Die Rettungsgasse – kinderleicht Rettungskräfte haben oft Probleme, an eine Unfallstelle zu gelangen. Ein Video zeigt, wie es richtig geht.

Auf einem Spielteppich übten die Kinder das Bilden einer Rettungsgasse theoretisch. Später ging es mit Bobby-Cars nach draußen. © Rico Löb

Das Bilden einer Rettungsgasse ist leicht. Das denken die meisten Kraftfahrer, doch die Realität sieht oft anders aus. Ein Crash auf der Autobahn, alles steht, die Autos versuchen, in die bestmögliche Position im Stau zu gelangen. Kaum einer denkt daran, dass Feuerwehr, Krankenwagen und Polizei zur Unfallstelle müssen – und das so schnell wie möglich. Das Wort Rettungsgasse haben zwar alle schon mal gehört, doch oft ist kein Durchkommen für die Einsatzfahrzeuge.

Jetzt sollen Kinder Erwachsenen zeigen, wie es geht – und zwar in einem Video. Gedreht wurde es in den Kindertagesstätten Spatzennest in Pulsnitz und Zum Rittertürmchen in Klix. Die Idee stammt von Rico Löb aus Pulsnitz. Der 25-Jährige engagiert sich selbst seit gut zehn Jahren bei der freiwilligen Feuerwehr und ist fast genauso lang Mitglied im erweiterten Vorstand des Kreisfeuerwehrverbandes Bautzen. „Mir kam die Idee, ein Video zu produzieren, in dem Kinder den Erwachsenen erklären, wie eine Rettungsgasse funktioniert und warum sie so wichtig ist“, so Rico Löb. Innerhalb von drei Monaten entstand ein Konzept. Auch bei den Eltern der Kitakinder kam das Vorhaben gut an.

Während in der Kita Zum Rittertürmchen die Eltern und Erzieher dem Nachwuchs die Rettungsgasse nahebrachten, nahm sich Rico Löb selbst die Zeit, mit den Vorschülern der Kita Spatzennest in Pulsnitz über das Thema zu sprechen. Im verschneiten Garten wurde mit Schlitten eine Rettungsgasse gebildet. Dann malte jeder ein Bild davon. Wenige Tage später startete der Videodreh. Die Feuerwehr von Pulsnitz kam mit einem Fahrzeug in die Kita und testete, ob sie durch die Gasse kommt. Alles klappte bestens. Später malten die Kinder ein Bild von der Rettungsgasse.

In der Kita Klix übten die Mädchen und Jungen mit Bobby-Cars. Zwei von den Fahrzeugen stellten einen Unfall nach. Die anderen Kinder fuhren mit ihren Autos zur Unfallstelle und bildeten dann die Gasse. Eine Gruppe fuhr rechts an die Seite, die andere links. Und schon kam die Feuerwehr mit ihrem großen Auto angebraust und gelangte ohne Probleme zur Unfallstelle. Alles klappte reibungslos – anders als oft auf der Autobahn. Den Kinder machte das alles viel Spaß – und sie werden zu Hause erzählen könne, wie eine Rettungsgasse gebildet wird. (SZ/Hga)

zur Startseite