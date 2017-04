Die Rettung des Bargelds Regierungsberater halten Obergrenzen für Bargeld-Geschäfte für bürgerfeindlich. Und gegen Mafiosi helfen sie sowieso nicht.

Wenn der Bürger mit Schein und Münze zahlen will, soll er das auch dürfen – so die Empfehlung des Beirates des Bundeswirtschaftsministeriums. © dpa

Wer beim Abendessen, im Freundeskreis oder bei politischen Runden für die Abschaffung des Bargelds plädiert, bekommt muntere Reaktionen. Es gibt nicht viele Themen, die die Leute ähnlich auf die Palme bringen. Das hat auch Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble erfahren, als er eine Obergrenze für Barkäufe von 5 000 Euro vorschlug. Von derartigen Plänen solle man lieber die Finger lassen, hat nun am Mittwoch der Wissenschaftliche Beirat des Bundeswirtschaftsministeriums erklärt.

Die Wissenschaftler sprachen sich grundsätzlich dagegen aus, den Bargeldverkehr in seiner heutigen Form staatlicherseits einzuschränken. Mit einer Ausnahme: Den Plan der Europäischen Zentralbank, die 500-Euro-Noten allmählich aus dem Verkehr zu ziehen, halten sie für vertretbar. Denn diese größten Scheine, die augenblicklich im Umlauf sind, würden häufig kriminellen Zwecken dienen und im Tagesgeschäft kaum eine Rolle spielen.

In jüngster Zeit sind mehr Stimmen zu hören, die Begrenzungen beim Bargeld verlangen. So erwägt die EU-Kommission, die Maximalsumme bei Kauf und Verkauf zu reglementieren. Frankreich hat bereits eine solche Obergrenze eingeführt. Sie wurde bei 1 000 Euro festgelegt – als Maßnahme gegen Terrorfinanzierung nach dem Anschlag auf das Satire-Magazin Charlie Hebdo 2015. In den USA schlägt Ökonomie-Nobelpreisträger Kenneth Rogoff vor, als größten Geldschein beispielsweise nur die 20-Dollar-Note im Umlauf zu lassen. Und in Indien erklärte die Regierung Ende vergangenen Jahres die größten Geldscheine für ungültig, was 85 Prozent des Bargeldumlaufs betraf. Ein wichtiges Argument der Befürworter bargeldlosen, elektronischen Zahlungsverkehrs lautet, dass die Regierung den technischen Fortschritt im Finanzsektor unterstützen müsse. Zweitens geht es um die Bekämpfung von Schattenwirtschaft, Geldwäsche und Terrorfinanzierung. Und drittens könnten die Zentralbanken leichter Negativzinsen durchsetzen, wenn die Bürger nicht mehr auf Bargeld ausweichen dürfen.

„Diese Begründungen hält der Beirat für problematisch“, sagte Martin Hellwig. Bei dem international angesehenen Ökonomen, Leiter des Max-Planck-Instituts für Öffentliche Güter in Bonn und Kritiker der EU-Bankenpolitik, lag die Federführung des Beiratsgutachtens.

Für technischen Fortschritt zu sorgen, solle der Staat den Marktteilnehmern überlassen, so Hellwig. Im Gegenteil habe die Europäische Zentralbank als Monopolist einen Versorgungsauftrag für Bargeld gegenüber der Bevölkerung zu erfüllen. Wenn die Bürger das Bezahlen mit Noten und Münzen bevorzugten, müsse die EZB diese auch in ausreichender Menge zur Verfügung stellen. Zum Argument der Kriminalitätsbekämpfung sagte Hellwig, entsprechende Einschränkungen behinderten in erster Linie die normalen Leute. Mafiosi und Terroristen würden immer einen Weg finden, um Verbote zu umgehen.

Vehement wandte sich Hellwig gegen die Politik von Null- oder gar negativen Zinsen. Denn diese erschwerte die gängige Portfolioanalyse, mit der Investoren die langfristige Rentabilität ihrer Geldanlagen berechnen. Negativzinsen raubten vielen Anlegern die Orientierung, was zu gefährlichen Blasenbildungen beispielsweise bei den Immobilienpreisen führen könne.

zur Startseite