bestraft. Dies konnte durch die Waldheimerinnen allerdings nicht entscheidend genutzt werden. In die Kabinen gingen die Gastgeberinnen nur mit einem kleinen Vorsprung von 9:7.

Nach der Halbzeitpause erwischten die Gäste aus Muldental den besseren Start und konnten mit drei Toren in Folge erstmalig in Führung gehen. Beide Mannschaften nahmen je eine Auszeit. Bis zum Stand von 12:12 gestaltete sich ein ausgeglichenes Spiel und infolgedessen drehten die Gäste das Spiel zu ihren Gunsten. Die Partie war entschieden und Muldental gewann die umkämpfte Partie mit 17:13. Damit verbleibt die Rote Laterene des Tabellenletzten an der Zschopau und wird wohl auch nach dem letzten Spieltag dort leuchten, denn es ist kaum anzunehmen, dass dieWaldheimerinnen die verbleibenden beiden Spiele gewinnen werden, um noch, wenn diese jeweils verlieren, an den Roßweinerinnen vorbeizuziehen.

Beim zweiten Aufeinandertreffen innerhalb kürzester Zeit begegneten sich am vorletzten Spieltag der Bezirksliga Leipzig, die Frauen von Motor Gohlis Nord und der HSG Neudorf Döbeln. Diesmal blieben die Punkte jedoch in Leipzig, denn die Frauen aus der Messestadt konnten mit 22:20 gewinnen. Eigentlich sollten die HSG-Frauen einen Matchplan haben, hatten sie doch vor 14 Tagen ihr Pokalspiel gegen die gleiche Mannschaft gewonnen.

Doch die Gäste begannen sehr nervös. Viele individuelle Fehler und die Abschlussschwäche im Angriff zogen sich wie ein roter Faden durch das gesamte Spiel. Das Trainerteam, welches diesmal durch Tobias Rudolph ergänzt wurde, hatte für dieses Spiel die Ergänzungsspielerinnen in die Startformation geschickt. Diese sollten die Chance erhalten, das im Training erarbeitete im Spiel anzuwenden.

Es klappte jedoch fast gar nichts und MoGoNo führte sehr schnell 6:2. Die nötige Auszeit erfolgte bereits in der sechsten Minute. Allerdings verfehlte diese die erhoffte Wirkung und es ging mit 14:9 in die Pause. Nach der Halbzeit verbesserte sich die Abwehr der Gästesieben, aber die erkämpften Ballgewinne konnten nur teilweise in Tore umgesetzt werden. Die offensive Deckung der Gastgeberinnen stellte auch eine kaum überwindbare Hürde dar. Mit zunehmender Spieldauer wurde auch das Rückzugsverhalten der Döbelnerinnen immer unkontrollierter.

Des Öfteren sah sich eine gute Anett Klose im Tor alleine den Angreiferinnen gegenüber. Zu loben, trotz dieser vermeidbaren Niederlage, ist eine niemals aufgebende Sabine Schumann mit sechs Toren. Auch dass die Mannschaft einen Sechs-Tore-Rückstand aufholte, gehört zum Positiven, was HSG-Trainer Dietmar Sperling aus dieser Niederlage ziehen kann, um nach vorn zu schauen. Denn es sind diese Saison von den Neudorf/Döbelnerinnen noch große Aufgaben zu lösen. So vor allem die Verteidigung des Leipzig-Pokals am 6. Mai in Zwenkau gegen die Mannschaft der HSG Rückmarsdorf II. (DA/use/tk/dwe)

Ergebnisse:

Chemnitz: VfL Waldheim II - HSG Muldental 13:17 (9:7)

Leipzig: MoGoNo - HSG Neudorf/Döbeln 22:20 (14:9)

zur Startseite