Die Rödertalbienen starten mit Heimspiel in die Rückrunde Am Sonnabend ab 17.30 Uhr ist der Buxtehuder SV zu Gast in Großröhrsdorf. Auch eine Woche später hat der HCR Heimrecht.

Die Handballerin vom HCR Rödertal starten mit einem Heimspiel in die Rückrunde der Frauen-Bundesliga. © dpa

Handball-Bundesliga Frauen. Am Sonnabend dürfen sich die Fans des HC Rödertal auf den Auftakt zu einem Heimspiel-Doppelpack freuen. Zum Rückrundenstart empfangen die Rödertalbienen den Buxtehuder SV – ein nationales Handball-Schwergewicht. Anwurf in der heimischen Sporthalle am Schulzentrum in Großröhrsdorf ist um 17.30 Uhr. Eine Woche später erwarten die Bienen einen weiteren großen Namen des deutschen Handballs. Dann wird der TuS Metzingen seine Visitenkarte im Rödertal abgeben.

Buxtehude streitet sich momentan mit der HSG Blomberg-Lippe und Göppingen um den vierten Platz (alle 16:10 Punkte). Allerdings hat Buxtehude dank einer besseren Tordifferenz die Nase vorn. Der Mannschaft von Trainer Dirk Leun gelang zuletzt nur ein Sieg gegen Neckarsulm in den vergangenen drei Spielen. Die beiden Niederlagen gegen die direkte Konkurrenz aus Metzingen und Blomberg-Lippe waren besonders bitter.

Da im internationalen Wettbewerb und im Achtelfinale des DHB-Pokals bereits Schluss war, kann sich die BSV-Mannschaft um die beiden Nationalspielerinnen Lone Fischer und Emily Bölk voll auf die Bundesliga konzentrieren. Letztere überraschte zuletzt mit ihrer Entscheidung, den Nordlichtern zum Saisonende freiwillig den Rücken zu kehren, ebenso wie Michelle Goos und Lynn Knippenborg, deren Verträge nicht verlängert wurden.

HCR-Trainer Maximilian Busch sagte vor dem Sonnabend-Heimspiel: „Neben Bölk und Fischer gilt es vor allem, auf die aus der Nationalmannschaft zurückgetretene Friederike Gubernatis und die wieder genesene Jessica Oldenburg zu achten. Letztere hat zuletzt mit 14 Toren gegen Neckarsulm gezeigt, wie gut sie ist. Auch die beiden Kreisläuferinnen Isabell Kaiser und Christina Haurum sind gefährlich.“

Hinspiel ging mit 22:29 verloren



Das Hinspiel verlor der HC Rödertal – damals noch unter Leitung von Coach Karsten Knöfler – mit 22:29. Für die Bienen muss der Blick weiter nach vorne gehen. Nach einem guten Spiel in Oldenburg gibt es nun nicht viel zu verlieren. Allerdings fallen beim HCR weiterhin Grete Neustadt und Lisa-Marie Ostwald aus. Auch Jurgita Markeviciute kämpft nach wie vor mit ihren Kniebeschwerden. Wer nicht in die Halle kommen kann, hat die Möglichkeit, das Spiel der Rödertalbienen im Internet per Livestream zu verfolgen.

www.sportdeutschland.tv/hbf

