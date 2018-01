Die Reichstädter Umleitung Der Freistaat erneuert die Hauptstraße. Das macht vielen im Dorf zu schaffen.

Reichstädt. Im Alltag spielt die Staatsstraße S 187 in Reichstädt vom Abzweig nach Ruppendorf bis nach Sadisdorf keine herausragende Rolle. Sie ist die Hauptstraße für die Reichstädter und eine Verbindung, die manche Hennersdorfer oder Sadisdorfer nutzen, wenn sie beispielsweise Richtung Klingenberg fahren. Aber im Juni vor fünf Jahren, als das Unwetter über dem Osterzgebirge niederging, lag diese Straße im Zentrum der Katastrophe. Sie wurde gesperrt, bis die ersten Schäden behoben waren, und danach hat das Landesamt für Straßenbau und Verkehr den Ausbau der Straße geplant, teilweise nur als Deckenerneuerung, teilweise tiefergehend. Diese Arbeiten laufen seit 2016 und werden, wenn alles gut geht, 2019 abgeschlossen.

Aber das ist für die Reichstädter mit großen Belastungen verbunden. Denn wegen der Tallage des Dorfs gibt es keine Parallelstraße, die als allgemeine Umleitungsstrecke taugt. Und die Straße selbst ist so eng, dass die Baufirmen in aller Regel nur bei einer Vollsperrung bauen können. Das hat die Folge, dass Reichstädter, die vom Oberdorf zur Schule, zum Bäcker oder zum Kindergarten fahren wollen, einen riesigen Umweg fahren müssen.

Offiziell führt diese über Sadisdorf, Obercarsdorf und Dippoldiswalde zurück nach Reichstädt. Nun ist Reichstädt eines der längsten Dörfer im Osterzgebirge, es misst von Ortseingang unten bis zur Windmühle rund sieben Kilometer. Wer aber sonst aus dem Oberdorf zum Kindergarten beispielsweise drei Kilometer Weg hat, muss nun 16 Kilometer Umweg in Kauf nehmen. Nur für Schulbusse, Taxis und andere Sonderfahrzeuge wurde eine kürzere Umfahrung eingerichtet, die über einen Wirtschaftsweg führt. Weil der nur einspurig befahrbar ist, bleibt er für private Fahrzeuge gesperrt.

Darüber gibt es Unmut im Dorf. Deswegen hat Ortsvorsteher Holger Felix (CDU) seine Parteifreundin Andrea Dombois angesprochen. Die hat organisiert, dass Holger Wohsmann, der zuständige Niederlassungsleiter beim Landesamt für Straßenbau und Verkehr, mit wichtigen Mitarbeitern am Montag nach Reichstädt zu einer Einwohnerversammlung kam. Wohsmann hatte gute und schlechte Nachrichten. Dauerhaft gut ist für Reichstädt, dass die Straße ordentlich ausgebaut werden soll und die Arbeiten auch zügig vorangehen werden, wenn alles läuft wie geplant. Ein Bauabschnitt im Oberdorf ist im vergangenen Frühjahr abgeschlossen worden. Einer am Anfang der Straße beim Abzweig nach Ruppendorf ist bis auf Restarbeiten im vergangenen Jahr gebaut worden. Diesem werden sich dieses Jahr drei weitere Bauabschnitte anschließen bis auf Höhe der Feuerwehr. Dann fehlt noch das Mittelstück. Das soll nach den aktuellen Planungen im kommenden Jahr an die Reihe kommen, sagte Wohsmann.

Seine schlechte Nachricht betrifft die Umleitung. Hier ist nicht mit einer Entlastung zu rechnen. Er berichtete, dass sein Amt seit ein, zwei Jahren Schwierigkeiten hat, Firmen zu finden für komplizierte Baustellen. Wenn beim Straßenbau nur halbseitig gesperrt wird und der Verkehr vorbeifließt, erschwert das Firmen die Arbeit. Um solche Aufträge bewerben die sich dann gar nicht, beobachtet der Straßenbauchef. Außerdem gibt es neue Vorschriften zur Arbeitssicherheit. Nach denen sind Baustellen, wie sie vor einigen Jahren noch mit halbseitiger Sperrung gelaufen sind, nicht mehr zulässig. Auch der Idee, die Baustellen von Feierabend bis Arbeitsbeginn am Morgen für den Verkehr zu öffnen, kann er nichts abgewinnen. Dafür müssten sie jeden Abend komplett gesichert werden. Das würde die Bauzeit verlängern.

Als die knapp hundert Reichstädter nach der Versammlung aus dem Niederen Gasthof nach Hause gingen, wussten sie, dass sie während der Bauarbeiten weiter mit der Umleitung leben müssen, aber nach 2019 die realistische Aussicht auf eine ordentlich ausgebaute Hauptstraße haben.

zur Startseite