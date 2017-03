Die Reviere im Landkreis suchen Hilfspolizisten Wer bei der Sicherheitswacht dabei sein will, wird noch in diesem Jahr ausgebildet. Bis zu einem Alter von 60 Jahren werden Bewerber genommen.

Meißen/Riesa/Großenhain. Die Dresdner Polizeidirektion wirbt für die ehrenamtliche Tätigkeit in der Sächsischen Sicherheitswacht zuverlässige und engagierte Frauen und Männer.

Bewerben sollten sich Interessenten, die mindestens 18 und höchstens 60 Jahre alt sind und einen guten Leumund besitzen, eine abgeschlossene Schul- und/oder Berufsausbildung besitzen, zuverlässig sind und jederzeit für die freiheitlich demokratische Grundordnung eintreten und den Anforderungen des Außendienstes gesundheitlich gewachsen sind, so Polizeisprecher Thomas Geithner.

Die aktuelle Bewerbersuche richtet sich vorzugsweise an Personen, welche innerhalb der Zuständigkeitsbereiche der vier Polizeireviere der Landeshauptstadt Dresden sowie der Polizeireviere Meißen, Riesa, Großenhain und Dippoldiswalde wohnhaft sind.

Insbesondere durch Streifen in Fußgängerzonen, Park- und Kleingartenanlagen, Wohngebieten oder auf Kinderspielplätzen in unseren Städten und Gemeinden unterstützt die Sächsische Sicherheitswacht die Polizei. In erster Linie fungiert sie jedoch als Ansprechpartner für die Bürger im jeweiligen Ort.

Ihr Einsatz erfolgt vorwiegend nachmittags, in den frühen Abendstunden sowie an Wochenenden und Feiertagen. Die Einsatzstunden, für welche es eine Aufwandsentschädigung gibt, werden in einem Dienstplan festgelegt und dürfen 40 Stunden pro Monat nicht überschreiten. Das Verwendungshöchstalter beträgt 67 Jahre.

Vor ihrem ersten Einsatz durchlaufen die zukünftigen Sicherheitswächter eine etwa 50-stündige Ausbildung, welche mit einem mündlichen Abschlussgespräch beendet wird. Als Ausbildungsbeginn ist das II. Quartal 2017 vorgesehen.

Aussagefähige Bewerbungen können unter Verwendung der drei zum Download bereitgestellten Dokumente (www.polizei.sachsen.de/de/15330.htm) bis zum 20. März an die Polizeidirektion Dresden, Referat 1, Schießgasse 7, Dresden oder an das örtliche Polizeirevier jeweils in Meißen, Riesa oder Großenhain gerichtet werden, so Sprecher Thomas Geithner. (SZ)

Weitere Infos auch unter www.polizei.sachsen.de

