„Die Reduzierung der Staffeln in der Kreisliga war richtig“

Axel Görner, der Präsident des Westlausitzer Fußballverbandes, zieht eine erste Bilanz. © Werner Müller

Fußball. Beim Westlausitzer Fußball Verband (WFV) rollt ab dem Wochenende auch draußen wieder der Ball. Vor dem Rückrundenstart zog WFV-Präsident Axel Görner im Gespräch mit der SZ eine Bilanz der Hinrunde und blickt auf den Rest der Saison voraus.

Herr Görner, wie lief die Hinrunde?

Recht ruhig. Es gab keine organisatorischen Probleme und das Wetter spielte größtenteils auch mit.

Was waren die Höhepunkte?

In der Hinrunde gibt es in den Punktspielen naturgemäß kaum richtige Höhepunkte. Aber ein nun schon zur Tradition gewordener Höhepunkt ist der RB-Cup im Hallenfußball. Dieser war auch in seiner siebenten Auflage wieder spannend und es machte Freude, den Spielen zuzuschauen.

Was stimmt Sie froh, wenn Sie an die Spiele der Hinrunde denken?

Die neue Organisation der Kreisliga mit nur noch zwei Staffeln führte dazu, dass sich das Niveau in dieser Spielklasse erhöht hat. In Gesprächen mit Spielern, Zuschauern und Schiedsrichtern hört man das recht häufig. Und für die Mannschaften ist es auch interessanter geworden. Die Reduzierung der Kreisligastaffeln war richtig.

Gab es Negatives?

Im eigentlichen Spielbetrieb nicht. Probleme gibt es aber bei der Aufrechterhaltung der Organisation. In vielen Diskussionen mit Vereinsvertretern stellt sich immer wieder die Frage nach der Attraktivität des Ehrenamtes. In vielen Vereinen fehlt der Nachwuchs. Das betrifft Trainer, Übungsleiter, Funktionäre und Schiedsrichter.

Wie wirkte sich das aus?

Teilweise sind erforderliche Stellen nicht besetzt, was dann zu einer Mehrarbeit der verbleibenden ehrenamtlich Tätigen führt. Und das wirkt sich dann nicht besonders förderlich auf deren Engagement aus.

Wer waren denn die Stützen bei der Organisation der Wettbewerbe?

Das sind die vielen fleißigen Helfer in den Vereinen. Ohne diese wäre es nicht möglich, Wettbewerbe zu organisieren. Wir als Funktionäre des WFV verbinden diese Aktivitäten letztlich nur zu einem Gesamtbild. Das ist auch mit viel Aufwand verbunden, wäre aber ohne die Vereine nicht möglich.

Wie heißt die Zielstellung des WFV für die Rückrunde bis zum Saisonende?

Unsere wichtigste Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass die Spiele der Rückrunde in allen Staffeln und Altersklassen fristgerecht und regulär durchgeführt werden können. Die Vorbereitung des Pokalwochenendes spielt natürlich auch eine wichtige Rolle.

Wie sieht es bei den Schiedsrichtern aus. Konnte das Soll erreicht werden?

In allen Landesverbänden des Deutschen Fußball-Bundes ist ein rückläufiger Trend zu verzeichnen. Im WFV sind wir dagegen seit etwa zwei Jahren recht stabil. Hier zeigt die Arbeit des Schiedsrichterausschusses in der Ausbildung und in der Arbeit mit den Schiedsrichtern erste Erfolge. So haben wir im WFV in diesem Jahr nur noch zehn Vereine zu verzeichnen, die ihr Schiedsrichtersoll nicht erfüllt haben. In der Saison 2011/12 waren es noch 62. Auch 2017 haben wir wieder 23 neue Schiedsrichter ausgebildet. Aber auch die Qualifizierung kommt nicht zu kurz. Immerhin vertreten uns ein Schiedsrichter in der Regionalliga, zwei in der Oberliga, drei in der Landesliga und vier in der Landesklasse.

Gespräch: Werner Müller

