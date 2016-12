Die Rallye-Veteranen Vater und Sohn Bachmann aus Meißen haben mit ihren historischen Motorrädern die Sachsenmeisterschaft im Griff.

Gerhard Bachmann auf seiner „Phänomen“, Baujahr 1941: Mit 81 Jahren gehört der ehemalige Fleischermeister aus Meißen zu den Urgesteinen des Oldtimer-Motorsports in Sachsen. © Thomas Riemer

Es ist eine Kleinst-, aber eine Manufaktur“, sagt Gerhard Bachmann und deutet vielsagend auf die in seiner Meißner Werkstatt befindlichen Utensilien. Die verraten: Hier ist ein absoluter Motorsport-Enthusiast am Werk. Ein Großteil der weiß gekachelten Wände ist mit Zeitungsausschnitten „geschmückt“. Eine Vitrine vor der Werkstatt ist gut gefüllt mit großen und kleinen Pokalen. Dass hier früher mal die Fleischerei von Gerhard Bachmann war, kann man nur noch erahnen. Heute dominieren auf den wenigen Quadratmetern Schrauben, Auspuffe, Werkzeug.

Mitten im Raum steht sie: Eine „Phänomen“, 98 Kubikzentimeter, etwas mehr als 2 PS, Zwei-Gang-Getriebe mit Handschaltung, gebaut in Zittau im Jahre 1941. Das motorisierte Zweirad ist damit nur unwesentlich jünger als sein stolzer Besitzer. 81 ist Gerhard Bachmann dieses Jahr geworden – und hat bei der Serie der Kfz-Veteranen-Rallye in der Klasse der Motorräder bis Baujahr 1950 den dritten Platz belegt. Vor ihm, auf dem Titel-Thron, rangiert Sohn Ralf – zum 6. Mal. Der absolvierte die Rallye-Serie mit einer DKW KS 200, Baujahr 1937. Und Ralf ist ja eigentlich „schuld“, dass Vater Gerhard viel Geduld und Zeit in die alten Maschinen steckt. Wobei ihn die-Leidenschaft für Motor und Getriebe schon immer gepackt hat. 1998, als er in Rente ging und die Fleischerei aufgab, wechselte er dann endgültig ins neue Metier. „Ich bin wohl der älteste Motorradfahrer in Sachsen“, vermutet Gerhard Bachmann.

So eine Sächsische Landesmeisterschaft im Kfz-Veteranen-Sport hat es in sich. Sieben Läufe standen beispielsweise in diesem Jahr auf dem Programm. Görlitz, Kohren-Sahlis, Glaubitz, Oelsnitz im Vogtland, Ruhland, die Dahlener Heide sowie Rochlitz waren die Stationen. Jeweils zwischen 90 und 110 Kilometer also bei einer Spitzengeschwindigkeit von 50 km/h. Aber: Tempo ist nicht alles bei den Veteranen-Rallyes. „Sämtliche Wertungsläufe müssen mit dem gleichen Fahrzeug absolviert werden“, erklärt Gerhard Bachmann. „Gespickt“ sind die Rennen durch entsprechende Wertungen zwischen Start und Ziel, für die es Punkte gibt und die letztlich über den Ausgang entscheiden. Eine Startprüfung gehört dazu, drei Durchfahrtkontrollen sind anzufahren – natürlich ohne Navigationsgerät. Sechs Wertungsprüfungen im Streckenverlauf komplettieren den Wettkampf. Sieger ist, wer die wenigsten Strafpunkte auf seinem Konto hat. Ach ja: Gefahren wird natürlich nach den Vorgaben der Straßenverkehrsordnung.

Gerhard Bachmann lenkt den Blick wieder liebevoll auf die „Phänomen“. „Das ist ein Damen-Gerät“, sagt er stolz. Zu erkennen daran, dass der Aufstieg auf das Zweirad ohne Probleme und „Querstange“ möglich ist. „Das ist also ein Unikat.“ Kein Detail ist Bachmann an dem Motorrad mit Pedalantrieb fremd, kein Schräubchen, das er noch nicht bewegt hat. Die meisten Teile sind noch im Originalzustand, gehegt und gepflegt vom Besitzer. Wenn doch einmal etwas kaputtgeht, macht sich Gerhard Bachmann auf den Weg zu Oldtimermärkten oder Tauschbörsen. Oft hat er ein Schild bei sich, auf dem steht, was er sucht. Und meist wird der 81-Jährige auch fündig. „Es wird noch verhältnismäßig viel an Ersatzteilen angefertigt“, erklärt Gerhard Bachmann.

Er hat viel erlebt in den Jahren seit 1998. Nicht nur bei den Sachsenmeisterschaften, sondern auch vielen anderen Oldtimer-Veranstaltungen sind Bachmanns gern gesehene Stammgäste. Renate Bachmann ist immer an der Seite ihres Mannes – bei Wettkämpfen wie auch bei Ausfahrten. 20 und mehr Wochenenden im Jahr unterwegs – das ist das normale Pensum.

Gerhard Bachmann freut sich, dass die Veranstalter der Landesmeisterschaften inzwischen auch Jugendklassen eingeführt haben für Fahrer, die unter 25 Jahre alt sind. „Wir wollen doch die Jugend für unseren Sport begeistern“, sagt er. An Mopeds oder Autos herumbasteln – das sei schließlich eine interessante Geschichte und obendrein auch ein Beitrag „zur Erhaltung des kfz-technischen Kulturgutes“, so Gerhard Bachmann.

Er selbst wird wohl im kommenden Jahr keine Wettbewerbe mehr auf der „Phänomen“ fahren. „Aus gesundheitlichen Gründen“, erklärt er. 100 Kilometer auf dem vergleichsweise kaum gefederten Motorrad – das ist nichts für die Rückenmuskeln. Aber gänzlich verzichten wird die Konkurrenz auf ihn sicherlich nicht müssen. Denn Gerhard Bachmann, der übrigens früher auch mal Moto-Cross -Rennen fuhr, steigt mit 81 noch einmal um: auf einen Oldtimer mit vier Rädern. Der wird in der Garage gleich neben der ehemaligen Fleischerei schon akribisch präpariert. Mehr will der älteste sächsische Rallye-Fahrer aber noch nicht verraten.

zur Startseite