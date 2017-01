Die Reality Show beginnt Donald Trump wird heute im Amt vereidigt. Doch schon jetzt ist in Washington kaum noch etwas so, wie es war.

Donald Trump, seine Frau Melania und Sohn Barron posieren 2010 in ihrer Wohnung in der obersten Etage des Trump-Tower in New York für eine Home-Story. © Getty Images/Regine Mahaux

Ganze fünf Stunden hat das Personal im Weißen Haus für den großen Umzug Zeit. Am Morgen wohnen offiziell noch die Obamas unter Amerikas berühmtester Adresse – der 1600 Pennsylvania Avenue. Am Abend ziehen die Trumps ein. In diesem Zeitfenster muss der Haushalt Obama komplett aus-, und der Haushalt Trump eingeräumt werden. „Das gesamte Haus muss dann so aussehen, wie es die einziehende Familie haben will“, sagt Stephen Rochon. Er ist Profi: 2012 organisierte er schon den Einzug der Obamas nach acht Jahren George W. Bush.

Der neue Mieter des Weißen Hauses wird in dieser Zeit die Feierlichkeiten seiner Amtseinführung genießen. Donald Trump steht gern im Rampenlicht, und dabei darf es ruhig krachen. Als Star der TV-Sendung „The Apprentice“ schmähte er Verlierer vor laufenden Kameras; als Wrestling-Fan stand er auch schon mal selbst im Ring.

Am heutigen Freitag blickt die Welt auf niemanden so gespannt wie auf den twitternden Immobilienmogul: Er hat versprochen, sich nach der Vereidigung zum 45. Präsidenten der USA staatsmännischer zu geben. Doch die Supermacht und mit ihr der Globus müssen sich wohl auf eine Regierung einstellen, die nach den Grundsätzen von Trumps bisherigen Unternehmungen funktioniert – eine Mischung aus Konzern und Reality Show, in der Dominanz alles ist und Wahrheit verhandelbar.

„Der eigentliche Schlüssel zu meinem Geschäftsmodell ist Großspurigkeit“, schrieb Trump 1987 in seinem Bestseller „The Art of the Deal“. Damals bewunderte er Präsident Ronald Reagan, der 1980 mit dem Slogan „Let’s Make America Great Again“ angetreten war (Lasst uns Amerika wieder großartig machen).

Trumps politisches Motto ist also ein simples Plagiat: Make America Great Again. Im Unterschied zu den meisten Vorgängern spricht Trump zwar fast nie über die Geschichte des Landes. Doch wer könnte Großartigkeit besser verkaufen als jener Mann, dessen Name Trumpf bedeutet, der seine Bücher „Nicht kleckern, klotzen!“ nennt, seine Casinos Taj Mahal und seine Parfüms Success – Erfolg? „Ein bisschen Übertreibung schadet nie“, hat er 1987 erklärt. „Die Menschen möchten glauben, dass etwas das Riesigste und Großartigste und Spektakulärste ist.“

Sein Taj Mahal ist längst pleite, doch wenn Trump in seiner Karriere eines bewiesen hat, dann dies: Neue Versprechungen können alte Niederlagen allemal übertrumpfen, wenn man sich insgesamt hält. Trumps Immobilienprojekte begleitet bis heute der Vorwurf, Vertragspartner um Millionen betrogen zu haben. Dem Magazin „Esquire“ hat er einmal erzählt, wie er sich als Kind Bauklötzchen bei seinem Bruder lieh. „Als ich fertig war, hatte ich ein großartiges Gebäude. Das habe ich dann zusammengeleimt: Robert hat diese Klötzchen nie zurückbekommen.“ Der Zweck heiligt die Mittel: Das gilt nicht nur im schillernden Baugeschäft, sondern künftig wohl auch im neuen Job.

Vergangenes Jahr fand ein Reporter der Washington Post heraus, dass es für große Teile von Trumps angeblicher Wohltätigkeit gar keine Belege gab. Der Immobilienmogul soll persönlich angerufen haben, um ihn als „wirklich fiesen Typen“ zu bezeichnen. Wenig später hielt Trump eine Pressekonferenz über nun abgewickelte Zuwendungen und beschwerte sich, dass man ihm sein Gutmenschentum so übel vergelte.

Der Zeitplan zurück 1 von 6 weiter 9.30 Uhr (15.30 MEZ):

Am Kapitol beginnen die Feierlichkeiten mit Musik. Die Sängerin Jackie Evancho singt die Nationalhymne. 11.30 Uhr (17.30):

Eröffnungsrede am Kapitol. Vertreter mehrerer Religionsgemeinschaften sprechen Gebete. Trumps Vize Mike Pence wird vereidigt. 12.00 Uhr (18.00):

Donald Trump legt auf den Stufen des Kapitols den Amtseid ab und hält seine Antrittsrede. 15.00 Uhr (21.00):

Die Parade zum Weißen Haus beginnt. 19.00 – 23.00 Uhr (1.00 – 5.00):

Trump und seine Frau Melania nehmen an drei Bällen teil. Im TV:

Das Erste sendet ab 17:15 eine Sondersendung. Liveberichte gibt es bei Phoenix, n-tv und N24 (ab 15 Uhr), ein „ZDF spezial“ ab 19.25. Und um 21.00 bei 3sat: Was will Trump?

Den Wahlsieg vom 8. November hat er gemeinsam mit seinem Team zum historischen „Erdrutsch“ aufgedonnert. In Wahrheit hatte Trump knapp drei Millionen Stimmen weniger als seine demokratische Gegnerin Hillary Clinton. Die Mehrheit im entscheidenden Wahlmännergremium gehörte zu den schmalsten aller Zeiten.

