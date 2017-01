Die Rödertalbienen überrollen Gastgeber Lintfort Mit einem überzeugenden 30:22-Auswärtserfolg hat der HC Rödertal Tabellenplatz zwei verteidigen können.

Die beiden erfolgreichsten Werferinnen beim HC Rödertal waren in Kamp-Lintfort Jurgita Markeviciute (links vorn beim Torwurf) und Anna-Maria Spielvogel (rechts). Hier können Naina Klein (links) und Kyra Taxeira da Silva die HCR-Torjägerin nicht stoppen, die insgesamt sechs Tore erzielte. Gleich siebenmal war Spielvogel erfolgreich, die dabei sechs Siebenmeter verwandelte. © Falk David

Handball. Die Rödertalbienen haben das erste Spiel der Rückrunde in der 2. Bundesliga nach einer überzeugenden zweiten Halbzeit gegen TuS Lintfort mit 30:22 (12:14) gewonnen und damit Platz zwei verteidigt. Dabei sah es lange Zeit nicht nach einem Auswärtserfolg aus. HCR-Chefcoach Karsten Moos musste die Reise ins 630 Kilometer entfernte Kamp-Lintfort ohne Izabella Nagy antreten, die aufgrund eines grippalen Infektes pausieren musste. Dazu kam noch die achtstündige Busfahrt.

Beides Faktoren, die das Unternehmen „Wiedergutmachung für die Niederlage gegen Kleenheim“ nicht unbedingt begünstigten. Den Spielerinnen schien das aber nicht allzu viel auszumachen. Sie zeigten von Beginn an, dass sie die Leistung des vergangenen Wochenendes ganz schnell vergessen machen wollten.

4:1-Blitzstart der Rödertalbienen

Die Rödertalbienen begannen sehr konzentriert und führten nach sieben Minuten mit 4:1. Die Gastgeberinnen blieben immer wieder in der gut agierenden Defensive des HCR hängen oder wurden zu Würfen aus dem Rückraum gezwungen. Bei den Gästen lief es in dieser Phase des Spiels. Mit schnellen Wechseln konnte Lisa-Marie Preis mehrfach erfolgreich in Szene gesetzt werden und sie vollendete sicher. Danach ein verworfener Strafwurf und eine Zeitstrafe gegen den HC Rödertal – und schon waren die Lintfurterinnen wieder da.

Wie leicht einzelne Spielsituationen ein Match beeinflussen können, war hier mehr als deutlich zu sehen. Plötzlich spielten die Bienen unsicher und nervös und ohne zwingende Aktionen. Bei den Gastgeberinnen kam jetzt die große Phase der jungen Holländerin Loes Vandewal. Sie führte klug Regie, brachte ihre Nebenspielerinnen in Wurfpositionen oder vollendete selbst und brachte damit ihre Mannschaft mit 8:5 in Front.

Jetzt reagierte Trainer Karsten Moos und stellte um. Dabei hatte er ein glückliches Händchen. Seine Mädels fingen sich wieder und hielten dagegen. Zu mehr als dem Anschlusstreffer sollte es aber nicht reichen. Kurz vor der Halbzeitsirene war Lintfort nochmals erfolgreich und ging mit 14:12 in Führung. Die anschließende Pause tat den Gästen offensichtlich sehr gut. Sie kamen mit dem festen Willen aus der Kabine, dem Spiel eine Wendung zu geben.

Unfair gestoppt

Innerhalb von zwei Minuten erzielten sie den Ausgleich. Aber auch Lintfort konterte und ging nun seinerseits – angefeuert von den heimischen Fans unter den 325 Zuschauern – erneut in Führung. Postwendend folgte der Ausgleich. So ging es bis zum 17:17. Die Zuschauer merkten, dass das Spiel in seine entscheidende Phase kam. In der 39. Minute konnte Vivien Jäger erstmals wieder die Gäste in Führung bringen. Das war dann die Initialzündung für eine überragende Schlussoffensive.

Ab jetzt spielte nur noch eine Mannschaft. Während die Gastgeberinnen ihrem hohen Tempo und ihrer intensiven Abwehrarbeit Tribut zollen mussten, kamen die Rödertalbienen immer besser ins Spiel und hatten auch die besseren Alternativen auf der Bank. Das Kräfteplus lag jetzt eindeutig bei den Gästen.

Jurgita Markeviciute war nun einfach nicht mehr zu halten und konnte oft nur unfair gestoppt werden. Die fälligen Strafwürfe verwandelte Anna-Maria Spielvogel sicher und brachte die Torhüterinnen von Lintfort schier zum Verzweifeln. Jetzt harmonierte das gesamte Team. Der Lohn waren wunderschön herausgespielte Tore. Die Gastgeberinnen steckten nie auf und kämpften bis zum Schluss, es fehlte ihnen aber die Kraft und die Konzentration.

So wurde es am Ende noch ein deutlicher 30:22-Erfolg für den HC Rödertal. Chefcoach Karsten Moos war nach dem Sonnabend-Spiel sichtlich entspannt und zufrieden: „Heute haben meine Mädels endlich wieder einmal das gezeigt, wozu sie fähig sind. Nach den eher durchwachsenen Leistungen der letzten Wochen, wo wir unser Potenzial nur phasenweise abrufen konnten, war das nicht unbedingt selbstverständlich. Mit Izabella Nagy fehlte mir dazu noch eine wichtige Stütze. Aber das heutige Spiel macht Spaß auf mehr.“ Am nächsten Sonnabend um 19 Uhr empfangen die Rödertalbienen in Großröhrsdorf den TSV Haunstetten. (az)

HCR Rödertal: Karolina Hubald, Ann Rammer; Anna-Maria Spielvogel (7/6), Jurgita Markeviciute (6), Lisa-Marie Preis (5), Vivien Jäger (4), Isa-Sophia Rösike (3), Anna Frankova (2), Sarolta Selmeci (2), Grete Neustadt (1), Kathleen Nepolsky und Lisa-Marie Ostwald.

