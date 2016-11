Die Rathaus-Ruine von Straubing

Fast völlig ausgebrannt steht das historische Rathaus in der Altstadt von Straubing. © dpa

Nach dem verheerenden Feuer im historischen Rathaus von Straubing ist die Brandursache weiter ungeklärt. Die Brandwache sei vor Ort, teilte die Polizei am Samstagmorgen mit.

Das Feuer war am Freitag ausgebrochen und hatte große Teile des Rathauses in Bayern zerstört. Die Feuerwehr konnte den Brand in der Nacht zum Samstag löschen.

Verletzt wurde niemand. Auch ein Übergreifen des Feuers auf benachbarte Gebäude und auf den Christkindlmarkt konnte verhindert werden. (dpa)

