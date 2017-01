Die Reise nach Jerusalem Donald Trump will die US-Botschaft von Tel Aviv in die Heilige Stadt verlegen. Das gibt Ärger.

Israelische Flaggen wehen vor dem berühmten Panorama Jerusalems mit dem Felsendom. Die Ankündigung von Donald Trump, die US-Botschaft nach Jerusalem verlegen, hat Ängste vor einer Eskalation im Nahen Osten geweckt. © Reuters/action press

Den Besuchstermin im Weißen Haus hat er offenbar in Aussicht. Schon im Februar will Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu auf Einladung des neuen US-Präsidenten Donald Trump nach Washington reisen. In einem ersten Telefonat nach Trumps Amtsantritt hatten beide Politiker am Sonntagabend über die Zukunft des nahöstlichen Friedensprozesses gesprochen. Netanjahu resümierte, es sei eine „herzliche Unterhaltung“ gewesen. Trump sprach davon, dass das Gespräch „sehr nett“ verlaufen sei.

Mit dem neuen Mann im Weißen Haus dürfte die bald acht Jahre währende Eiszeit zwischen Washington und Jerusalem vorbei sein. Trump und Netanjahu sind sich einig, dass nur direkte Verhandlungen zwischen Israel und der palästinensischen Autonomiebehörde zu einer Konfliktlösung führen können. Die Palästinenser setzen hingegen auf einen multilateralen Verhandlungsrahmen.

Der von Trump angekündigte Umzug der Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem war offenbar kein Thema während des Telefonats mit Netanjahu. Das könnte ein Indiz dafür sein, dass Trump sich von seinen Beratern eines Besseren belehren ließ.

Der US-Kongress beschloss 1995, die US-Botschaft solle bis 1999 nach Jerusalem verlegt werden – aber kein Präsident hat sich seitdem daran gehalten. Regierungen der Demokraten und Republikaner hätten dies nicht getan, weil kein Staat – also weder Israel noch die Palästinenser – die Souveränität über Jerusalem habe, sagte der ehemalige stellvertretende US-Außenamtssprecher Mark Toner im November. Er betonte zudem, dass dies auch „im nationalen Sicherheitsinteresse“ der USA liege.

Von einer „Verletzung internationalen Rechts“, spricht der palästinensische Experte für Internationale Beziehungen, Samir Awad, von der Bir Zeit Universität bei Ramallah, sollte Trump die US-Botschaft verlegen. Der Status Jerusalems ist seit dem Uno-Teilungsbeschluss von 1947 bis heute offen. Israel annektierte 1980 den Ostteil der Stadt, was aber international nicht anerkannt wird. Nach Ansicht von Awad würden die USA außerdem den „vereinbarten Bedingungen des Osloer Friedensprozesses“ zuwiderhandeln. Der Status Jerusalems sollte mit Zustimmung beider Konfliktparteien geregelt werden. Awad rechnet in allzu naher Zukunft nicht mit einem Botschaftsumzug. Trump verfolge bei seinem Kampf gegen den islamistischen Terror strategische Interessen mit arabischen und muslimischen Ländern. „Jetzt die US-Botschaft nach Jerusalem zu verlegen, wäre dafür nicht hilfreich.“

Das jordanische Königshaus ist zuständig für die islamischen Heiligtümer in Jerusalem, allen voran die Al-Aksa-Moschee auf dem Tempelberg. König Abdullah von Jordanien protestierte gegen den Umzugsplan des US-Präsidenten.

PLO-Generalsekretär Saeb Erikat warnte vor „gewalttätigen Reaktionen“, wenn Trump sein Vorhaben umsetzt. Nicht nur der mögliche Botschaftsumzug disqualifiziert die USA als neutralen Vermittler bei Friedensverhandlungen. Dass im Weißen Haus ein anderer Wind weht als zu Obamas Zeiten, signalisierte Trump schon mit der Ernennung von David Friedman zum neuen Botschafter in Israel. Friedman tritt offen gegen die Zweistaatenlösung ein und würde stattdessen einen binationalen Staat unter israelischer Flagge, also die Annexion des Westjordanlandes, vorziehen. Der neue Chefdiplomat engagiert sich aktiv für die israelische Siedlerbewegung und macht sich in seiner Heimat für die Akquise von Spendengeldern für die jüdischen Israelis im Westjordanland stark.

Derzeit rufen rechtsnationale Politiker zur Annexion von Teilen des Westjordanlands auf. Vorläufig zögert Netanjahu jedoch mit allzu drastischen einseitigen Schritten. Für Israels Ministerpräsidenten ist das Ende „der iranischen Bedrohung und die Aufhebung des Atomabkommens“ das „höchste Ziel für den Staat Israel“. Via Twitter mahnte Bildungsminister Naftali Bennett, Chef der Siedlerpartei „Das jüdische Heim“, dass der Iran zwar ein wichtiges Thema sei, doch mit Trump im Weißen Haus bestünde jetzt eine „historische Möglichkeit“, die Gründung eines Staates Palästina zu verhindern. Für Bennett geht es um die Entscheidung zwischen israelischer Souveränität in weiten Teilen des Westjordanlandes und der Zweistaatenlösung, die er als „Katastrophe für kommende Generationen“ betrachtet. (mit dpa)

