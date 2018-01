Die Region ist bereit, Durststrecken zu überstehen

© Nikolai Schmidt

Bereits als Kind hatte ich eine besondere Beziehung zum damaligen Maschinenbau. Neben der täglichen Schülerspeisung, gewann ich eines meiner ersten Tanzturniere im dortigen Saal. Seit Gründung meiner Tanzschule 1994 tanzen sehr viele Mitarbeiter von Siemens und Bombardier in mehreren Generationen in meinen Kursen. Ich empfand es als großen Gewinn für meine Heimatregion, dass sich Siemens und Bombardier für Görlitz als einen Wirtschaftsstandort entschieden haben. Letztendlich leben meine Mitarbeiter und meine Familie auch von den Beschäftigten beider Werke.

Da ich mich sehr für Wirtschaft interessiere und mittlerweile selbst Arbeitgeber bin, versuche ich immer, beide Seiten zu betrachten. Doch selbst aus Sicht des Unternehmers ist die Entscheidung von Siemens nicht nachvollziehbar. Dem größten Konkurrenten, General Electric, geht es schlecht, und er steht vor einer Zerschlagung. Das ist eine Chance für Siemens! In einem Unternehmen wird es immer Sparten geben, die mal besser und mal schlechter dastehen. Es wäre doch fatal, sich nach einem schwierigen Jahr gleich zu trennen oder die Produktion zu verlagern. Ich kann nur hoffen, dass sich die Konzernspitze darauf besinnt, was Siemens in der Vergangenheit so stark gemacht hat. Hier gibt es die Fachkräfte, und hier steht eine ganze Region bereit, auch schwere Zeiten zu überstehen. Dieser regionale Zusammenhalt ist bespielhaft und deshalb unterstützen wir die Demonstration von ganzem Herzen.

Der Autor ist Inhaber der Tanzschule Matzke in Görlitz.

