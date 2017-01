Die Revolution bleibt aus Die neuen Regeln verändern den Handball, ohne ihn in seinen Grundfesten zu erschüttern.

Der deutsche Torhüter Andreas Wolff zählt zu den Besten seines Fachs – und zu den Kritikern der seit Olympia geltenden Regeln. © dpa

Abseits des Spielfeldes spricht Andreas Wolff gern deutliche Worte. Der Torhüter der deutschen Handballer gehört zu den Besten seines Faches – und zu den Kritikern der Regeln, die vor Olympia in Rio de Janeiro eingeführt wurden. „Von mir aus kann man das wieder abschaffen“, sagte er bei der WM in Frankreich. Dabei haben die Regeln bisher keine allzu großen Folgen gebracht. Die Revolution blieb aus.

Die WM hat aus deutscher Sicht am Ende keine schönen Geschichten geschrieben. Das Aus im Achtelfinale gegen Katar war ein Rückschlag auf dem Weg zur dauerhaften Weltklasse-Mannschaft. In seiner Verzweiflung bediente Bundestrainer Dagur Sigurdsson sich in der 60. Minute beim 20:21 einer Chance, die seit dem Sommer 2016 durch eine neue Regel möglich ist: Er wechselte Wolff gegen einen zusätzlichen Feldspieler aus, um den Ausgleich zu erzwingen. Es gelang nicht. Auch die personelle Überzahl brachte kein Glück.

Die Möglichkeit, fortan einfacher mit sieben Feldspielern agieren zu können, da der zusätzliche Feldspieler nicht mehr mit einem Leibchen gekennzeichnet werden muss, hat das Spiel verändert. „Ich nutze diese Variante auch, aber eigentlich ist es nicht schön, weil es den Handball langsamer macht“, sagte Nikolaj Jacobsen, Trainer des deutschen Meisters Rhein-Neckar Löwen. Vor allem gegen offensive Abwehrformationen gibt es die Option, den Gegner mit einem Akteur mehr wieder an dessen Kreis zurückzudrängen. „Es erhöht die taktischen Möglichkeiten der Trainer“, sagte der deutsche Referee Lars Geipel. Befürchtungen, Mannschaften könnten dauerhaft mit sieben Feldspielern agieren, haben sich aber nicht bewahrheitet. Es bleibt die Ausnahme, dass ein Team den Ball ins verwaiste Tor des Gegners werfen kann, auch wenn die Bilder eines Balles, der quer über das Spielfeld ins Netz rauscht, einen anderen Eindruck vermitteln.

Die Chance, jetzt einfacher den Torwart gegen einen weiteren Feldspieler zu tauschen, macht sich in erster Linie bemerkbar, wenn sich eine Mannschaft aufgrund einer Zeitstrafe in Unterzahl befindet. Der Nachteil wird deutlich kleiner, sofern das Team gut darauf vorbereitet ist, bei einem Ballverlust flugs den Torwart zurückzuwechseln. „Das Spiel wird härter, weil eine Zeitstrafe nicht mehr so große Auswirkungen hat“, sagte der frühere deutsche Auswahlspieler Stefan Kretzschmar. Er befürchtete, dass es viel mehr brutale Fouls geben würde. Die Realität sieht anders aus. Bei Olympia und der WM in Frankreich gab es keinen Anstieg der Zeitstrafen. Harte Fouls bleiben eine Seltenheit.

Selten kommt es außerdem vor, dass die Schiedsrichter ein Zeitspiel gegen eines der Teams abpfeifen müssen, weil es mehr als sechs Pässe gespielt hat, nachdem die Unparteiischen auf passives Spiel entschieden haben. Bis Juli 2016 lag es allein im Ermessen der Referees, einen Angriff zu beenden, wenn sie der Ansicht waren, dass die Mannschaft im Ballbesitz zu wenig Torgefahr entwickelt. „Die neue Regelung erleichtert uns die Arbeit sehr“, sagte Geipel, der mit seinem Kollegen Marcus Helbig in Frankreich im Einsatz war.

Positiv bewertet er auch die Regel, dass ein Spieler drei Angriffe seines Teams aussetzen muss, wenn er sich auf dem Feld behandeln lässt, ohne dass es eine Strafe für den Gegner gibt. „Dadurch wird das Spiel attraktiver, weil es weniger Unterbrechungen gibt“, sagte der Schiedsrichter. Schauspielerische Einlagen würden erschwert.

„Das kann gerade in der Schlussphase ein Spiel massiv beeinflussen“, sagte Bob Hanning. Der Vizepräsident des Deutschen Handballbundes befürchtete bewusste Angriffe auf Schlüsselspieler durch den Gegner. Bisher blieben derlei taktische Manöver aber aus. Beinahe acht Monate nach der Einführung und mit der Erfahrung zweier großer Männer-Turniere steht fest: Die neuen Regeln haben den Handball zweifelsfrei verändert, aber weder revolutioniert noch in den Grundfesten erschüttert.

