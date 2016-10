Die Rettung des Gemäldes Die Possendorfer wollen ein wichtiges Taufbild restaurieren. Es stammt von 1773.

Peter Behrendt zeigt in der Possendorfer Kirche das Taufgemälde, das die Gemeinde gern restaurieren würde. © Andreas Weihs

Wenn Peter Behrendt das historische Taufgemälde der Possendorfer Kirche zeigen möchte, muss er erst einmal in die Rumpelkammer neben dem Altarraum gehen. Dort hängt es, neben der Tür – und verstaubt. „Nach der Sanierung unserer Kirche vor vier Jahren haben wir es nicht wieder aufgehängt“, sagt der 27-Jährige. Dafür gibt es Gründe.

Früher hing das Gemälde, das ein Adam Wenßel aus Kleincarsdorf 1773 malte, direkt unter der sandsteinernen Kanzel. Bei jeder Taufe, die in der Possendorfer Kirche gefeiert wurde, wurde es aufgehängt. Und noch früher hatte es eine ganz andere Funktion: Es war Teil des Taufsteins. Der ist ebenfalls aus Sandstein und stammt sogar aus dem Jahr 1542. Für die Marmorschüssel gab es einen hölzernen Aufsatz. Damit der richtig gut passte, steckte zwischen ihm das runde Gemälde, das von einem Holzrahmen gefasst wird.

Die Ölfarbe hat Adam Wenßel direkt auf das Holz aufgetragen. Sein Bild zeigt, wie sich Jesus im Jordan von Johannes dem Täufer taufen lässt. Auch andere Menschen suchen in dem Fluss ihr Glück. Wie in der Bibel geschrieben steht, taucht eine weiße Taube auf, in dem Moment, als Jesus sich taufen lässt. Das Tier, später als allgemeines Friedenssymbol gewandelt, hat der Kleincarsdorfer Maler auch festgehalten.

Kirchenbücher schweigen

„Warum Adam Wenßel das Bild gemalt hat, wissen wir nicht“, sagt Peter Behrendt. Wenßel war wohl Kirchenmitglied, die Kleincarsdorfer Kirchenmitglieder gehören bis heute offiziell zu Possendorf. Mehrere seiner Kinder ließ Wenßel in Possendorf taufen. Aber gerade über das Jahr 1773 schweigen sich die Kirchenbücher aus.

Mittlerweile sind die Farben des Bildes verblasst. Deshalb entwickelte die Kirchgemeinde im Sommer die Idee, das Gemälde restaurieren zu lassen. „Zusammen mit der Restauration des historischen Aufsatzes auf unserem Taufstein würde das maximal 8 000 Euro kosten“, sagt Peter Behrendt. Zwei Dresdner Restauratoren haben sich das Gemälde schon mal angesehen. Die Aufgabe scheint machbar.

Noch scheitert es allerdings am Geld. Die Possendorfer Gemeinde will nun um Spenden für das Taufbild werben. Bei jedem Gottesdienst sammeln sie sowieso schon dafür. Eine Anfrage beim Kunstdienst der sächsischen Landeskirche wird derzeit vorbereitet.

„Schön wäre es natürlich, wenn das bis zum kommenden Jahr klappt“, so Behrendt. Denn dann wollen die Possendorfer feiern. Ihr wirklich alter Taufstein wird 475 Jahre alt und ziert seit 75 Jahren das Siegel der Kirchgemeinde. Im Jahr 1542, so sagen es Überlieferungen, soll die Reformation nach Possendorf gekommen sein. Und dann wollen sich die Possendorfer auch an den weltweiten Reformationsfeierlichkeiten beteiligen. Wenn Luthers historisch wohl nicht korrekter aber immerhin wirkmächtiger Thesenanschlag zu Wittenberg sein 500. Jubiläum begeht. Wie hieß es noch bei Luthers Gegnern? „Wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele aus dem Fegefeuer springt.“

Hierhin kann man Spenden: Kirchgemeinde Possendorf; IBAN: DE 053506 0190 1646 3000 17;

BIC: GENODED1DKD; Verwendungszweck: Restaurierung Taufgemälde

