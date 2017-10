Die Retterin der Unesco Audrey Azoulay soll an die Spitze der krisengeschüttelten Uno-Kulturorganisation rücken. Sie muss Gräben überwinden.

Die Amtsübernahme von Audrey Azoulay steht unter ungünstigen Vorzeichen: Kurz zuvor hatten die USA und Israel ihren Austritt aus der Unesco erklärt. © REX/Shutterstock

Ganz offen schwärmte Audrey Azoulay von dem Job. „Ich habe richtige Lust auf diesen Posten, weil er für universelle und humanistische Werte steht“, sagte die Französin. Seit Freitag vergangener Woche hat die frühere Kulturministerin (45) mit den marokkanisch-jüdischen Wurzeln ihre Traumstelle so gut wie sicher: Der Exekutivrat der Unesco, der Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur, entschied sich für Azoulay als neue Generaldirektorin. Im November muss die Unesco-Generalkonferenz die Personalie noch formal bestätigen. Azoulay wird für vier Jahre eine der bekanntesten Uno-Institutionen führen, eine Institution aber, die zuletzt für negative Schlagzeilen sorgte. Die Unesco verkam zu einer Arena, in der sich die Parteien des arabisch-israelischen Konfliktes publikumswirksam einen diplomatischen Schlagabtausch lieferten.

Kurz vor dem Triumph Azoulays erklärten die USA und Israel ihren Austritt. Azoulay muss nun die Unesco wieder auf ihre eigentliche Mission einschwören: Der universellen Förderung von Bildung, Wissenschaft und Kultur. Azoulay hat das Zeug dazu. Sie stammt aus einer einflussreichen Familie, ihr Vater ging als ökonomischer Berater am Hofe der Könige Marokkos ein und aus. Audrey absolvierte den typischen Bildungs-Parcours der französischen Elite. Die ehrgeizige Frau erwarb den Abschluss an der ENA, der Kaderschmiede für Toppositionen in Politik und Staat. Die Linksintellektuelle beriet den sozialistischen Präsidenten François Hollande in Kulturfragen. Zum Ende der Hollande-Präsidentschaft sicherte sich Azoulay das Kulturministerium.

