Die Rennpferde des kleinen Mannes Der Riesaer Dieter Hutka ist einer der letzten Brieftaubenzüchter der Region. Seine Tiere fliegen fast 100 km/h.

Seit sechs Jahrzehnten schlägt Dieter Hutkas Herz für Brieftauben. Er hält und trainiert sie nicht nur, sondern züchtet sie in seinem Garten in Weida auch selbst. Mit den schnellen Vögeln gewann er schon viele Preise. © Sebastian Schultz

In Zeiten von Mobiltelefon und Internet scheint es absurd, Nachrichten noch per Vogelflug zu transportieren. Doch führt der Name Brieftaube in die Irre, „Sporttaube“ wäre angemessener. Schließlich geht es heute bei den Brieftauben nicht mehr um das Überbringen von Nachrichten. Stattdessen zählt die Geschwindigkeit, mit der sie den Weg zurück in den heimatlichen Taubenschlag finden. Daher tragen die Tiere auch den Beinamen „Rennpferde des kleinen Mannes“.

Die Leidenschaft für den Taubensport hatte Dieter Hutka schon als Jugendlicher gepackt. Von seinem Vater und dessen Geschwistern übernahm er das anspruchsvolle Hobby: „Wenn man einmal den Bazillus gefressen hat, bleibt er oft ein Leben lang“, erzählt der Riesaer schmunzelnd. „Außerdem gab es damals insgesamt wenig Freizeitangebote“, erinnert er sich. Mittlerweile ist er seit 58 Jahren dabei.

Etwa 100 Tauben hält Hutka in seinem Kleingarten in Weida. Die Pokale, die er mit ihnen im Laufe der Jahrzehnte gewonnen hat, füllen eine ganze Schrankwand. Der Taubensport funktioniert immer nach demselben Prinzip: Die Brieftauben werden an irgendeinen mal mehr mal weniger weit entfernten Ort gebracht. Von dort müssen sie den Weg nach Hause finden. Die schnellsten fünf Tiere gewinnen.

Flugzeit elektronisch überwacht

„Reich wird man dabei allerdings nicht“, meint Hutka. „Es geht vor allem darum, den eigenen sportlichen Ehrgeiz zu befriedigen.“ Während des Wettkampffluges werden die Tauben mit einem elektronischen Fußring ausgestattet, der ihre Start- und Ankunftszeit genau erfasst. Dafür ist unterhalb des Einflugloches am Taubenschlag ein elektronisches Gerät installiert, das die ankommenden Vögel registriert.

Dieter Hutka erinnert sich: „Früher wartete man voller Spannung beim Schlag auf die erste heimkommende Taube, um ihre Zeit zu erfassen, heute erledigt es das Messgerät.“ Auch sei man zu DDR-Zeiten mit Körben voller Vögel in der Bahn zum Abflugort – in der Fachsprache wird er Auflassort genannt – gefahren. „Das war natürlich ein irrer Aufwand“, so der Taubenfreund. Seit vielen Jahren jedoch besitzt der Taubenzüchterverein Riesa einen speziellen Taubentransporter, mit dem sich die Entfernungen für Mensch und Tier leichter zurücklegen lassen.

Wie bei menschlichen Sportlern auch, trainiert Dieter Hutka seine gefiederten Freunde zunächst langsam: „Am Anfang der Saison fliegen die Vögel circa 50 Kilometer, am Ende werden es dann bis zu 700 Kilometer.“ Diese Distanz überwinden die schnellsten Tauben in etwa siebeneinhalb Stunden Nonstop-Flug. Die Durchschnittsgeschwindigkeit beträgt also fast 100 Kilometer pro Stunde. Die Geschwindigkeit ist dabei stark vom Wetter abhängig: „Kälte, Regen oder Gegenwind machen die Tauben erfahrungsgemäß langsamer“, erklärt Dieter Hutka. Mit seinen Tauben kommt der Rentner viel herum. 2016 war der weiteste Ort die Stadt Aardenburg in den Niederlanden.

36 000 Taubenzüchter

Warum die Brieftauben so gut den Weg nach Hause finden, hat die Wissenschaft bislang nicht endgültig geklärt. Es wird vermutet, dass sich die Vögel am Magnetfeld der Erde orientieren oder den Stand der Sonne als eine Art Kompass benutzen.

Doch was macht eine Gewinnertaube aus? – „Sie muss schlau sein, Kondition haben und kerngesund sein“, so der Züchter. Haltungsbedingungen, Training und Abstammung seien entscheidend für den Erfolg, wenn auch keine Garantie. Zu tun gibt es für Taubenhalter immer. Auch in den Wintermonaten fährt Dieter Hutka ein Mal täglich raus, um zu füttern und die Käfige sauber zu halten. In der schönen Jahreszeit, wenn Flugsaison ist, sogar zwei Mal täglich. „Die Taubenhaltung braucht schon viel Zeit und nicht wenig Geld.“

Wohl auch deshalb ist dem Riesaer Verein der Nachwuchs ausgegangen. Ganze vier Aktive sind sie noch. Damit stehen sie nicht allein. Der Verband Deutscher Brieftaubenzüchter in Essen zählt landesweit 36 000 Mitglieder, Tendenz abnehmend. Die meisten Taubensportler gibt es im Ruhrgebiet, das von jeher das Zentrum der Taubenzucht war.

„Die Welt ist eben anders geworden“, meint der Riesaer Hutka.

