Die Rosen sind später dran Bis zum Jahr 1999 musste Hans Meyer auf eine Trainerstelle im Fußball-Westen warten. Jetzt ist er auch dort eine Kultfigur.

Echt oder Gag? Bei Hans Meyer kann sich niemand sicher sein. © dpa

Rosen züchtet Hans Meyer noch immer nicht. Weil er viel zu beschäftigt ist mit seinen acht Enkeln, gelegentlichen Partien Schach und natürlich dem täglichen Fußball-Geschäft. Vor allem aber, weil er in Wahrheit gar keine Ahnung von Blumen hat. „Ich kann Rosen nicht von Tulpen unterscheiden“, sagt der eigenwillige Fußball-trainer, der am Freitag seinen 75. Geburtstag feierte. Im kleinen Kreis – und sicher auch mit Blumen.

Glückwünsche erhielt Meyer aus der gesamten Republik, denn der „Mann mit dem Allerweltsnamen“ (Meyer über Meyer) hat in allen Himmelsrichtungen gewirkt. Mit Carl Zeiss Jena stand er 1981 im Finale um den Europapokal der Pokalsieger. Mit Borussia Mönchengladbach stieg er 1999 in die Bundesliga auf, heute ist er dort Präsidiumsmitglied. Hertha BSC bewahrte er 2004 vor dem Abstieg, den 1. FC Nürnberg führte er 2007 zum DFB-Pokal. Meyers Kunststück: Als Mischung aus Sprücheklopfer, Kauz und Fußball-Fachmann hat er es geschafft, bei all seinen Klubs bis heute ein gern gesehener Gast zu sein. Vor allem von den Fans wurde und wird Meyer für seine selbstironische Art geliebt.

Meyers vielleicht größte Leistung war es, als erster Ost-Trainer im Westen Fuß zu fassen. Dafür dauerte es allerdings bis 1999, als das damalige Zweitliga-Schlusslicht Mönchengladbach den zuvor bei Twente Enschede erfolgreichen Meyer holte. Da war er immerhin schon 56 Jahre alt.

Bis heute pendelt er zwischen seinem Wohnort Nürnberg und dem Niederrhein, schreibt Zeitungskolumnen oder geht Schwimmen. „Ansonsten treffe ich mich mit Freunden und halte ein Schwätzchen oder gehe zum Zeitunglesen in ein nettes Cafe. Nicht zu vergessen meine drei Kinder und acht Enkelkinder“, sagte Meyer im Mai im Spox-Interview. Langweilig wird es Hans Meyer also auch mit 75 nicht. Die Rosen müssen weiter warten. Und die Sprüche wird er überall los. (sid)

