Die Rentner-Spione

Spionieren im Badeparadies auf den griechischen Inseln: Der türkische Geheimdienst setzte ausländische Rentner unter Druck. Foto: Foto: dpa © gms

Ein „Rentner-Netzwerk“ im Dienst des türkischen Geheimdienstes MIT spioniert in Griechenland Sicherheitseinrichtungen und sensible Infrastruktur aus. Die Aktivitäten konzentrieren sich auf griechische Inseln, die nahe am türkischen Festland liegen. Offenbar rekrutiert der MIT dafür vor allem ausländische Senioren, die sich wegen des warmen Klimas in Griechenland niedergelassen haben.

„Geständnisse eines Spions“, überschrieb die griechische Zeitung Kathimerini ihren Artikel, der sich liest wie das Skript für einen Agententhriller. Das Blatt stützt sich auf ein Interview mit einem „Rentner aus Nordeuropa“ namens Martin und dessen Aussagen vor einem griechischen Gericht, wo er sich wegen Spionage für die Türkei verantworten musste. Der MIT hatte den Mann, dessen echter Name aus Schutzgründen nicht genannt wird, demnach mit seiner Homosexualität zur Zusammenarbeit erpresst und ihn in einen Spionagering eingebunden. Vor einigen Monaten wurde Martin zu einer Gefängnisstrafe verurteilt, die wegen seiner umfassenden Kooperation mit den griechischen Ermittlern kurz ausfiel. Das Interview ist das erste, das griechische Medien jemals mit einem MIT-Spion führen konnten.

Martin saß zu Beginn des Jahrzehnts in einer Taverne am Meer, als ihn ein Türke ansprach, sich als Mehmet vorstellte und behauptete, sie seien sich schon einmal in der Türkei begegnet. Martin war aus Gesundheitsgründen mit 50 Jahren nach Antalya und dann in die Mittelmeermetropole Izmir gezogen, bevor er neun Jahre später nach Griechenland übersiedelte. Mehmet lobte Martins Fähigkeiten als Fotograf und bat ihn, einige touristische Bilder der Insel für ihn zu machen; der Rentner fühlte sich geschmeichelt und kam der Bitte nach. Drei Monate später reiste Martin nach Izmir, um sich wieder mit Mehmet zu treffen, der diesmal weniger nett war und weitere Aufnahmen von der griechischen Insel forderte – nun aber von militärischen Zielen. „Er drohte mir und sagte, falls ich nicht spure, hätten sie andere Mittel, um mich zu überzeugen“, so der Auswanderer.

Wie der Rentner aussagte, hätten die Türken alles über ihn gewusst, vor allem über seine jahrelange Affäre mit einem jungen Türken aus Izmir. „Wir wissen, dass du ein kranker Mensch bist, Martin“, habe Mehmet ihn eingeschüchtert. „Du wirst tun, was wir dir sagen, oder wir werden Bilals Familie oder dir etwas antun.“ Martin gehorchte. Fünf Jahre lang fotografierte er Ziele auf der grenznahen Insel, die ihm der MIT zuwies: den Flughafen und das Kraftwerk, Fahrzeuge der Militärbasen, Schiffsbewegungen im Hafen, Bewässerungssysteme. Bis er auf frischer Tat ertappt wurde, war er „fast täglich“ mit seiner Kamera unterwegs. Martin sagte, er habe die Fotos mithilfe spezieller Software des MIT an seinen Führungsoffizier in der Türkei übermittelt. Wenn er etwas übersah oder wegließ, hätten sie ihm erklärt, dass „der Fotograf ihrer Agentur“ noch etwas anderes beobachtet habe. „Es war klar, dass ich nicht der einzige war, der auf der Insel für sie arbeitete.“ Für seine Dienste bekam Martin zuletzt 1 250 Euro monatlich überwiesen. Er hat Griechenland inzwischen verlassen.

Offenbar haben die Türken Probleme, griechische Mitarbeiter anzuwerben. Mit den sonnenhungrigen EU-Senioren haben sie eine Alternative gefunden. Ex-Agent Martin erklärte vor Gericht, dass der MIT ein „Netzwerk von nordeuropäischen Rentnern“ als Spionageteam auf den griechischen Ägäisinseln aufgebaut habe. Dort wird man die Auswanderer aus Germania, Anglia oder Ollandia in Zukunft wohl mit einem gewissen Misstrauen betrachten.

