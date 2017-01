„Die Rakotzbrücke ist geschützt“ Der Bürgermeister der Gemeinde Gablenz/Kromlau, Dietmar Noack, spricht im Interview über das Kavalierhaus, Fotos im Kromlauer Park und Straßenbau in Gablenz.

Dietmar Noack ist Bürgermeister in der Gemeinde Gablenz/Kromlau.

Herr Noack, es war ja ein ereignisreiches Jahr für Ihre Gemeinde. Beginnen wir beim Thema Tourismus. Nun ist das Kromlauer Schloss saniert, wie wird es weitergehen?

Die Übergabe des Schlosses war ein großer Höhepunkt für alle an Umbau und Sanierung Beteiligten, also den Entscheidungsträgern, den Bauleuten mit ihrem handwerklichen Geschick, mit dem sie die denkmalgeschützte Substanz in ihren vielen Details bewahrten und erneuerten, aber auch für unsere Bürger und ihre Gäste aus nah und fern, die zum Tag der offenen Tür kamen. Jeder kam in dem Bewusstsein, ein Stück historische Heimatgeschichte nach Jahrzehnten neu zu empfinden.

Die Tourist-Information ist vom Kavalierhaus umgezogen. Das steht derzeit leer. Wie wird es mit dem ebenfalls historischen Bauwerk weitergehen?

Wir haben klare Vorstellungen. In unseren Haushalt 2017 haben wir Geld für die Sanierung eingestellt, derzeit suchen wir noch nach einem geeigneten Förderprogramm. Im Kavalierhaus sollen zwei hochwertige Ferienwohnungen entstehen, davon eine Hochzeitssuite mit Blick auf den Park. In Kromlau gibt es viele Hochzeiten, der Bedarf nach einer schönen Hochzeitsnacht inmitten des Duftes der Rhododendronblüte ist ganz einfach da.

Dürfen sich Brautpaare denn zukünftig noch vor der Rakotzbrücke, ohne Entgelt an Ihre Gemeinde zahlen zu müssen, fotografieren lassen?

Nun hören Sie mal bitte auf. Das ganze Spektakel hat uns Freud und Leid gebracht. Freud insofern, dass der preisgekrönte Fotograf des umstrittenen Wettbewerbsfotos uns finanziell für den Park unter die Arme greifen und mit Seminaren unterstützen wird. Das finden wir lobenswert und wir werden aufeinander zugehen. Leid brachten uns durch die Presseartikel angelockte Wilderer, die da meinten, selbst um Mitternacht die Rakotzbrücke besteigen zu müssen. Wir haben dem ganzen Treiben jetzt mit einer Zaunsicherung ein Ende bereitet, und wer trotz aller Vorkehrungen noch verhaltenswidrig angetroffen wird, hat mit nicht unerheblichen Konsequenzen zu rechnen.

Das Ganze hat ja einen rechtlichen Hintergrund. Worin besteht dieser?

Der Kromlauer Park ist als Landeskulturdenkmal des Freistaates Sachsen eingestuft. In einem solchen Gebiet sind bestimmte Dinge nicht erlaubt, so das Betreten denkmalgeschützter Bauwerke. So ein Verstoß kann als Ordnungswidrigkeit geahndet werden.

Es gab ja viel öffentlichen Wirbel um das Fotografieren der Rakotzbrücke. Was war da richtig und was war falsch interpretiert?

Die Rakotzbrücke als Symbol des Kromlauer Parks ist seit 2005 markenrechtlich geschützt und dieser Schutz wurde in diesem Jahr verlängert. Gegenstand des Schutzes sind auch fotografische und filmische Darstellungen für gewerbliche Zwecke. Private Fotos, natürlich auch Hochzeitsfotos, sind jederzeit gestattet, aber eben unter Beachtung der Verhaltensanforderungen gemäß der Parkordnung. Ein Hochzeitspaar oben auf der Brücke könnte sich im günstigsten Fall schon selbst die bevorstehende Hochzeitsnacht vermiesen.

Kommen wir nun einmal nach Gablenz. Immerhin befindet sich dort die Gemeindeverwaltung und im Dorf selbst hat sich ja wohl auch allerhand getan?

Das ist richtig. Nach der Fertigstellung der Ortsdurchfahrt der Kreisstraße im Frühjahr haben wir mit der Straßenwiederherstellung im Wiesengrund begonnen. Der erste Bauabschnitt diesbezüglich ist realisiert, der zweite folgt 2017. Die Straße diente als Umleitung während der Kreisstraßenerneuerung und wurde stark in Mitleidenschaft genommen. Neu ist auch die Straßenbeleuchtung am See auf der Gora und der Siedlung infolge Erdverkabelung durch Envia-M. Ein völlig neues Schaltsystem und LED-Leuchten sorgen jetzt für optimale Lichtverhältnisse.

Einen Kompromiss fand Ihre Gemeinde mit der Kirche bezüglich des Pfarrhauses in Gablenz. Wie ist da der Stand der Dinge?

Die Evangelische Kirche hat das Pfarrhaus an die Diakonie Rothenburg übergeben, die in dem Gebäude kleine altersgerechte Wohnungen schafft. Jeder, der Interesse hat, zukünftig dort zu wohnen, kann sich um eine Wohnung bewerben. Ich bin froh, dass mit der Sanierung des Pfarrhauses im nächsten Jahr dann auch das Ortsbild aufgewertet wird.

Wie steht es um Soziales und die Kultur in Gablenz?

Unsere Kita „Knirpsenland“ ist bis auf den letzten Platz belegt. Die Nachfrage übersteigt die Möglichkeiten und wir mussten befristet noch eine Erzieherin einstellen. Was die Kinder aus Gablenz und Kromlau angeht, da sollten sie von den Eltern rechtzeitig angemeldet werden. Viel Zuspruch finden die Veranstaltungen des Heimatvereins und des Oldtimervereins der freiwilligen Feuerwehr auf dem Bartelshof. Höhepunkte sind das Zampern, die Frauentagsfeier, der Maibaum und das Oktoberfest mit dem Drachenfest. Besonders freue ich mich über die Nachwuchsentwicklung bei der freiwilligen Feuerwehr.

Gespräch: Jost Schmidtchen