Historisch aber ist Trumps Vereidigung als Präsident aus anderen Gründen. Trump wird nicht nur der reichste und älteste US-Präsident aller Zeiten. Drei Umfragen vom Dienstag zufolge haben weniger als die Hälfte der Amerikaner eine gute Meinung von ihrem neuen Staatsoberhaupt; das hat es seit Jahrzehnten nicht gegeben. Selbst George W. Bush, der 2001 erst nach einer umstrittenen Richterentscheidung ins Amt kam, wurde von 62 Prozent seiner Mitbürger positiv gesehen.

Trump liegt zwischen 36 und 44 Prozent, doch das lässt ihn völlig kalt. „Wir werden einen unglaublichen, möglicherweise Rekorde brechenden Zustrom zur Amtseinführung haben“, behauptete er in einem Interview. „Es wird viele Film- und Unterhaltungsstars geben. Alle Geschäfte für Ballkleider in Washington sind ausverkauft.“

In Wirklichkeit verweigern sich die prominenten Stars reihenweise; selbst eine Coverband sagte ab. Inhaber von Ballkleid-Geschäften erklären, die Stadt habe Tausende Roben verfügbar. Insgesamt werden nicht halb so viele Menschen erwartet wie zur bislang letzten Neulings-Inauguration 2009. Die ungewöhnlich hohe Anzahl an Demonstranten, die gegen Trump protestieren wollen, ist da schon eingerechnet.

Ende 2015 schwebte der Immobilienmogul über die güldene Rolltreppe seines Trump Tower ins jahrzehntealte Patt der US-Politik. Seither ist in Washington nur noch wenig so, wie es war: Trotz ausdrücklicher Versprechen drückte sich Trump als erster moderner Kandidat um die traditionelle Veröffentlichung von Steuerunterlagen.

Zu den Grundzutaten einer erfolgreichen Präsidentschaftskampagne gehörten bislang außerdem Überlegenheit bei den Spenden, ein gut organisiertes Heer an der Basis und Dominanz in Fernsehanzeigen. Trumps chaotisch geführter Wahlkampf war nach all diesen Maßstäben eine Pleite – trotzdem setzte er sich gegen die demokratische Favoritin Hillary Clinton durch.

Schon, dass ein ahnungsloser Anfänger ohne substanzielles Programm sich gegen 16 seriösere Republikaner zur Kandidatur pöbeln könnte, hätte vor 2016 als undenkbar gegolten. Doch genau das geschah im quälend langen Vorwahlkampf. Trumps Konkurrenten begriffen zu spät, dass seine Attraktion zum großen Teil aus dem Affront gegen das Establishment rührte und nicht aus Fakten.

Von den konkreteren Ankündigungen blieb danach wenig übrig: Die versprochene Gratis-Mauer an der Grenze zu Mexiko wurde zum Zaun, den vorerst die Steuerzahler finanzieren sollen. Aus der kompromisslosen Deportation sämtlicher Menschen ohne legalen Aufenthaltsstatus soll eine Politik „mit viel Herz“ werden. Die „betrügerische Hillary“, der Trump Gefängnis angedroht hatte, verwandelte sich zum „guten Menschen“.

Über den bislang geleugneten Klimawandel möchte Trump nun offen nachdenken. Und Barack Obama, vor Kurzem noch „der möglicherweise schlechteste Präsident der US-Geschichte“, ist Trump plötzlich sympathisch: „Ich mag ihn wirklich als Präsident.“ Obama scheidet mit historisch hohen Zustimmungswerten.

Inzwischen hat der vermeintliche Vorkämpfer des kleinen Mannes das reichste Kabinett aller Zeiten zusammengestellt. Statt den vermeintlich korrupten „Sumpf“ in Washington trockenzulegen, belohnte er einige der fettesten Krokodile mit wichtigen Jobs. Neben altgedienten Parteigranden hat der Mann, der US-Generäle im Wahlkampf als ignorant verhöhnte, drei solcher Generäle berufen. Trump pflegte Hillary Clinton für ihre Redeauftritte bei der Großbank Goldman Sachs zu beschimpfen. Sein Finanzministerium wird ein Goldman-Sachs-Veteran leiten.

Außerdem hob Trump rassistisch schillernde Verschwörungstheoretiker auf Beraterposten; seine Ministerauswahl liest sich wie eine handverlesene Sabotagetruppe: Der Energieminister wollte das Amt, dem er künftig vorstehen soll, 2012 noch abschaffen. Die Bildungsministerin ist für ihre Abneigung gegen öffentliche Schulen bekannt. Die Bürgerrechte schützt ein Generalstaatsanwalt, der das in wesentlichen Teilen für überflüssig hält. Chef des Umweltamtes soll ein erbitterter Umweltschutzgegner werden.

Trotzdem ist er sicher: „Ich werde der größte Arbeitsplatz-Präsident, den Gott je geschaffen hat“, hat Trump seinen Wählern versprochen. Die Wirtschaft soll um sechs Prozent wachsen, das Haushaltsbudget um ein Fünftel schrumpfen, und die Sozialleistungen bleiben erhalten – es wird die Trump’sche Quadratur des Kreises.

Nicht nur deshalb ließ der scheidende US-Präsident Barack Obama in seinen letzten Stunden im Amt deutliche Sorgen um sein Vermächtnis erkennen. „Die Realität hat es an sich, zurückzuschlagen, wenn du sie nicht ausreichend beachtest“, schrieb er seinem Nachfolger ins Stammbuch. Und er fügte später noch hinzu: „Dieser Job hat ein solches Ausmaß, den kann man nicht alleine machen.“ (mit dpa)

zur Startseite